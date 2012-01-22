Spire, Black Dragon serisi yeni güç kaynaklarını kullanıma sundu

Son kullanıcı tarafında daha çok işlemci soğutucularıyla tanınan Spire, yeni güç kaynakları sunmaya devam ediyor. Firma yaptığı yeni bir açıklamayla Black Dragon serisi altında hazırladığı yeni güç kaynaklarını duyurdu. 400 Watt, 500 Watt ve 600 Watt olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği sunan Spire, tüm modellerinde çift 12v rail tasarımına yer veriyor.

Modeline göre değişmekle birlikte 30 ila 45 Amper arası akım sağlayabilen yeni modeller, beşe kadar SATA güç ve dört adet MOLEX bağlantısı ile geliyorlar. 6+2 pin PCI Express konnektörü ile gelen ve bu açıdan GeForce GTX 580 gibi ekran kartlarıyla kullanılabilen güç kaynakları için Spire dört GPU'lu SLI ve Crossfire kurulumlarına destek açıklaması yapıyor olsa bile bu seviyedeki güç kaynakları için pratikte bunun ne derece geçerli olduğunu test etmek gerekiyor.

80Plus standart uyumluluğu ile gelen güç kaynakları aynı zamanda ErP (Energy Related product) direktiflerini de karşılamakta. Bunun ne anlama geldiğini merak edenler için pasif bekleme ve kapalı durumlarda 1 Watt'tan daha az gücün kullanıldığını not düşelim. 120mm çapında ısı kontrollü ve mavi ledli fan ile soğutulan güç kaynakları için Spire, 250 Watt'ın altındaki kullanım durumlarında güç kaynaklarının neden olduğu gürültü seviyesinin 10 dbA olduğunu ifade ediyor.

Spire tarafından satışa sunulan güç kaynaklarının fiyatları ise 96$'dan başlıyor.



