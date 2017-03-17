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Adobe rekor seviyede gelir elde etti

Adobe, 2017 senesinin ilk çeyreğinde 1.68 milyar dolar gelir elde ederek kendi rekorunu kırmayı başardı. Şirket bu başarısını satmak yerine kiraladığı yazılımlara borçlu.
2 yıl
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22
Diğer Yazılım
Emre Karakullukçu
Yazar
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Adobe rekor seviyede gelir elde etti
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2015 senesinin ikinci çeyreğinden beri üst üste rekor kıran Adobe, 2017’nin ilk çeyreğinde elde ettiği gelirle yeniden rekor kırdı. Şirket, üç aylık süreç içerisinde 1.68 milyar dolar gelir seviyesine ulaştı. Bu rakam, Adobe’nin 2016 senesinin ilk çeyreğinde elde ettiği gelirden (1.38 milyar dolar) tam 300 milyon dolar daha fazla. Adobe, yalnızca bir sene içerisinde gelirini yaklaşık yüzde 25 artırabilmiş olmasını kiralanan yazılımlarına borçlu.

Bir dönem, geliştirdiği yazılımları belirli bir ücret karşılığında sınırsız olarak kullanıma sunan Adobe, bu satış stratejisinden vazgeçerek yazılımlarını aylık ve yıllık olarak kiralamaya başladı. Bu hamle şirketin uzun vadede elde ettiği gelir seviyesini önemli oranda yükseltti. 

Adobe’nin gelir seviyesinin açıklanması şirketin yatırımcılarının da yüzünü güldürdü. Yeni değerlerin açıklanmasıyla hisse değerleri yüzde 3 oranında yükseldi.


http://venturebeat.com/2017/03/16/adobes-record-revenue-streak-persists-1-68-billion-in-q1-2017/ Yorum Yaz
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soneday 2 yıl en beğenilen
Önceden satın alarak kullandığım programın son sürümünü şuan aylık ödeme yapmamak için korsan kullanıyorum. Tek fiyat satın alma olsa yine alırım
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lapatid 2 yıl
bi şirketin bütün yazilimlarina bakiyorsun bir de flash a bakiyorsun insan hayret ediyor
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axaxa 2 yıl
Film satmak yerine kiralamak gibi işte.
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1 Avatar
tufanumur12 2 yıl
Ben anlayamıyorum bir programa tamamen bir bedel ödeyip sahip olmak varken neden sürekli aynı programı kiralayım arkadaş. Sonuçta işime yarıyorsa alırım yaramıyorsa almam. Bir çok firma bunu adet haline getirdi. Hadi virüs programları neyse böyle geldi böyle gider de pdf okuyucu photo shop vs . bunlar ne alaka.
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DH Misafiri 2 yıl
Genel pazarın yöneldiği mantıklı bir satış stratejisi. kullandığın kadar öde mantığı güzel ancak bazılarının sürekli internet gerektirmesi sinir bozucu
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cnr.kh 2 yıl
Etikmi bence değil. Aşşağılık bir strateji açıklanması ve başarı sayılmasıda daha bir garabet. İnsanları sadece kar amacı olarak görmek, kendine bağlamak çok acımasızca. Korsana resmen kapı açmak.
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ByBaterist 2 yıl
korsan kullanıcılar var olmasına rağmen paraya para demeseler de hak ediyorlar.net.
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Türkçesever 2 yıl
Adobe Flash Player öldü ama adamlar halen ayakta.
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MDV 2 yıl
Korsan kullanimi kaldirilsa iki kat daha artar kazanclari
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kadirirdem 2 yıl
Süper programları var bu firmanın...
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lapatid 2 yıl
bi şirketin bütün yazilimlarina bakiyorsun bir de flash a bakiyorsun insan hayret ediyor
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merm 2 yıl
Aslında parayı basıp hiçbir zaman yazılımı alamıyorsunuz. Size kullanma hakkını satıyorlar ve yasa dışı kullanımda gelip lisansınızı iptal etme hakları var. O zaman yazılımı bilgisayardan kaldırmak zorundasınız. Ve parayı basıp satın aldığınızı sandığınız yazılımın aslında sizin olmadığını anlıyorsunuz.
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trooe199 2 yıl
Adamlar profesyonel video, resim, döküman, internet araçları vb. uygulamalarda açık ara pazar lideri kar etmemeleri mümkün bile değil.
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