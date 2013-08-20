Standart projektör modelleri ve Kinect üzerinden farklı yüzeyleri çoklu dokunmatik ekrana çeviren sistem: Ubi

Kısa bir süre içerisinde hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen dokunmatik teknolojileri farklı yüzeylere taşımak amacıyla uzun zamandır geliştirilen Ubi, bunu standart projektör modelleri ve Kinect üzerinden sağlıyor.

Windows 8 işletim sistemi üzerine takılan standart projektör modelleri ve Microsoft'un başarılı hareket algılama cihazı Kinect üzerinden, hazırlanan özel yazılımın da desteğiyle istenilen her türlü yüzeyi çoklu dokunmatik ekrana çevirebilen Ubi, çalışmaya başladığı zaman bulunulan ya da yansıtılan ortama göre kendini otomatik olarak kalibre ediyor ve Kinect'in üç boyutlu derinlik sensörü sayesinde kişilerin el hareketleri algılanarak çoklu dokunmatik deneyimi elde edilmiş oluyor. Microsoft'un önderliğinde hazırlanan sistem, çok geniş bir kullanım alanı ve farklı ekran boyutları sunabiliyor.

Farklı yapısıyla dikkat çeken Ubi sistemi Basic, Professional, Business ve Enterprise olmak üzere sırasıyla 149$, 379$, 799$ ve 1499$ (Ayrıca Windows uyumlu Kinect için 250$) fiyat etiketleriyle firmanın resmi sitesi üzerinde satın alınabiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış etkileyici tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





http://news.cnet.com/8301-10805_3-57598598-75/microsofts-touch-screen-for-any-surface-goes-on-sale/