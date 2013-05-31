Star Wars: Knights of the Old Republic, Appstore'daki yerini aldı

Bioware imzalı RPG oyunu Star Wars: Knights of the Old Republic, Appstore'daki yerini alarak iPad kullanıcılarının beğenisine sunuldu.

Dokunmatik cihazlar için yeniden uyarlanan yapımların en büyük sorunlarından biri olan kontrol sorununun yaşanmadığı oyun, iOS 6 veya üzeri yazılıma sahip iPad 2 ve üzeri iPad'lerde çalışıyor. Bu arada yapım, mobil platformlar için yüksek sayılabilecek bir fiyat etiketine sahip olsa da içerisinde parayla satılan herhangi bir içeriğin yer almadığını belirtmekte fayda var.

https://itunes.apple.com/tr/app/id611436052?mt=8&partnerId=0

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