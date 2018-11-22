Geçen yıl yaşanan Bitcoin yükselişi soruşturma konusu oldu

Kripto para birimlerine ve blok zinciri teknolojilerine olan büyük ilginin aslında geçen yıl yaşanan patlamadan kaynaklandığını söylemek yanlış olmaz. Bitcoin önderliğinde başlayan yükseliş ile birlikte blok zinciri teknolojilerine yatırım artmış ve madencilik trendi zirve yapmıştı.

Şüpheli hareketler

ABD Adalet Bakanlığı ise kripto paralarda geçen yıl yaşanan yükselişin tesadüf olmadığını düşünüyor. Bakanlık fiyatların manipülasyon ile yükseltildiği düşüncesiyle geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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Aslında soruşturma geçen yıl Vadeli İşlemler Komisyonu tarafından başlatılan soruşturma ile beraber yürüyor. Hatırlanacağı üzere USD Tether biriminin Bitcoin fiyatını yükselttiği iddiasıyla komisyon Tether Ltd. ve iştiraki Bitfinex borsasına bazı sorular yöneltmişti.

USD Tether bilindiği üzere 1 dolar karşılığında pazara girmiş ve her USDT için şirketin kasasında 1 dolar saklandığı belirtilmişti. Geçen yıl Bitcoin fiyatı düşük seviyedeyken USDT üzerinden satın alımlar olmuş ve fiyat yükselmişti.

USDT para biriminin gerçekten dolar karşılığı varsa satın alımlar herhangi bir problem oluşturmuyor. Bununla birlikte bahsedilenin aksine karşılığı yoksa o zaman bir manipülasyon yapılmış oluyor. Geçtiğimiz aylarda USDT değerinin 89 cente kadar gerilemesi kuşkuları arttırmıştı. Komisyon da bu iddiaları araştırıyor.

Şimdilik herhangi bir suçlama yapılmadı ve soruşturma safhası devam ediyor. Tether Ltd. patronu JL van der Velde kesinlikle iddiaları reddediyor ve her şeyin kanuni sınırlar çerçevesinde olduğunu belirtiyor.