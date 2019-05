Star Wars: Knights of the Old Republic, Appstore'daki yerini aldı

Bioware imzalı RPG oyunu Star Wars: Knights of the Old Republic, Appstore'daki yerini alarak iPad kullanıcılarının beğenisine sunuldu.

Dokunmatik cihazlar için yeniden uyarlanan yapımların en büyük sorunlarından biri olan kontrol sorununun yaşanmadığı oyun, iOS 6 veya üzeri yazılıma sahip iPad 2 ve üzeri iPad'lerde çalışıyor. Bu arada yapım, mobil platformlar için yüksek sayılabilecek bir fiyat etiketine sahip olsa da içerisinde parayla satılan herhangi bir içeriğin yer almadığını belirtmekte fayda var.

https://itunes.apple.com/tr/app/id611436052?mt=8&partnerId=0

iPad için yayınlanacağına dair ilk haberlerin yayılmasının ardından kısa bir süre sonra çıkışını gerçekleştiren yapım, 17.99 TL'lik bir fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Aslı ile birebir aynı içeriğe sahip olan yapım, iPad kullanıcılarını Mandalorian Savaşları'nın henüz yeni bittiği döneme yani filmlerden yaklaşık olarak 4000 yıl öncesine götürüyor.