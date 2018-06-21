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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Steam yaz indirimleri başladı! İşte indirime giren oyunlar

Oyun severlerin merakla beklediği Steam yaz indirimleri nihayet başladı. İki hafta boyunca sürecek Steam yaz indirimleri kapsamında 500'ün üzerinde oyunu %90'a varan indirimlerle satın alabilirsiniz.
11 ay
11b
1
15
Oyunlar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Oyun severlerin merakla beklediği Steam yaz indirimleri nihayet başladı. 5 Temmuz'a kadar devam edecek Steam yaz indirimleri kapsamında 500'ün üzerinde oyunda yüzde 90'a varan indirimler bizleri bekliyor. Steam yaz indirimleri sayfasına bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

İndirime giren birkaç dikkat çekici oyun

  • PlayerUnknown's Battlegrounds -- 46,23 TL
  • Nioh: Complete Edition -- 46,20 TL
  • Dragon's Dogma: Dark Arisen -- 32,34 TL
  • Darkest Dungeon -- 11,70 TL
  • Football Manager 2018 -- 40,46 TL
  • Grand Theft Auto V -- 59,07 TL
  • Far Cry 5 -- 156,75 TL
  • The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition -- 29,99 TL
  • Conan Exiles -- 65,40 TL
  • Fallout: New Vegas -- 5,94 TL
  • Final Fantasy XV: Windows Edition -- 87,00 TL
  • Assassin's Creed Origins -- 104,50 TL
  • NBA 2K18 -- 31,84 TL
  • Dark Souls III - 44,75 TL
  • Hearts of Iron IV -- 23,60 TL
  • Portal 2 -- 3,20 TL
  • Stellaris -- 23,60 TL
  • Rise of the Tomb Raider -- 26,70 TL
  • Borderlands 2 Game of the Year -- 12,98 TL
  • Lost Sphear -- 87,50 TL
  • Hollow Knight -- 15,84 TL
  • Grim Dawn -- 11,70 TL
  • Dead Cells -- 19,20 TL
  • Total War: WARHAMMER -- 44,75 TL
  • Gang Beasts -- 19,53 TL
  • Papers, Please -- 9,00 TL
  • Tekken 7 -- 59,60 TL
  • Call of Duty: WWII -- 125,40 TL
  • Divinity: Original Sin - Enhanced Edition -- 17,70 TL
  • Mount & Blade: Warband -- 7,49 TL
  • Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands -- 68,97 TL
  • XCOM 2 -- 72,27 TL
  • Prey -- 57,49 TL
  • Sniper Elite 4 -- 26,70 TL
  • Watch_Dogs 2 -- 68,97 TL
  • The Long Dark -- 12,50 TL
  • Tomb Raider -- 5,24 TL
  • Resident Evil 7: Biohazard -- 57,85 TL
  • Half-Life 2 -- 1,85 TL
  • Metal Gear Solid V: The Phantom Pain -- 27,50 TL
  • DiRT Rally -- 17,80 TL
  • Shadow Tactics: Blades of the Shogun -- 29,50 TL
  • Dragon Ball Xenoverse 2 -- 50,66 TL
  • Dishonored 2 -- 57,49 TL
  • Overcooked -- 13,26 TL
  • Resident Evil / biohazard HD REMASTER -- 16,00 TL
  • Tyranny -- 22,10 TL
  • Inside -- 13,95 TL
  • Wolfenstein II: The New Colossus -- 106,40 TL
  • Wasteland 2: Director's Cut -- 25,00 TL
  • Night in the Woods -- 21,70 TL
  • Celeste -- 24,80 TL
  • Outlast -- 6,20 TL

Steam yaz indirimi koleksiyon kartları nasıl elde edilir?

Steam yaz indirimleri başladı! İşte indirime giren oyunlar
 
  1. İndirim Canavarı Oyunu'nu oynayarak her gün 3 tane kart kazanabilirsiniz.
  2. İndirim süresince herhangi bir oyun için rozet işleyerek yaz indirimi koleksiyon kartı elde edebilirsiniz.
  3. İndirim sırasında her 10 dolarlık satın alımla bir adet koleksiyon kartı kazanabilirsiniz.
  4. Hoşlanabileceğiniz oyunları keşfederek, koleksiyon kartı kazanabilirsiniz. Keşif kuyruğunuzdaki 10 oyunun tamamını görüntüleyerek günde üç defa kart alacaksınız.   
  5. Takas veya topluluk pazarı üzerinden de Steam yaz indirimi koleksiyon kartı elde edebilirsiniz.

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Pizza Steve 11 ay en beğenilen

kilincarslan91
Steamda dayanamadı yüke garibim ösym netsin

Milyonlarca kullanıcısı olan, 50-60 gb boyutunda oyunlar indirdiğimiz steamin sunucularının çökmesi enterasan gerçekten.
kilincarslan91Steamda dayanamadı yüke garibim ösym netsinMilyonlarca kullanıcısı olan, 50-60 gb boyutunda oyunlar indirdi...
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uysaloguz 11 ay
Ne zamandır habere yapılan yorumları "ilk yorum üstte" şeklinde sıralatınca sayfada hiç bir yorum gözükmüyor. Kimsenin de umurunda değil bu sanırım...
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ahmet. 11 ay uysaloguz
Merhaba,
Hangi sürümde yaşıyorsunuz bu sorunu?
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ABSOLUT. 11 ay

Bu indirimlere ek 22% indirim isterseniz pm.


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Moving On 11 ay
Half Life 3 bekleyen fanları oyalamak için bu indirimler hep

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lofer_freud 11 ay
Hahahaha, CSGO da fena lag oluyordu. Sebebini araştırırken aklıma geldi summer sale.
Alalım ve akalım.
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NeutronS 11 ay
pubg almak istiyorum hala güzelliği var mı oynayanlar söyleyebilir mi ve iade edebiliyor muyuz.hani çok satan oyun diye iade almazlar gibi bir durum var mı.çok iade edenlerde sorun çıkıyormuş.ben öyle birşeyi 1 senedir yapmadım
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Jonathanlivinston 11 ay
....
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-OFLU- 11 ay
İndirimler bitene kadar oyun oynamayın, troller basar ortalığı şimdi.
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NeutronS 11 ay
aldığımız kartlar ne işe yarıyor
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soldier_x 11 ay NeutronS
rozet işleyerek seviye atlayabilirsiniz onun dışında kayda değer bir özelliği yok diye biliyorum
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Johny Constantine 11 ay
Steam patates oldu
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Haplo 11 ay
Steam öyle yavaşladı ki keşif kuyruğunda ilerleyip kart bile alamadım henüz.

Şu minigame'e de açıklama getirirsek hoş olur. Grupça girebiliyormuşuz (ne faydası var bilmiyorum). Biz de Steam Donanım Haber Topluluğu olarak gireriz belki.
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