Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi: İşte görüntüler

Elon Musk'ın ünlü uzay şirketi SpaceX, yörüngeden yüksek hızlı internet sağlama projesi Starlink için bugün dev bir adım attı. Şirketin geliştirdiği 60 internet uydusu bugün Falcon 9 roketiyle birlikte uzaya gönderildi ve başarılı bir şekilde alçak Dünya yörüngesine yerleştirildi.
SpaceX'in Starlink-1 ismini verdiği misyon TSİ 05.30'da başladı. Cape Canaveral Uzay Üssü'nden kalkışa geçen Falcon 9, kısa sürede uyduları alçak Dünya yörüngesine gönderdi ve Yeryüzü'ne geri dönüş yaptı. Falcon 9'un gerçekleştirdiği iniş denemesi başarıyla sonuçlandı. SpaceX, Starlink-1 göreviyle birlikte Falcon 9 roketini tam 40. kez yüzeye indirmeye başardıklarını söyledi.
SpaceX'in Starlink-1 görevinde kullandığı Falcon 9 daha önce iki defa uzaya fırlatılmıştı. Yani şirket bugün aynı roketi üçüncü kez kullanmış oldu. SpaceX, tekrar kullanılabilir roket teknolojisinde kendisini geliştirmeye devam ediyor.
Starlink-1 misyonuyla ilgili konuşan Elon Musk,"Starlink projesiyle birlikte internet bağlantısı olmayan bölgelere uygun fiyatlı bağlantı götüreceğiz. Starlink ayrıca hali hazırda internete erişebilen bölgerde de rekabetçi internet seçenekleri sunacak." şeklinde konuştu.
Uzaydan internet konsepti elbette yeni bir fikir değil. Geçmişte bunu deneyen birçok şirket olmuştu ancak uyduların 35-40 bin kilometre gibi yüksekliklere yerleştiriliyor olmaları nedeniyle hızlar çok düşüktü ve ping değerleri de inanılmaz yüksekti. SpaceX gibi şirketler ise artık bu alanda teknolojinin çok büyük yol kat ettiğini söylüyor. Yeryüzü'ne çok daha yakın konumlara yerleştirilen yeni internet uydularıyla hızlar yüksek, ping değerleriyse düşük olacak.
SpaceX başkanı Gwynne Shotwell, Starlink-1 görevinin projenin geleceği için çok önemli olacağını söylüyor. 60 uydu önümüzdeki haftalarda yoğun bir şekilde test edileceğini belirten Shotwell, bu testlerden elde edecekleri sonuçlara göre gelecek planlarının şekilleneceğini ifade etmişti.
Starlink-1 misyonu dev proje için sadece bir başlangıç olacak. SpaceX'in 10 milyar dolar yatırım yapmayı planladığı Starlink projesinde nihai hedef yörüngeye tam 12 bin uydu yerleştirmek. Bu uydulardan 4425 tanesinin 2024 yılına kadar uzaya gönderilmiş olması planlanıyor. Starlink uyduları 550-1100 kilometre gibi yüksekliklerde bulunacak.
SpaceX, uzaydan internet projeleri üzerinde çalışan tek şirket değil. OneWeb ve Amazon gibi şirketlerin de şu anda benzer planları bulunuyor. OneWeb, geçtiğimiz şubat ayında ilk uydularını yörüngeye göndermişti. Önümüzdeki yıllarda bu alanda ciddi rekabetlerin olacağı tahmin ediliyor.
ABD Federal İletişim Kurulu, geçtiğimiz yıl sektöre rekabet getireceğini söyleyerek uzaydan internet projelerini desteklediklerini açıklamıştı. Dünyanın diğer taraflarında ise bu projelere nasıl tepkilerin verileceği elbette şu an için bilinmiyor. Örneğin yakın zamanda bu uydular Türkiye'de de hizmet verebilecek duruma gelebilir. Ancak devlet tarafında vatandaşların bu hizmetten yararlanmasına izin verilir mi bunu zaman gösterecek.
