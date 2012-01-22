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Spire, Black Dragon serisi yeni güç kaynaklarını kullanıma sundu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son kullanıcı tarafında daha çok işlemci soğutucularıyla tanınan Spire, yeni güç kaynakları sunmaya devam ediyor. Firma yaptığı yeni bir açıklamayla Black Dragon serisi altında hazırladığı yeni güç kaynaklarını duyurdu. 400 Watt, 500 Watt ve 600 Watt olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği sunan Spire, tüm modellerinde çift 12v rail tasarımına yer veriyor. 
Modeline göre değişmekle birlikte 30 ila 45 Amper arası akım sağlayabilen yeni modeller, beşe kadar SATA güç ve dört adet MOLEX bağlantısı ile geliyorlar. 6+2 pin PCI Express konnektörü ile gelen ve bu açıdan GeForce GTX 580 gibi ekran kartlarıyla kullanılabilen güç kaynakları için Spire dört GPU'lu SLI ve Crossfire kurulumlarına destek açıklaması yapıyor olsa bile bu seviyedeki güç kaynakları için pratikte bunun ne derece geçerli olduğunu test etmek gerekiyor. 
80Plus standart uyumluluğu ile gelen güç kaynakları aynı zamanda ErP (Energy Related product) direktiflerini de karşılamakta. Bunun ne anlama geldiğini merak edenler için pasif bekleme ve kapalı durumlarda 1 Watt'tan daha az gücün kullanıldığını not düşelim. 120mm çapında ısı kontrollü ve mavi ledli fan ile soğutulan güç kaynakları için Spire, 250 Watt'ın altındaki kullanım durumlarında güç kaynaklarının neden olduğu gürültü seviyesinin 10 dbA olduğunu ifade ediyor.
Spire tarafından satışa sunulan güç kaynaklarının fiyatları ise 96$'dan başlıyor. 


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osmanefeozkan 7 yıl
aslında huntkey gibi bu firmada bizim için bi yarışma düzenlese hiç fena olmaz sanırım
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xLmNt13 7 yıl
850 watt lık almıştım bozulana kadar devam :)
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E_Aydin35 7 yıl
Genelde bu tür haberle karşılaşmam ama bu alanda yenilik yapılması çok iyi oldu bence..Aslındabu tür konularlı pek bilmem soğutucu PSU,wat v.b. ama sessiz olduğu söylenebilir verilen fiyatın yorumu ise sizlere kalmış.
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djkubi 7 yıl
dragon diyince nakamichi aklıma geliyor
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aziz77 7 yıl
400,500 watt bitti artık...o paraya 650 watt high power alırım daha iyi..
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musti545 7 yıl
Önüne gelen güç kaynağı üretiyor...
Çivisi cıktı bu işin .d.d.d.d.
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DabayDabay 7 yıl
Sapphire
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batkent 7 yıl
96 dolar pahalı ya ki en düşük psu için
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