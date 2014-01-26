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Star Wars: Knights of the Old Republic artık Türkçe

5 yıl
13,6b
1
6
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Star Wars: Knights of the Old Republic artık Türkçe
Bioware imzalı RPG oyunu Star Wars: Knights of the Old Republic'in Türkçe yaması nihayet yayımlandı.
Gönüllü oyun severler tarafından hazırlanan yama, yaklaşık 3 yıllık bir çalışmanın ürünü olarak karşımıza çıkmış durumda. Yama, oyunun PC ve Mac versiyonlarının yanı sıra, iPad versiyonunda da çalışabiliyor. Ancak, yamanın iPad'te kullanılabilmesi için cihazın Jailbreak'li olması gerekiyor.

Star Wars: Knights of the Old Republic'in Türkçe yamasına ve yamanın kurulum detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.kotorprojesi.com/ Yorum Yaz
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silver1978 5 yıl
Adamlar uğraşmış çevirmiş ellerine sağlık arkadaşların. Önemli olan zaman ve emek harcanıp yapılması. Millet hemen sanki sözleşmeyle iş yapmışlar da geç kalmışlar gibi yazı yazmışlar emeğe saygı. Bekara oyun tercüme etmek kolaydır
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erhan911 5 yıl
Ben ipadde Türkçe yapamadım.denilen yerlere dosyalar kopyalanmıyor.yapabilen varsa yardımcı olabilir mi?
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dark dragon 5 yıl
Efsane bir oyun, ipad de bir kez de Türkçe bitirmek lazım.
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iboocum 5 yıl
3 yılda mı çevirmişler yuh
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TheShadow 5 yıl iboocum
iboocum

3 yılda mı çevirmişler yuh

Sen daha hızlı yapabiliyorsan buyur KotOR II çevirisini de sen yap.
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