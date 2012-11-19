Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Start8, Windows 8 için başlangıç butonu uygulaması onbinlerce satış yaptı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,5b
1
30
Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Windows 8 işletim sistemi ile ilgili en önemli eleştiri noktalarından birisi olan Başlat butonunun olmayışı, uygulama geliştiricilere önemli bir gelir sağlamış durumda.

Windows 8 kullanıcılarına Başlat butonunu geri getiren üçüncü parti Start8 uygulaması, yapımcıların ifadesine göre onbinlerce satış yaptı. Uygulamanın fiyatı ise 5$ olarak belirlenmiş. Uygulamanın ücretsiz sürümü de yine onbinlerce indirme rakamı elde etmiş. Geliştirici firma Stardock uygulamanın ilgi görmesinden hayli memnun.

Uygulama klasik Başlat butonunu geri getirirken, doğrudan masaüstüne açılış yapma imkanını da sunuyor.

Firma ayrıca uygulamasını yeni özelliklerle güncellemeyi planlıyor. Bunlar arasında Başlat menü elemanlarını sürükle-bırak ile taşıyabilme ve fareyi sol alt köşeye getirdiğiniz zaman ortaya çıkan yeni Başlat ekranı geçişini de kapatma yer alıyor. 

http://www.stardock.com/products/start8/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mefisto-TR 7 yıl en beğenilen
Win8 kurdum ondan sonra başlatı aramadım bile. :) Şimdi düşündümde Başlat zaten bana bir tek pcyi kapatırken lazım oluyormuş. :D
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Psman 7 yıl
Windows 8'in suna için tek sorunu driver eksiklikleri.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savasserter 7 yıl
Çok ilginçtir bana mı öyle geldi anlamadım, geçen gün bimekste 6-7 tane win8 kurulu farklı marka notebook kullandım, bazılarının dokunmatik ekranı vardı; hepsinde fare imleci anlık olarak takılıyordu, sanki sistem anlık olarak donuyor sonra tekrar geri geliyor gibiydi. Touchpad den desem hadi, bu kadar mı tesadüf olur kaç tane bilgisayar şaştım kaldım. 1 ay önce 29TL ye win8 almıştım ama kurmaya vaktim olmadı bir türlü, umarım bende olmaz ; tesadüftür der geçerim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl
gün gelicek win8 öncesi başlat menüsünü nasıl kullanıyormusuz dicez ama kaç sene alır bu süreç bilemiyorum. bende bu kadar win8e temkinli yaklaşırken en sevdiğim özellik haline geldi.. çok çok çok daha pratik olduğunu ancak kullanınca anlıyorsunuz... öyle küçünük 8 puntoluk ve en küçük ikonlarla iç içe geçmiş klasörlerde aradığınızı bulacağınıza micorosft kullandığınız bütün ekranı bu işe atamış.. olması gerekn zaten buydu ta yıllar evvelinden... ben windows 7 kullanırken hala vista ve 7nin başlat menüsüne alışamayanları gördüğüm gibi win8in bu yeni sistemine alışamayanlarıda görünce artık yadırgamıyorum. tecrübe ve deneyim insana çok şey öğretiyor. geriden gelen gençlik daha kolay alışır gibime geliyor. alışkanlıkları eskiler pek kolay değiştiremiyor sadece .. bunun için yeniliğe karşı önyargılı olmamak eskilerin teknolojiden geri kalmamak için yapması gereken yegane olaydır
...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asdemre 7 yıl
Oyunlarla w8in arası nasıl arkadaşlar? Uyumsuzluk oluyor mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pogomania 7 yıl
win 7 akar diyen arkadaşlar win 8 in hızını bi deneyin derim :) ben de başlat çubuğunu aramıyorum açıkçası şuan için tek sıkıntım gerekli sürücülerin henüz hazır olmaması bunun dışında çok sevdim win 8 i
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mimajor 7 yıl pogomania
pogomania

win 7 akar diyen arkadaşlar win 8 in hızını bi deneyin derim :) ben de başlat çubuğunu aramıyorum açıkçası şuan için tek sıkıntım gerekli sürücülerin henüz hazır olmaması bunun dışında çok sevdim win 8 i


aynen katılıyorum. ayrıca windows 8 için buton arayışına giren arkadaşları anlayamıyorum. bence metro arayüz normal başlat menüsüne nazaran hem daha pratik hem daha estetik. w7de başlat menüsü kullanarak açtığım program sayısına bakıomda yok denecek kadar az.. kaldıki metro arayüzü kişiselleştirerek daha pratik şekilde ulaşabiliosunda. ama alışkanlıklarla alakalı tamamen. bence bir an önce terkedin windows 8in tadına varın yada varmayın siz bilirsiniz :))
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZZ RAT 7 yıl
Baslat menusune simdilik ihtiyac duymuyorum,
bazan ne nerde karistirinca onu ozluyorum ama hemen geciyor.
Zamanla herkes alisacaktir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Húrin 7 yıl
benim anlamadığım başlat butonu ile şimdiki başlangıç , yeri açısından çok fark yok niye bu kadar sevilmediki ?!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
camokan 7 yıl
masa üstüne gerekli kısayolları koyduktan sonra şahsen başlat butonunu hiç kullanmam o yüzden win 8'e daha çabuk mu ısındım nedir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cengizhan1903 7 yıl
W7 akar
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Motan 7 yıl
Para vermeye gerek yok, "Classic Shell" isimli program ücretsiz ve çok daha fazla ayar imkanı veriyor, kullanıyorum, memnunum..

İndirme: classicshell.sourceforge.net/...



[image]local://upfiles/165181/BDDEB3DCB14D48A08DF67880CF9D0E10.jpg[/image]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 7 yıl cengizhan1903
cengizhan1903

W7 akar


Doğru Window 7 akıyor ama Windows 8 de fışkırıyor:))))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SysEdit 7 yıl
Zaten 40 yıl uğraşsalardı bunu sağlıyamazlardı ... Başlarına devlet kuşu kondu microsoftun sayesinde...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-FDC9156E7 7 yıl
W7 gayet stabil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2483 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Yazılım, uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Reeder Reedpad4 video inceleme 7 yıl EnGenius ESR6650, ENH202 & EAP350 Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim