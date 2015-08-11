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Spotify ücretsiz üyeliklere yeni bir sınırlama daha getiriyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,1b
1
44
Diğer Yazılım
Oğuz Avcı
Editör
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Spotify ücretsiz üyeliklere yeni bir sınırlama daha getiriyor
 
Müzik servisi Spotify dünyanın bir çok bölgesinde oldukça popüler hale gelmiş durumda. Özellikle ücretsiz müzik sunmasıyla birlikte bir çok kullanıcıya ulaşan uygulama ödeme yapmayan kişilere reklam gösterimi, şarkı atlama sınırı gibi bir takım kısıtlamalar getiriyordu. Ancak bunlara eklenecek yeni kısıtlama biraz daha can sıkıcı olacak.
Digitalmusicnews'e göre şirket ücretsiz üyeliklerin tüm müzik kataloglarına erişmesine kısıtlama getirecek. Bu olay daha önce Taylor Swift ve Prince gibi sanatçıların müziklerini ücretsiz üyelerin ulaşabileceği servislerden geri çekmesini akıllara getirdi. Ancak işin arkasında yatan sebep bir iki sanatçıdan çok daha fazlası gibi görünüyor. Kaynaklara göre Sony, Universal ve Warner Bros. gibi yapımcı şirketlerle 1 Ekim'de sözleşme yenileyecek müzik servisi bu şirketlerin milyonlarca şarkıya sahip kataloglarını kaybetmemek için baskıya boyun eğiyor.
Spotify ücretsiz üyeliklere yeni bir sınırlama daha getiriyor
 
Şirket'in 30 milyonluk zengin içeriğini korumak adına bazı kısıtlamalar getirmesi olası bir ihtimal. Ücretsiz üyeliklerden dinlenen müziklerin sanatçıya çok daha az para kazandırdığını hatırlatalım. Bu durumda sanatçılar ve yapım şirketleri premium üyelik sayısının artacağını ve daha fazla kazanç sağlayacaklarını düşünüyorlar. Sınırlama ile birlikte ücretsiz üyelikler müziklerin bir kısmını (hepsini değil) yalnızca 30 saniyelik demolardan dinleyebilecekler. Bu kısıtlama ne kadar fazla kullanıcıyı premium üyelik almaya yöneltir bilinmiyor ancak hedeflenen rakam 55 milyon. 

Sizler Spotify'ı kullanıyor musunuz? ücretli üyelik mi satın aldınız yoksa ücretsiz üyelik özellikleri sizin için yeterli mi? böyle bir kısıtlama gelmesi halinde premium satın alır mıydınız?

