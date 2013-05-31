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Star Wars: Knights of the Old Republic, Appstore'daki yerini aldı

5 yıl
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9
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Star Wars: Knights of the Old Republic, Appstore'daki yerini aldı
Bioware imzalı RPG oyunu Star Wars: Knights of the Old Republic, Appstore'daki yerini alarak iPad kullanıcılarının beğenisine sunuldu.

iPad için yayınlanacağına dair ilk haberlerin yayılmasının ardından kısa bir süre sonra çıkışını gerçekleştiren yapım, 17.99 TL'lik bir fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Aslı ile birebir aynı içeriğe sahip olan yapım, iPad kullanıcılarını Mandalorian Savaşları'nın henüz yeni bittiği döneme yani filmlerden yaklaşık olarak 4000 yıl öncesine götürüyor.

Dokunmatik cihazlar için yeniden uyarlanan yapımların en büyük sorunlarından biri olan kontrol sorununun yaşanmadığı oyun, iOS 6 veya üzeri yazılıma sahip iPad 2 ve üzeri iPad'lerde çalışıyor. Bu arada yapım, mobil platformlar için yüksek sayılabilecek bir fiyat etiketine sahip olsa da içerisinde parayla satılan herhangi bir içeriğin yer almadığını belirtmekte fayda var.

https://itunes.apple.com/tr/app/id611436052?mt=8&partnerId=0 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cagataykoroglu 5 yıl en beğenilen
maşallah yakında pc oyunlarıyla aynı fiyata satacaklar.
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hollowman_ 5 yıl
Androide de isterük.
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K.can.tas 5 yıl
18 lira mı
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Pondera 5 yıl
Vuhuuu! Güç sizinle olsun!
Puf, sonunda yazılımı güncelletecekler bana. 5.0.1 ile mutluydum ama :(
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muratkaya 5 yıl
yaa yaa hasanşan :)
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Tour Guide 5 yıl
Pc verysionu tutmayınca al bide buradan yak modunda bir gelişme. Ama oyunun sıkı takipçileri için pek tabi güzel bir haber.
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Nerevarine 5 yıl
Keşke, Clone Wars yada Return of the Sith falan çıksa.
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dreampowder 5 yıl Tour Guide
Be Happy

Pc verysionu tutmayınca al bide buradan yak modunda bir gelişme. Ama oyunun sıkı takipçileri için pek tabi güzel bir haber.

Bu oyunun pc versiyonu efsanedir.. siz mmorpg olanıyla karıştırıyorsunuz, KOTOR, rpg olanı. bu oyunun çok tutması sayesinde adamlar mmorpg olanını yapmaya karar verdi.
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cagataykoroglu 5 yıl en beğenilen
maşallah yakında pc oyunlarıyla aynı fiyata satacaklar.
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