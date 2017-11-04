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StarCraft II'nin hikaye modu 14 Kasım'dan itibaren ücretsiz!

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen StarCraft II: Wings of Liberty, oynaması ücretsiz oluyor. BlizzCon 2017 açılış seromonisinde yapılan duyuruya göre 14 Kasım'dan itibaren ücretsiz olacak.
1 yıl
3,1b
1
7
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Blizzard Entertainment CEO'su Mike Morhaime'in BlizzCon 2017 açılış seromonisinde yaptığı duyuruya göre, StarCraft II: Wings of Liberty oynaması ücretsiz oluyor.
14 Kasım tarihinden itibaren oyuncular tüm Wings of Liberty campaign'i ücretsiz olarak oynayabilecek. Bu içeriğe zaten sahip olan kişilere ise Heart of the Swarm ücretsiz bir şekilde sunulacak.
 
StarCraft II ilk olarak Temmuz 2010'da Windows ve Mac için çıkmıştı. Blizzard Entertainment geçtiğimiz ağustos ayında 1998'de çıkan orijinal oyunun yenilenmiş versiyonu StarCraft: Remastered'ı çıkardı.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-StarCraft_II_Oynamasi_Ucretsiz_Oluyor-88913.htm Yorum Yaz
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Night_Blade 1 yıl
serverlarda artık eskisi gibi doluluk yoktu. oyunu canlandırmak artık yeterli olmuyordu. gayet doğru ve yerinde bir karar. 3 oyunu alan biri olarak bedava olması bana koymadı ama hani "bize de beleş bir şeyler yok mu?" dedirtti.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
level 5 é kadar ücretsiz
5. seviye sonrasına update olmadan oyun osurukten tayyare !
ama siz yinede meraklanın bi indirin deneyin !
5 seviye alt varlıklar :D
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koyunsavar 1 yıl
Marine arena cı varsa ifade alırım.
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zultaran 1 yıl
İlk ikisine sahip olanlara Legacy of the void ücretsiz mi peki?
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mbcyber 1 yıl zultaran
Aynen ben de merak ettim bunu.
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osmandemi2 1 yıl zultaran
zultaran
İlk ikisine sahip olanlara Legacy of the void ücretsiz mi peki?

Benimde merakım bu
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Night_Blade 1 yıl zultaran
bedava değil
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