http://www.engadget.com/2015/08/10/spotify-subscriber-only-content/ Yorum Yaz
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Batw0 4 yıl en beğenilen
Açıkcası böyle bir hizmet karşılığında istenilen ücret son derece uygun.. Hatta ucuz olduğu bile söylenebilir. Ülkemizde içilebilecek en ucuz sigaranın dahi 7-10 TL arasında olduğu düşünülürse ve 1 bardak Kahvenin 4-5 TL Çayın 2-3 TL Fiyatına karşılık 1 Ay boyunca 10 TL gibi bir rakama 30milyonu aşkın zengin bir arşive ve Çevirimdışı Listelerimizi dinleyebilme lüksüne sahip olmak.. 10 TL'lik Sigara içip kendimizi zehirlemekten, 15Krş'luk kahveyi 5TL içip kendimizi Cool Hissetmekten Daha Makul ve alınabilir kullanılabilir geliyor bana.
İşin birde Destek boyutu vardır.. Sevdiğimiz sanatçıya ufacıkda olsa icra ettiği sanatın karşılığını verebiliriz diye düşünüyorum.
Açıkcası böyle bir hizmet karşılığında istenilen ücret son derece uygun.. Hatta ucuz olduğu bile söylenebilir. Ülkemizde içilebilecek en ucuz sigaranın dahi 7-1...
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darkest earth 4 yıl
En para ile 5 lira
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alcest 4 yıl
Sigaram yok ve ayda 1 sigara parasını bu uygulamaya veriyorum. Neredeyse her gün kullandığım bir uygulama ve bazen ucuz olduğunu bile düşünüyorum.
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1 Avatar
Gudik. 4 yıl
Bir yılı aşkın süredir kullanıyorum.(ücretli olarak)Bence fiyatı gayet uygun.
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Richard Feynman 4 yıl
bu uygulamaya para vermeyin indirin dinleyin.
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Guest-5B59C177F 4 yıl
youtube mp3 varken ://
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The Red Devil 4 yıl
Paypalla ödeme seçeneği bulamadım bir türlü ya gözümden mi kaçıyor sitede var paypal ile ödeme seçeneği vardır yazıyor.
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ulas.kndl 4 yıl
Her uygulamaya ayda 10 lira verirsek yanmışız.
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cataywashere 4 yıl
spotify premium kullanıyorum aile planı diye bişey var 5 kişiye kadar kullanılıyor abimle ben kullanıyorum aylık 15 lira mis gibi en yüksek kalitede arşiv yaptım parasını hakediyor
bide pc de şarkı sözleri diye bi bölüm var musixmatch tabanlı, telefonunuza musixmatch in uygulamasını indirin hem spotifydaki şarkıların sözlerine hemde telefonunuzdaki kendi müzklerinizde kullanabilirsiniz, musixmatch chrome uzantısı var youtube için de şarkı sözü sağlıyor
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Infinitum 4 yıl
Spotify bence gayet güzel hizmet, ancak ben onlarca albümü bir anda dinlemediğim için ayda bir kez iTunes'tan albüm alıyorum. Hem bu şekilde Spotify Premium fiyatına aldığım albüm sonsuza kadar benim oluyor. Tabii ağır müzikseverler için yetersiz gelecektir, aldığım albüm dışında Royalty-Free müzikler ve podcastleri de dinlediğim için bana yeterli.

Habere gelirsek, böyle olacağı zaten belliydi, beni şaşırtan en ünlü (ve muhtemelen en zengin) sanatçıların müziklerini böyle servislerden çekmesine rağmen forumda bu bahsedilen sanatçıların hayranı olan birsürü adam olması. Birinin imzasında ya da profil resminde gördükçe gülüyorum
. İhtiyaçları olmamasına rağmen para gözlerini nasıl bürüdüyse birilerinin müzikten ücretsiz faydalanmasını bile hazmedemiyorlar. Ben sevdiğim bir sanatçının bu tavrını görsem bir daha dinlemezdim herhalde.
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destroy00 4 yıl
İyi programda bazi sarkilar izin alamadığı için çalmıyor o yüzden premiumu sonlandirdim bu şekilde de ama kısıtlama getirirseler belki ama tüm şirketlerle anlaşma sağlar daha iyi olur pc sürümüne dokunmasınlar ama :D
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Kodperest 4 yıl
Vodafone ile 5tl gibi bir fiyata premium kullanıyorum. İş gereği bütün gün bilgisayar başında olduğum için sürekli açık, o an ne tür müzik istersen bulabiliyorum.
Birde youtube diyenleri merak ediyorum, radyoda /reklamda çok beğendiği şarkılardan youtube da playlist oluşturup, 4 5 ay sonra video kullanıcısı videoyu kaldırdığında şarkıyı tekrardan arayıp durdular mı?
Yada en yakın örnek yerli şarkılardan oluşan 200parçalık playlistlerim vardı youtube da, müyap'ın hesabını kapatması ile arşivimin yarısı gitti.
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BahtsızBedevininBahtı 4 yıl
Patayı ödeyeceğiz ama koskoca arşiv :D
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SERDARbdrm 4 yıl
Ben uzun suredir premium kullaniyorum. 10 lira bir paket sigara parasi, istedigim kalite sik dinledigim muzikleri indiriyorum. Listeleri super. Reklamsiz. Daha ne olsun. Akilli telefonun olmazsa olmazi benim icin. Sadece yuksek kalite muzik cok yer kapliyor. Gecen gun sd karta tasimak istedim ama kapali, tasinmiyor. Cozen varsa bu sorunu soylesin ya.
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clopin 4 yıl
müzik dinlemeye cidden para verenler akıl alır gibi degil
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