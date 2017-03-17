Spotify, premium hesabı olmayan kullanıcılara kısıtlama getiriyor

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Dünyanın önde gelen müzik servisi Spotify, yakında uygulamayı ücretsiz kullanan kullanıcılar için bazı kısıtlamalar getirebilir. Halihazırda 50 milyonun üstünde premium hesap sahibi kullanıcısı ve ayda en az bir defa uygulamayı kullanan 50 milyon ücretsiz hesaba sahip kullanıcının bulunduğu Spotify, uygulamayı ücret ödemeden kullanan kullanıcıların da servisteki bütün müzikleri dinlemesine olanarak sağlayarak rakibi olan Apple Müzik ve Tidal’dan ayrılıyordu ancak iddialara Spotify bazı albümleri artık sadece premium hesap sahiplerine sunacak.

Financial Times’ın iddiasına göre birkaç ay içinde halka arz başvurusu yapmayı planlayan şirket arz öncesinde elini güçlendirmek istiyor. Bu nedenle ücret ödemeyen kullanıcıların dinleyebileceği müziklere kısıtlama getirerek onları bir nevi hesaplarını premiuma yükseltmeye zorlayacak olan şirketin şimdiden bazı plak şirketleriyle anlaştığı belirtiliyor. Apple Müzik’in 20 milyon ve Tidal’ın 3 milyon abonesi karşılığında dev kullanıcı kitlesiyle rakiplerini geride bırakan Spotfiy’ın bu hamlesinin kullanıcılar tarafından ise pek hoş karşılanmayacağı düşünülüyor.

Rakipleri Spotify'ı Zorluyor

2015 Yılında Jay-Z’nin satın aldığı ve müzik dünyasından pek çok isim tarafından da desteklenen Tidal, ilk tanıtıldığı dönemde özellikle Hi-Fi müzik keyfi sunması sayesinde Spotify’ın yükselişini yavaşlatmıştı. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl Rihanna, Drake, Beyonce, Kayne West, Chance the Rapper ve Frank Ocean'ın çıkardığı önemli parçalar ilk olarak Apple Müzik veya Tidal'da yayınlanınca Spotify’ı kullanan kişiler bu servislere yönelmişti ancak Spotify’ın sahip olduğu geniş arşivi tekrardan kullanıcıların kendisine dönmesini sağlamıştı.

Görünen o ki şirket şimdilik ücretsiz sürümü tam anlamıyla engellemese de bazı kısıtlamalarla halka arz öncesinde gelirini arttırarak iyi bir çıkış yakalamayı hedefliyor ancak bu yeni uygulama Premium hesap sahipleri ile uygulamayı ücretsiz kullanan kişiler arasındaki uçurumu daha da derinleştirecek. Spotify ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmış değil.

http://www.theverge.com/2017/3/16/14950492/spotify-premium-free-tier-restricting-album-releases-ipo