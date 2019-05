Star Wars: Knights of the Old Republic artık Türkçe

Bioware imzalı RPG oyunu Star Wars: Knights of the Old Republic'in Türkçe yaması nihayet yayımlandı.

Gönüllü oyun severler tarafından hazırlanan yama, yaklaşık 3 yıllık bir çalışmanın ürünü olarak karşımıza çıkmış durumda. Yama, oyunun PC ve Mac versiyonlarının yanı sıra, iPad versiyonunda da çalışabiliyor. Ancak, yamanın iPad'te kullanılabilmesi için cihazın Jailbreak'li olması gerekiyor.





buradan ulaşabilirsiniz. Star Wars: Knights of the Old Republic'in Türkçe yamasına ve yamanın kurulum detaylarına

http://www.kotorprojesi.com/