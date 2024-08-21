Borderlands 4 duyuruldu: İşte fragman ve çıkış tarihi

Borderlands 4 duyuruldu
Kaçıranlar için Borderlands serisi bugüne kadar 87 milyondan fazla kopya sattı ve eleştirmenlerden ve hayranlardan büyük beğeni topladı. Fragmanda ise yeni oyun hakkında çok da fazla bilgi edinemiyoruz ancak serinin kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Videoda görüldüğü kadarıyla gezegenler çarpışacak ve oyuncular, tamamen yeni, kurumuş bir hazine gezegenine doğru yolculuğa çıkacak.
Oyunun hikâyesi ya da yeni özellikleri hakkında bilinenler ise sınırlı. Ancak Borderlands 4, serinin önceki oyunlarından alışık olduğumuz sanat tarzı ve kaotik atmosferi koruyor. Gearbox, Borderlands 4'ün 2025 yılında Playstation 5, Xbox Series X ve S için çıkış yapacağını duyurdu. Kesin çıkış tarihi ise açıklanmadı.
Diğer tarafta ertelendikçe ertelenen Borderlands filminin, geçtiğimiz hafta itibarıyla yayınlandığını hatırlatalım. Ancak ortaya çıkan tablo en kötümser tahminleri bile mumla aratacak cinsten. 15 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen uyarlama, gişede tam anlamıyla çakıldı. Borderlands 4 ise, serinin mirasını daha da yukarılara taşıyabilecek mi? bekleyip görmemiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.