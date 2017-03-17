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Spotify, premium hesabı olmayan kullanıcılara kısıtlama getiriyor

Halihazırda premium hesap sahibi olmayan kullanıcılara da uygulamada bulunan bütün müzikleri dinleme imkanı sunan Spotify bazı albümleri sadece premium hesap sahiplerinin kullanımına sunacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Spotify, premium hesabı olmayan kullanıcılara kısıtlama getiriyor
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Dünyanın önde gelen müzik servisi Spotify, yakında uygulamayı ücretsiz kullanan kullanıcılar için bazı kısıtlamalar getirebilir. Halihazırda 50 milyonun üstünde premium hesap sahibi kullanıcısı ve ayda en az bir defa uygulamayı kullanan 50 milyon ücretsiz hesaba sahip kullanıcının bulunduğu Spotify, uygulamayı ücret ödemeden kullanan kullanıcıların da servisteki bütün müzikleri dinlemesine olanarak sağlayarak rakibi olan Apple Müzik ve Tidal’dan ayrılıyordu ancak iddialara Spotify bazı albümleri artık sadece premium hesap sahiplerine sunacak.

Financial Times’ın iddiasına göre birkaç ay içinde halka arz başvurusu yapmayı planlayan şirket arz öncesinde elini güçlendirmek istiyor. Bu nedenle ücret ödemeyen kullanıcıların dinleyebileceği müziklere kısıtlama getirerek onları bir nevi hesaplarını premiuma yükseltmeye zorlayacak olan şirketin şimdiden bazı plak şirketleriyle anlaştığı belirtiliyor. Apple Müzik’in 20 milyon ve Tidal’ın 3 milyon abonesi karşılığında dev kullanıcı kitlesiyle rakiplerini geride bırakan Spotfiy’ın bu hamlesinin kullanıcılar tarafından ise pek hoş karşılanmayacağı düşünülüyor.

Rakipleri Spotify'ı Zorluyor 

2015 Yılında Jay-Z’nin satın aldığı ve müzik dünyasından pek çok isim tarafından da desteklenen Tidal, ilk tanıtıldığı dönemde özellikle Hi-Fi müzik keyfi sunması sayesinde Spotify’ın yükselişini yavaşlatmıştı. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl Rihanna, Drake, Beyonce, Kayne West, Chance the Rapper ve Frank Ocean'ın çıkardığı önemli parçalar ilk olarak Apple Müzik veya Tidal'da yayınlanınca Spotify’ı kullanan kişiler bu servislere yönelmişti ancak Spotify’ın sahip olduğu geniş arşivi tekrardan kullanıcıların kendisine dönmesini sağlamıştı.

Görünen o ki şirket şimdilik ücretsiz sürümü tam anlamıyla engellemese de bazı kısıtlamalarla halka arz öncesinde gelirini arttırarak iyi bir çıkış yakalamayı hedefliyor ancak bu yeni uygulama Premium hesap sahipleri ile uygulamayı ücretsiz kullanan kişiler arasındaki uçurumu daha da derinleştirecek. Spotify ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmış değil.


http://www.theverge.com/2017/3/16/14950492/spotify-premium-free-tier-restricting-album-releases-ipo Yorum Yaz
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YesimCirakli 2 yıl en beğenilen Mr. Jingles
Mr. Jingles

Premium sahibiyim ama albüm kısıtlamasını geçtim Spotify'ın en büyük saçmalığı aradığın bir albümde istediğin şarkıyı oynatamıyorsun. Karışık diye bir seçenek yapmışlar. Bekle ki senin şarkıya sıra gelsin.


Böyle bir kısıtlama yok ki :)
Karışık çal a dokunmayın, aşağıda kaydırın orada tüm liste vardır dilediğinizi seçin dinleyin.
Mr. JinglesPremium sahibiyim ama albüm kısıtlamasını geçtim Spotify'ın en büyük saçmalığı aradığın bir albümde istediğin şarkıyı oynatam...
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Kefelon 2 yıl
Spotify'ın bu kadar büyük bir premium kullanıcı kitlesine ulaşabilmesinin sebebidir ücretsiz hesap. Kötü bir hareket ama Taylor Swift gibi milyonların içinde yüzüp Spotify'dan para kazanamıyoruz diye ağlayan sanatçılarıda bir şekilde platforma katmak gerek bu tür yöntemlerle...
Spotify'ın bu kadar büyük bir premium kullanıcı kitlesine ulaşabilmesinin sebebidir ücretsiz hesap. Kötü bir hareket ama Taylor Swift gibi milyonların içinde yü...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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0quz28 2 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles

