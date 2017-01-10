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Uber’den şehir içi trafik verileri konusunda yeni servis: Movement

Ülkemizde şu sıralar sıkıntılı günler geçiren kişisel taksi uygulaması Uber, şehir içi trafik yoğunluğunun ücretsiz şekilde takip edilmesini sağlayan yeni servisi "Movement"ı duyurdu.
2 yıl
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Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Son dönemde hakkında çıkan haberlerle Türkiye’de sık sık gündeme gelen Uber, "korsan taşımacılık" suçlamalarıyla mücadele ederken diğer taraftan kullanıcı deneyimini arttıracak yeniliklerine de hız kesmeden devam ediyor. Son olarak trafik verilerinin takibi için "Movement" isminde yeni bir servisi hayata geçiren platform, yollardaki yoğunluk hakkında ücretsiz bilgi veriyor.
Sistemin çalışma mantığı ise oldukça basit. Uber araçlarından edinilen trafik bilgileri hazırlanan web sitesi üzerinden paylaşılıyor. Böylelikle kullanıcılar günün herhangi bir saati için hangi yolların boş olduğunu, hangi güzergah üzerinde trafik sıkışıklığı yaşandığını öğrenebiliyorlar. Üstelik saat, gün, hafta ve bölgesel bazda filtreleme yapabilmek de mümkün.
Şimdilik sadece Sydney, Boston ve Washington DC’de trafik ölçümü yapabilen "Movement"ın önümüzdeki dönemlerde Uber’in hizmet verdiği diğer tüm şehirlere yayılması bekleniyor. Dilerseniz Uber Movement'ın tanıtım videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.
 

https://newsroom.uber.com/introducing-uber-movement/ Yorum Yaz
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sniper23 2 yıl en beğenilen Mehmet_Ali61
Orijinalden alıntı: Mehmet_Ali61

İBB Cep Trafik, Yandex Haritalar? ne gerek var buna şimdi çöp uygulama.

Sydney, Washington DC ve Boston yazıyor ? İBB cep trafik ne alaka ?
Orijinalden alıntı: Mehmet_Ali61İBB Cep Trafik, Yandex Haritalar? ne gerek var buna şimdi çöp uygulama.Sydney, Washington DC ve B...
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Kerim5100 2 yıl
Aaa lütfen trafik falan önemli mi bizde? Taksicinin daha çok kazanması lazım yoksa üzülüyorlar :D
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fotifoti 2 yıl
Mantık güzel :) sabah 6'da yola çıkacaksın, hangi yoldan gideceksin? önceden planlama işe yarar
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Mehmet_Ali61 2 yıl
İBB Cep Trafik, Yandex Haritalar? ne gerek var buna şimdi çöp uygulama.
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sniper23 2 yıl Mehmet_Ali61
Orijinalden alıntı: Mehmet_Ali61

İBB Cep Trafik, Yandex Haritalar? ne gerek var buna şimdi çöp uygulama.

Sydney, Washington DC ve Boston yazıyor ? İBB cep trafik ne alaka ?
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