SpaceX'in Starlink-1 ismini verdiği misyon TSİ 05.30'da başladı. Cape Canaveral Uzay Üssü'nden kalkışa geçen Falcon 9, kısa sürede uyduları alçak Dünya yörüngesine gönderdi ve Yeryüzü'ne geri dönüş yaptı. Falcon 9'un gerçekleştirdiği iniş denemesi başarıyla sonuçlandı. SpaceX, Starlink-1 göreviyle birlikte Falcon 9 roketini tam 40. kez yüzeye indirmeye başardıklarını söyledi.
SpaceX'in Starlink-1 görevinde kullandığı Falcon 9 daha önce iki defa uzaya fırlatılmıştı. Yani şirket bugün aynı roketi üçüncü kez kullanmış oldu. SpaceX, tekrar kullanılabilir roket teknolojisinde kendisini geliştirmeye devam ediyor.
Starlink-1 misyonuyla ilgili konuşan Elon Musk,"Starlink projesiyle birlikte internet bağlantısı olmayan bölgelere uygun fiyatlı bağlantı götüreceğiz. Starlink ayrıca hali hazırda internete erişebilen bölgerde de rekabetçi internet seçenekleri sunacak." şeklinde konuştu.
Uzaydan internet konsepti elbette yeni bir fikir değil. Geçmişte bunu deneyen birçok şirket olmuştu ancak uyduların 35-40 bin kilometre gibi yüksekliklere yerleştiriliyor olmaları nedeniyle hızlar çok düşüktü ve ping değerleri de inanılmaz yüksekti. SpaceX gibi şirketler ise artık bu alanda teknolojinin çok büyük yol kat ettiğini söylüyor. Yeryüzü'ne çok daha yakın konumlara yerleştirilen yeni internet uydularıyla hızlar yüksek, ping değerleriyse düşük olacak.
SpaceX başkanı Gwynne Shotwell, Starlink-1 görevinin projenin geleceği için çok önemli olacağını söylüyor. 60 uydu önümüzdeki haftalarda yoğun bir şekilde test edileceğini belirten Shotwell, bu testlerden elde edecekleri sonuçlara göre gelecek planlarının şekilleneceğini ifade etmişti.
Binlerce uydu fırlatılacak
Starlink-1 misyonu dev proje için sadece bir başlangıç olacak. SpaceX'in 10 milyar dolar yatırım yapmayı planladığı Starlink projesinde nihai hedef yörüngeye tam 12 bin uydu yerleştirmek. Bu uydulardan 4425 tanesinin 2024 yılına kadar uzaya gönderilmiş olması planlanıyor. Starlink uyduları 550-1100 kilometre gibi yüksekliklerde bulunacak.
SpaceX, uzaydan internet projeleri üzerinde çalışan tek şirket değil. OneWeb ve Amazon gibi şirketlerin de şu anda benzer planları bulunuyor. OneWeb, geçtiğimiz şubat ayında ilk uydularını yörüngeye göndermişti. Önümüzdeki yıllarda bu alanda ciddi rekabetlerin olacağı tahmin ediliyor.
ABD Federal İletişim Kurulu, geçtiğimiz yıl sektöre rekabet getireceğini söyleyerek uzaydan internet projelerini desteklediklerini açıklamıştı. Dünyanın diğer taraflarında ise bu projelere nasıl tepkilerin verileceği elbette şu an için bilinmiyor. Örneğin yakın zamanda bu uydular Türkiye'de de hizmet verebilecek duruma gelebilir. Ancak devlet tarafında vatandaşların bu hizmetten yararlanmasına izin verilir mi bunu zaman gösterecek.
https://www.space.com/spacex-launches-60-starlink-internet-satellites.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu ülkede yapılan bir çok üretim faaliyetleri amerikanın baskısıyla iptal edilmiştir. En güncel örneği S-400. Sanane bizim S-400 alıp almamamızdan...
Kusura bakmayın arkadaşlar bu habere siyaset vs karıştırmak istemezdim ama böyle tiplere cevap vermek şart.