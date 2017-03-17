Adobe rekor seviyede gelir elde etti

Tam Boyutta Gör

2015 senesinin ikinci çeyreğinden beri üst üste rekor kıran Adobe, 2017’nin ilk çeyreğinde elde ettiği gelirle yeniden rekor kırdı. Şirket, üç aylık süreç içerisinde 1.68 milyar dolar gelir seviyesine ulaştı. Bu rakam, Adobe’nin 2016 senesinin ilk çeyreğinde elde ettiği gelirden (1.38 milyar dolar) tam 300 milyon dolar daha fazla. Adobe, yalnızca bir sene içerisinde gelirini yaklaşık yüzde 25 artırabilmiş olmasını kiralanan yazılımlarına borçlu.

Bir dönem, geliştirdiği yazılımları belirli bir ücret karşılığında sınırsız olarak kullanıma sunan Adobe, bu satış stratejisinden vazgeçerek yazılımlarını aylık ve yıllık olarak kiralamaya başladı. Bu hamle şirketin uzun vadede elde ettiği gelir seviyesini önemli oranda yükseltti.

Adobe’nin gelir seviyesinin açıklanması şirketin yatırımcılarının da yüzünü güldürdü. Yeni değerlerin açıklanmasıyla hisse değerleri yüzde 3 oranında yükseldi.

http://venturebeat.com/2017/03/16/adobes-record-revenue-streak-persists-1-68-billion-in-q1-2017/