Start8, Windows 8 için başlangıç butonu uygulaması onbinlerce satış yaptı





Windows 8 işletim sistemi ile ilgili en önemli eleştiri noktalarından birisi olan Başlat butonunun olmayışı, uygulama geliştiricilere önemli bir gelir sağlamış durumda.





Windows 8 kullanıcılarına Başlat butonunu geri getiren üçüncü parti Start8 uygulaması, yapımcıların ifadesine göre onbinlerce satış yaptı. Uygulamanın fiyatı ise 5$ olarak belirlenmiş. Uygulamanın ücretsiz sürümü de yine onbinlerce indirme rakamı elde etmiş. Geliştirici firma Stardock uygulamanın ilgi görmesinden hayli memnun.





Uygulama klasik Başlat butonunu geri getirirken, doğrudan masaüstüne açılış yapma imkanını da sunuyor.





Firma ayrıca uygulamasını yeni özelliklerle güncellemeyi planlıyor. Bunlar arasında Başlat menü elemanlarını sürükle-bırak ile taşıyabilme ve fareyi sol alt köşeye getirdiğiniz zaman ortaya çıkan yeni Başlat ekranı geçişini de kapatma yer alıyor.

http://www.stardock.com/products/start8/