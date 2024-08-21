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    Borderlands 4 duyuruldu: İşte fragman ve çıkış tarihi

    Gearbox Software, Gamescom açılış gecesinde Borderlands 4'ü duyurdu. İşte  sevilen shooter serisinden resmi fragman ve beklenen çıkış tarihi...                 
    Borderlands 4 duyuruldu: İşte fragman ve çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının önde gelen etkinliklerinden Gamescom, her zaman olduğu gibi bu yıl da heyecan verici duyurularla başladı. Yakın tarihte Take-Two Interactive tarafından satın alınan Gearbox, Borderlands 4'ten ilk resmi fragmanı paylaştı. Benzersiz sanat tarzı ve oynanışıyla sevilen shooter serisi geri dönüyor.

    Borderlands 4 duyuruldu

    Kaçıranlar için Borderlands serisi bugüne kadar 87 milyondan fazla kopya sattı ve eleştirmenlerden ve hayranlardan büyük beğeni topladı. Fragmanda ise yeni oyun hakkında çok da fazla bilgi edinemiyoruz ancak serinin kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Videoda görüldüğü kadarıyla gezegenler çarpışacak ve oyuncular, tamamen yeni, kurumuş bir hazine gezegenine doğru yolculuğa çıkacak.

    Oyunun hikâyesi ya da yeni özellikleri hakkında bilinenler ise sınırlı. Ancak Borderlands 4, serinin önceki oyunlarından alışık olduğumuz sanat tarzı ve kaotik atmosferi koruyor. Gearbox, Borderlands 4'ün 2025 yılında Playstation 5, Xbox Series X ve S için çıkış yapacağını duyurdu. Kesin çıkış tarihi ise açıklanmadı.

    Diğer tarafta ertelendikçe ertelenen Borderlands filminin, geçtiğimiz hafta itibarıyla yayınlandığını hatırlatalım. Ancak ortaya çıkan tablo en kötümser tahminleri bile mumla aratacak cinsten. 15 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen uyarlama, gişede tam anlamıyla çakıldı. Borderlands 4 ise, serinin mirasını daha da yukarılara taşıyabilecek mi? bekleyip görmemiz gerekecek.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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