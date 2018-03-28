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Spotify'ın resmi Apple Watch ugyulaması Haziran'da geliyor

Dünyanın en popüler dijital müzik hizmeti olan Spotify'ın resmi Apple Watch uygulaması Haziran ayında yayınlanabilir. Uygulamanın 2018 Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda duyurulacağı söyleniyor.
1 yıl
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9
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Birçok Apple Watch sahibi, resmi Spotify uygulamasının gelmesini bekliyor. Apple’ın kendi müzik akış hizmetinden bile daha fazla kullanıcısı olan, dünyanın bir numaralı dijital müzik platformunun Apple Watch uygulaması için büyük bir talep var. Spotify henüz konuyla ilgili bir şey söylemese de yeni bir rapor resmi Apple Watch uygulamasının önümüzdeki Haziran ayında gelebileceğini gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "Apple Watch 4 daha büyük bir ekranla gelecek"
Yayınlana raporda, Spotify'ın Apple Watch sürümünün geliştirilmesinde bizzat yer aldığını iddia eden isimsiz ve doğrulanmamış birinden bahsediliyor. Bu kişiye göre uygulama Haziran ayında gerçekleşecek olan 2018 Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) kapsamında duyurulacak.

WWDC 2018, Haziran ayında düzenlenecek

Ayrıca Spotify uygulamasının Apple tarafından, hücresel bağlantıya sahip Apple Watch modellerinin iPhone'la eşleşmemiş olsalar bile üçüncü taraf uygulamalardan push bildirimler almalarını sağlayacak yeni StreamKit framework'ünü sergilemek için kullanılacak örneklerden biri olacağı söyleniyor.
StreamKit muhtemelen Apple’ın akıllı saatleri için gelecek bir sonraki büyük güncelleme olan watchOS 5’in bir parçası olacak. WWDC 2018, 4 Haziran'da başlıyor. Dolayısıyla Spotify uygulamasının Apple Watch'a gelip gelmeyeceğini öğrenebilmemiz için o tarihe kadar beklememiz gerekecek.

https://www.macrumors.com/2018/03/26/quick-takes-spotify-for-apple-watch-rumor-more/ Yorum Yaz
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emrhyldrm 1 yıl en beğenilen
Keske Apple TV'ye de gelse.
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Dark Reaver 1 yıl
Apple tv yede bekliyoruz
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AdkA 7 ay
Gelemedi..
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LGatakan 10 ay
Gelmedi



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Dark Reaver 1 yıl
Apple tv yede bekliyoruz
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emrhyldrm 1 yıl
Bende sürekli böyle diyor. Siz nasıl kullanıyorsunuz ?
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emrhyldrm 1 yıl en beğenilen
Keske Apple TV'ye de gelse.
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pastadanadam 1 yıl emrhyldrm
Spotify'dan önce keşke bir İnternet tarayıcı gelse. :(
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BekirHan 1 yıl
Samsung Gear Fit 2 ile spotify' ı uzun süredir problemsiz kullanıyorum. Apple için bir geliştiricisinin böyle bir uygulamayı kendi cihazına henüz dahil etmemiş olması büyük utanç be! Gerçi Gear Fit 2 de adım saymıyor zaman zaman :) ama en azından koşarken GPS ten data alıyor ve spotify listesini dinleyebiliyorum bluetooth kulaklıktan. 7 katı pahalı bir cihazda aynı şeyi yapamamak komik ...
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BekirHan 1 yıl
Samsung Gear Fit 2 ile spotify' ı uzun süredir problemsiz kullanıyorum. Apple için bir geliştiricisinin böyle bir uygulamayı kendi cihazına henüz dahil etmemiş olması büyük utanç be! Gerçi Gear Fit 2 de adım saymıyor zaman zaman :) ama en azından koşarken GPS ten data alıyor ve spotify listesini dinleyebiliyorum bluetooth kulaklıktan. 7 katı pahalı bir cihazda aynı şeyi yapamamak komik ...
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İstinyeBoy 1 yıl
Sonunda ya sayelerinde Apple Music yapmak zorunda kalıyordum , Samsung Gear’lara yapıp akıllı saat pazarını domine eden Apple’a uygulama yapmamaları hataydı zaten.
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