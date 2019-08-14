Üçüncü taraf Lightning kabloları büyük risk taşıyor

Genelde Apple aksesuarlarının pahalı olduğu yadsınamaz bir gerçek ve bu aksesuarların en önemli özelliği Apple onaylı olması. Apple her zaman güvenliği öne çıkararak sertifika programını savunuyor. Büyük çoğunluk ise çok para vermemek için zaman zaman onaysız üçüncü taraf aksesuarları tercih edebiliyor.

Dikkat etmek gerekiyor

Bununla birlikte üçüncü taraf onaysız aksesuarlarda büyük riskler de ortaya çıkabiliyor. Bir güvenlik araştırmacısı onaysız bir Lightning kablosu ile Mac bilgisayarların kablosuz olarak ele geçirilebileceğini ifade ediyor.

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"Donanım sürücüleri tehlike saçıyor"

DEFCON konferansında yapılan sunumda MG kod adlı araştırmacı Lightning kablosunun içerisine mini bir yonga yerleştirerek Mac bilgisayarları uzaktan kontrol etmeyi başarmış. Mac kullanıcısı güvenli olarak düşündüğü kabloya onay verdiği için yonganın sisteme erişim sağlaması zor olmuyor.

Yonga sisteme erişim sağladıktan sonra IP adresi ile araştırmacı uzaktan kontrole başlıyor. Terminal başlatmak veya farklı komutlar çalıştırmak bu sayede mümkün oluyor. İşin ilginç tarafı MG bunların yasal bir güvenlik aracı olarak 200$ fiyat etiketiyle satışını da gerçekleştirmiş. Biraz zahmetli olsa da standart bir Lightning kablosu ve kutusu görünümünde bu araçlar hazırlanabiliyor. Bununla birlikte kötü niyetli ellerde çok tehlikeli bir araca dönüşebilir.

Henüz Apple tarafından konu ile ilgili bir açıklama gelmedi ancak kullanıcıların onaylı Apple aksesuarları konusunda dikkatli olmaları gerekiyor.