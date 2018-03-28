Spotify'ın resmi Apple Watch ugyulaması Haziran'da geliyor

Birçok Apple Watch sahibi, resmi Spotify uygulamasının gelmesini bekliyor. Apple’ın kendi müzik akış hizmetinden bile daha fazla kullanıcısı olan, dünyanın bir numaralı dijital müzik platformunun Apple Watch uygulaması için büyük bir talep var. Spotify henüz konuyla ilgili bir şey söylemese de yeni bir rapor resmi Apple Watch uygulamasının önümüzdeki Haziran ayında gelebileceğini gösteriyor.

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Yayınlana raporda, Spotify'ın Apple Watch sürümünün geliştirilmesinde bizzat yer aldığını iddia eden isimsiz ve doğrulanmamış birinden bahsediliyor. Bu kişiye göre uygulama Haziran ayında gerçekleşecek olan 2018 Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) kapsamında duyurulacak.

WWDC 2018, Haziran ayında düzenlenecek

Ayrıca Spotify uygulamasının Apple tarafından, hücresel bağlantıya sahip Apple Watch modellerinin iPhone'la eşleşmemiş olsalar bile üçüncü taraf uygulamalardan push bildirimler almalarını sağlayacak yeni StreamKit framework'ünü sergilemek için kullanılacak örneklerden biri olacağı söyleniyor.

StreamKit muhtemelen Apple’ın akıllı saatleri için gelecek bir sonraki büyük güncelleme olan watchOS 5’in bir parçası olacak. WWDC 2018, 4 Haziran'da başlıyor. Dolayısıyla Spotify uygulamasının Apple Watch'a gelip gelmeyeceğini öğrenebilmemiz için o tarihe kadar beklememiz gerekecek.

https://www.macrumors.com/2018/03/26/quick-takes-spotify-for-apple-watch-rumor-more/