YouTube oyun videoları gelirleri yüzde 50 azaldı

Geçen yıl YouTube açısından sıkıntılı bir dönem olarak kayıtlara geçti. Orijinal içerik programında bulunan bazı popüler YouTuber’ların aşırılık barındıran davranışları, çocuklara yönelik videolarda kontrolsüz büyüyen ahlak dışı içerikler gibi önemli sebepler reklam verenlerin kaçmasına sebep oldu.

YouTube sıkıntıda

2017 yılı oyun sektör analizlerine göre Google’ın oyun videoları gelirleri yüzde 50 oranında azalma gösterdi ve 700 milyon dolar civarında gerçekleşti. Oyun gelirleri yüzde 70 civarında reklamlardan geliyor. Yüzde 20 bağışlardan, yüzde 10 ise sponsorluklardan elde ediliyor.

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Oyun videoları gelirlerinde toplam 3.2 milyar dolarlık bir pasta mevcut. YouTube bunun yüzde 22’sine hakim. Twitch ise 1.7 milyar dolar ile yüzde 54 civarında bir paya sahip. İzleyicilerin daha etkileşimli olduğu platformda oyun videoları gelirlerinin yüzde 50’si bağışlardan geliyor.

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Geçen yıl free-to-play yani oyun içi satın alımların yapıldığı ücretsiz oyunlar 2.5 milyar kişi tarafından oynandı ve önemli gelir getiren bir model durumuna yükseldi. Ücretsiz oyunlarda elde edilen toplam gelir 82 milyar dolar civarında. Tüm PC ve mobil oyun gelirlerinin yüzde 89’u anlamına geliyor. Bunun 51 milyar doları mobilden geliyor. 13 milyar doları PC’den 6 milyar doları da sosyal oyunlardan elde ediliyor.

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Espor oyunları da yükselişte ve geçen yıl 756 milyon dolar gelir elde edildi. Geçen yılın en iyi performans gösteren oyunu ise 712 milyon dolar gelir ile PUBG oldu. En yakın rakibi Overwatch ise 382 milyon dolarda kaldı.