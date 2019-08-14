Spectacles 3 akıllı gözlükleri duyuruldu

Google Glass projesinin son kullanıcı tarafında hayal kırıklığı yaratmasının ardından akıllı gözlük furyası dindi diyebiliriz. Nadir geliştirilen projelerden birisi Snap Inc. firmasına ait. Çok ilgi olmasa da firma üçüncü nesil akıllı gözlüklerini duyurdu.

Snap Spectacles 3 özellikleri ve fiyatı

Snap Spectacles 3 akıllı gözlükleri yine standart bir gözlük tasarımını korumaya çalışmış. Hafif çelik gövde, yuvarlak lensler, altın kaplama çerçeveler görünümü etkileyici hale getirmiş.

Ayrıca Bkz.

"Üçüncü taraf Lightning kabloları büyük risk taşıyor"

Yeni gözlüklerin en büyük farkı ikinci kamerası. İkinci kamera derinlik algılıyor ve böylece 3 boyutlu olarak içerikler elde edebiliyor, bunları 3 boyutlu efektlerle süsleyebiliyorsunuz. Fiziksel tuş ile 60 saniyelik kayıtlar yapabilmek mümkün. İçerikler sonrasında telefona gönderiliyor.

Snap Spectacles 3 akıllı gözlüklerin şık bir kılıfı var ve şarj edebiliyor. Ayrıca 3 boyutlu görüntülerin izlenmesi için kartondan bir gözlük aksesuarı da hediye ediliyor. Bununla birlikte Snap Spectacles 3 için 380$ fiyat etiketine sahip ve önceki nesilleri neredeyse üçe katlamış durumda. 200 milyon aktif kullanıcısı olsa da Snap Spectacles 3 ne kadar ilgi görecek merak konusu.