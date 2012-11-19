Start8, Windows 8 için başlangıç butonu uygulaması onbinlerce satış yaptı

Haber Editörü
Windows 8 işletim sistemi ile ilgili en önemli eleştiri noktalarından birisi olan Başlat butonunun olmayışı, uygulama geliştiricilere önemli bir gelir sağlamış durumda.
Windows 8 kullanıcılarına Başlat butonunu geri getiren üçüncü parti Start8 uygulaması, yapımcıların ifadesine göre onbinlerce satış yaptı. Uygulamanın fiyatı ise 5$ olarak belirlenmiş. Uygulamanın ücretsiz sürümü de yine onbinlerce indirme rakamı elde etmiş. Geliştirici firma Stardock uygulamanın ilgi görmesinden hayli memnun.
Uygulama klasik Başlat butonunu geri getirirken, doğrudan masaüstüne açılış yapma imkanını da sunuyor.
Firma ayrıca uygulamasını yeni özelliklerle güncellemeyi planlıyor. Bunlar arasında Başlat menü elemanlarını sürükle-bırak ile taşıyabilme ve fareyi sol alt köşeye getirdiğiniz zaman ortaya çıkan yeni Başlat ekranı geçişini de kapatma yer alıyor.
http://www.stardock.com/products/start8/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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aynen katılıyorum. ayrıca windows 8 için buton arayışına giren arkadaşları anlayamıyorum. bence metro arayüz normal başlat menüsüne nazaran hem daha pratik hem daha estetik. w7de başlat menüsü kullanarak açtığım program sayısına bakıomda yok denecek kadar az.. kaldıki metro arayüzü kişiselleştirerek daha pratik şekilde ulaşabiliosunda. ama alışkanlıklarla alakalı tamamen. bence bir an önce terkedin windows 8in tadına varın yada varmayın siz bilirsiniz :))
bazan ne nerde karistirinca onu ozluyorum ama hemen geciyor.
Zamanla herkes alisacaktir.
İndirme: classicshell.sourceforge.net/...
[image]local://upfiles/165181/BDDEB3DCB14D48A08DF67880CF9D0E10.jpg[/image]
Doğru Window 7 akıyor ama Windows 8 de fışkırıyor:))))
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