Steam yaz indirimleri başladı! İşte indirime giren oyunlar

Teknoloji Editörü
Oyun severlerin merakla beklediği Steam yaz indirimleri nihayet başladı. 5 Temmuz'a kadar devam edecek Steam yaz indirimleri kapsamında 500'ün üzerinde oyunda yüzde 90'a varan indirimler bizleri bekliyor. Steam yaz indirimleri sayfasına bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
İndirime giren birkaç dikkat çekici oyun
- PlayerUnknown's Battlegrounds -- 46,23 TL
- Nioh: Complete Edition -- 46,20 TL
- Dragon's Dogma: Dark Arisen -- 32,34 TL
- Darkest Dungeon -- 11,70 TL
- Football Manager 2018 -- 40,46 TL
- Grand Theft Auto V -- 59,07 TL
- Far Cry 5 -- 156,75 TL
- The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition -- 29,99 TL
- Conan Exiles -- 65,40 TL
- Fallout: New Vegas -- 5,94 TL
- Final Fantasy XV: Windows Edition -- 87,00 TL
- Assassin's Creed Origins -- 104,50 TL
- NBA 2K18 -- 31,84 TL
- Dark Souls III - 44,75 TL
- Hearts of Iron IV -- 23,60 TL
- Portal 2 -- 3,20 TL
- Stellaris -- 23,60 TL
- Rise of the Tomb Raider -- 26,70 TL
- Borderlands 2 Game of the Year -- 12,98 TL
- Lost Sphear -- 87,50 TL
- Hollow Knight -- 15,84 TL
- Grim Dawn -- 11,70 TL
- Dead Cells -- 19,20 TL
- Total War: WARHAMMER -- 44,75 TL
- Gang Beasts -- 19,53 TL
- Papers, Please -- 9,00 TL
- Tekken 7 -- 59,60 TL
- Call of Duty: WWII -- 125,40 TL
- Divinity: Original Sin - Enhanced Edition -- 17,70 TL
- Mount & Blade: Warband -- 7,49 TL
- Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands -- 68,97 TL
- XCOM 2 -- 72,27 TL
- Prey -- 57,49 TL
- Sniper Elite 4 -- 26,70 TL
- Watch_Dogs 2 -- 68,97 TL
- The Long Dark -- 12,50 TL
- Tomb Raider -- 5,24 TL
- Resident Evil 7: Biohazard -- 57,85 TL
- Half-Life 2 -- 1,85 TL
- Metal Gear Solid V: The Phantom Pain -- 27,50 TL
- DiRT Rally -- 17,80 TL
- Shadow Tactics: Blades of the Shogun -- 29,50 TL
- Dragon Ball Xenoverse 2 -- 50,66 TL
- Dishonored 2 -- 57,49 TL
- Overcooked -- 13,26 TL
- Resident Evil / biohazard HD REMASTER -- 16,00 TL
- Tyranny -- 22,10 TL
- Inside -- 13,95 TL
- Wolfenstein II: The New Colossus -- 106,40 TL
- Wasteland 2: Director's Cut -- 25,00 TL
- Night in the Woods -- 21,70 TL
- Celeste -- 24,80 TL
- Outlast -- 6,20 TL
Steam yaz indirimi koleksiyon kartları nasıl elde edilir?
- İndirim Canavarı Oyunu'nu oynayarak her gün 3 tane kart kazanabilirsiniz.
- İndirim süresince herhangi bir oyun için rozet işleyerek yaz indirimi koleksiyon kartı elde edebilirsiniz.
- İndirim sırasında her 10 dolarlık satın alımla bir adet koleksiyon kartı kazanabilirsiniz.
- Hoşlanabileceğiniz oyunları keşfederek, koleksiyon kartı kazanabilirsiniz. Keşif kuyruğunuzdaki 10 oyunun tamamını görüntüleyerek günde üç defa kart alacaksınız.
- Takas veya topluluk pazarı üzerinden de Steam yaz indirimi koleksiyon kartı elde edebilirsiniz.
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Milyonlarca kullanıcısı olan, 50-60 gb boyutunda oyunlar indirdiğimiz steamin sunucularının çökmesi enterasan gerçekten.