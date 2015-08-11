Spotify ücretsiz üyeliklere yeni bir sınırlama daha getiriyor

Müzik servisi Spotify dünyanın bir çok bölgesinde oldukça popüler hale gelmiş durumda. Özellikle ücretsiz müzik sunmasıyla birlikte bir çok kullanıcıya ulaşan uygulama ödeme yapmayan kişilere reklam gösterimi, şarkı atlama sınırı gibi bir takım kısıtlamalar getiriyordu. Ancak bunlara eklenecek yeni kısıtlama biraz daha can sıkıcı olacak.

Digitalmusicnews'e göre şirket ücretsiz üyeliklerin tüm müzik kataloglarına erişmesine kısıtlama getirecek. Bu olay daha önce Taylor Swift ve Prince gibi sanatçıların müziklerini ücretsiz üyelerin ulaşabileceği servislerden geri çekmesini akıllara getirdi. Ancak işin arkasında yatan sebep bir iki sanatçıdan çok daha fazlası gibi görünüyor. Kaynaklara göre Sony, Universal ve Warner Bros. gibi yapımcı şirketlerle 1 Ekim'de sözleşme yenileyecek müzik servisi bu şirketlerin milyonlarca şarkıya sahip kataloglarını kaybetmemek için baskıya boyun eğiyor.





Sizler Spotify'ı kullanıyor musunuz? ücretli üyelik mi satın aldınız yoksa ücretsiz üyelik özellikleri sizin için yeterli mi? böyle bir kısıtlama gelmesi halinde premium satın alır mıydınız? Şirket'in 30 milyonluk zengin içeriğini korumak adına bazı kısıtlamalar getirmesi olası bir ihtimal. Ücretsiz üyeliklerden dinlenen müziklerin sanatçıya çok daha az para kazandırdığını hatırlatalım. Bu durumda sanatçılar ve yapım şirketleri premium üyelik sayısının artacağını ve daha fazla kazanç sağlayacaklarını düşünüyorlar. Sınırlama ile birlikte ücretsiz üyelikler müziklerin bir kısmını (hepsini değil) yalnızca 30 saniyelik demolardan dinleyebilecekler. Bu kısıtlama ne kadar fazla kullanıcıyı premium üyelik almaya yöneltir bilinmiyor ancak hedeflenen rakam 55 milyon.

http://www.engadget.com/2015/08/10/spotify-subscriber-only-content/