Premium sahibiyim ama albüm kısıtlamasını geçtim Spotify'ın en büyük saçmalığı aradığın bir albümde istediğin şarkıyı oynatamıyorsun. Karışık diye bir seçenek yapmışlar. Bekle ki senin şarkıya sıra gelsin.


sen sanırım nasıl şarkı oynatıcağını bilmiyorsun ben yaklaşık 1 senedir kullanıyorum senin dediğin gibi birşeyle hiç karşılaşmadım mobil de ve pc dede istediğim şarkıyı istediğim zaman oynatıyorum listeme ekliyorum veya offline dinlemek için indiriyorum uygulamayı biraz daha kurcalamanı öneririm
Mr. JinglesPremium sahibiyim ama albüm kısıtlamasını geçtim Spotify'ın en büyük saçmalığı aradığın bir albümde istediğin şarkıyı oynatam...
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axaxa 2 yıl
Alcan kafa rahat olcak.
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TheNewAtilla 2 yıl
3 aylığı 1 tlye almıştım çok hoşuma gitmişti. Şimdide yeni hesap açtım, 60 gün ücretsiz. Bitince 1 aylık alirim. Toplamda 3 aylığı 14 tlye almış olucam.
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lj94 2 yıl
3 senedir çok güzel kullanıyorum ilaç gibi ilaç :D
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deoks 2 yıl
teb kredi kartı ile premiuma üye olursanız yarısını iade ediyor. Fırsatı kaçıtmayın bence.
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MDV 2 yıl
Boku cikmasa
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ardaq 2 yıl
premium kampanyaları yetersiz bence. benim bildiğim ya 1 ay alırsın ya da 1 yıl. yapsın bari 3 aylık 6 aylık bir kampanya daha iyi olur. nadiren yapıyor sanıırm.
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annieste 2 yıl
soundcloud kullanma sebebim sizi de beklerim forumdaşlar
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nForcer 2 yıl annieste
annieste
soundcloud kullanma sebebim sizi de beklerim forumdaşlar

O da Spotify'a satılmazsa iyi. Yoksa cebimize göz dikilmeden müzik falan dinleyemeyeceğiz artık.
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alemburda34 2 yıl
Cepteteb le artik daha gzl. Ailecek spotify
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Mr. Jingles 2 yıl
Premium sahibiyim ama albüm kısıtlamasını geçtim Spotify'ın en büyük saçmalığı aradığın bir albümde istediğin şarkıyı oynatamıyorsun. Karışık diye bir seçenek yapmışlar. Bekle ki senin şarkıya sıra gelsin.
2 Yanıt Yanıtla +1
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0quz28 2 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles

Premium sahibiyim ama albüm kısıtlamasını geçtim Spotify'ın en büyük saçmalığı aradığın bir albümde istediğin şarkıyı oynatamıyorsun. Karışık diye bir seçenek yapmışlar. Bekle ki senin şarkıya sıra gelsin.


sen sanırım nasıl şarkı oynatıcağını bilmiyorsun ben yaklaşık 1 senedir kullanıyorum senin dediğin gibi birşeyle hiç karşılaşmadım mobil de ve pc dede istediğim şarkıyı istediğim zaman oynatıyorum listeme ekliyorum veya offline dinlemek için indiriyorum uygulamayı biraz daha kurcalamanı öneririm
Yanıtla +7
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YesimCirakli 2 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles

Premium sahibiyim ama albüm kısıtlamasını geçtim Spotify'ın en büyük saçmalığı aradığın bir albümde istediğin şarkıyı oynatamıyorsun. Karışık diye bir seçenek yapmışlar. Bekle ki senin şarkıya sıra gelsin.


Böyle bir kısıtlama yok ki :)
Karışık çal a dokunmayın, aşağıda kaydırın orada tüm liste vardır dilediğinizi seçin dinleyin.
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Kefelon 2 yıl
Spotify'ın bu kadar büyük bir premium kullanıcı kitlesine ulaşabilmesinin sebebidir ücretsiz hesap. Kötü bir hareket ama Taylor Swift gibi milyonların içinde yüzüp Spotify'dan para kazanamıyoruz diye ağlayan sanatçılarıda bir şekilde platforma katmak gerek bu tür yöntemlerle...
1 Yanıt Yanıtla +8
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V4LKyR 2 yıl Kefelon
Kefelon

Spotify'ın bu kadar büyük bir premium kullanıcı kitlesine ulaşabilmesinin sebebidir ücretsiz hesap. Kötü bir hareket ama Taylor Swift gibi milyonların içinde yüzüp Spotify'dan para kazanamıyoruz diye ağlayan sanatçılarıda bir şekilde platforma katmak gerek bu tür yöntemlerle...

Taylor Swift kimdir emenike...
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