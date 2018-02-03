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Spotify ile oyun sohbetlerinizde artık arka plan müziği kullanabileceksiniz

Spotify Premium hesabınız varsa bunu Discord ile birleştirerek oyun yayınlarınızda takipçilerinizle sohbet ederken arka planda müzik dinletmek mümkün oluyor.
1 yıl
2,3b
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Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun videoları ve canlı oyun yayınları 800 milyon dolar gelir ile artık kendi ekonomisini oluşturmaya başladı. Firmalar da yatırımlarını bu yönde kanalize ediyor. Spotify ve Discord bu anlamda önemli bir ortaklık yaptı.

Önemli ortaklık

Yeni ortaklık kapsamında Spotify Premium kullanıcıları Discord hesabını birleştirerek sohbetlerinde arka plan olarak beğendiği müzikleri kullanabilecekler. Böylece oyun yayınları yaparken sohbet esnasında takipçilerini de sıkmamış olacaklar veya akışa uygun hareketli müzikler seçebilecekler.

Ayrıca Bkz. "YouTube oyun videoları gelirleri yüzde 50 azaldı"

Ortaklık her iki taraf için de kazan-kazan anlamına geliyor. Son dönemde oyun yayıncılarına yönelik olarak ortaya çıkan müzik arka plan platformları karşısında Discord geniş bir müzik kataloğu ile önemli bir adım atmış olacak.

Diğer taraftan Spotify oyun alanındaki varlığını da genişletmiş olacak. Oyun soundtrack müziklerini kütüphanesine ekleyen Spotify; PlayStation ve Xbox One platformlarında da kendisine yer bulmuştu. Ortaklık bu anlamda kendisini daha çok tanıtma imkânı sunacak. 

 

https://www.engadget.com/2018/02/01/spotify-discord-partnership/ Yorum Yaz
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