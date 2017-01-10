Uber’den şehir içi trafik verileri konusunda yeni servis: Movement

Uber, "Movement" isminde yeni bir servisi hayata geçiren platform, yollardaki yoğunluk hakkında ücretsiz bilgi veriyor. Son dönemde hakkında çıkan haberlerle Türkiye’de sık sık gündeme gelen "korsan taşımacılık" suçlamalarıyla mücadele ederken diğer taraftan kullanıcı deneyimini arttıracak yeniliklerine de hız kesmeden devam ediyor. Son olarak trafik verilerinin takibi içinisminde yeni bir servisi hayata geçiren platform, yollardaki yoğunluk hakkındabilgi veriyor.

Sistemin çalışma mantığı ise oldukça basit. Uber araçlarından edinilen trafik bilgileri hazırlanan web sitesi üzerinden paylaşılıyor. Böylelikle kullanıcılar günün herhangi bir saati için hangi yolların boş olduğunu, hangi güzergah üzerinde trafik sıkışıklığı yaşandığını öğrenebiliyorlar. Üstelik saat, gün, hafta ve bölgesel bazda filtreleme yapabilmek de mümkün.

Şimdilik sadece Sydney, Boston ve Washington DC’de trafik ölçümü yapabilen "Movement"ın önümüzdeki dönemlerde Uber’in hizmet verdiği diğer tüm şehirlere yayılması bekleniyor. Dilerseniz Uber Movement'ın tanıtım videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://newsroom.uber.com/introducing-uber-movement/