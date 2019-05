StarCraft II'nin hikaye modu 14 Kasım'dan itibaren ücretsiz!

Blizzard Entertainment CEO'su Mike Morhaime'in BlizzCon 2017 açılış seromonisinde yaptığı duyuruya göre, StarCraft II: Wings of Liberty oynaması ücretsiz oluyor.

14 Kasım tarihinden itibaren oyuncular tüm Wings of Liberty campaign'i ücretsiz olarak oynayabilecek. Bu içeriğe zaten sahip olan kişilere ise Heart of the Swarm ücretsiz bir şekilde sunulacak.

StarCraft II ilk olarak Temmuz 2010'da Windows ve Mac için çıkmıştı. Blizzard Entertainment geçtiğimiz ağustos ayında 1998'de çıkan orijinal oyunun yenilenmiş versiyonu StarCraft: Remastered'ı çıkardı.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-StarCraft_II_Oynamasi_Ucretsiz_Oluyor-88913.htm