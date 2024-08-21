Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının önde gelen etkinliklerinden Gamescom, her zaman olduğu gibi bu yıl da heyecan verici duyurularla başladı. Yakın tarihte Take-Two Interactive tarafından satın alınan Gearbox, Borderlands 4'ten ilk resmi fragmanı paylaştı. Benzersiz sanat tarzı ve oynanışıyla sevilen shooter serisi geri dönüyor.

Borderlands 4 duyuruldu

Kaçıranlar için Borderlands serisi bugüne kadar 87 milyondan fazla kopya sattı ve eleştirmenlerden ve hayranlardan büyük beğeni topladı. Fragmanda ise yeni oyun hakkında çok da fazla bilgi edinemiyoruz ancak serinin kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Videoda görüldüğü kadarıyla gezegenler çarpışacak ve oyuncular, tamamen yeni, kurumuş bir hazine gezegenine doğru yolculuğa çıkacak.

Oyunun hikâyesi ya da yeni özellikleri hakkında bilinenler ise sınırlı. Ancak Borderlands 4, serinin önceki oyunlarından alışık olduğumuz sanat tarzı ve kaotik atmosferi koruyor. Gearbox, Borderlands 4'ün 2025 yılında Playstation 5, Xbox Series X ve S için çıkış yapacağını duyurdu. Kesin çıkış tarihi ise açıklanmadı.

Tomb Raider'ın animasyon dizisinden yeni fragman 18 sa. önce eklendi

Diğer tarafta ertelendikçe ertelenen Borderlands filminin, geçtiğimiz hafta itibarıyla yayınlandığını hatırlatalım. Ancak ortaya çıkan tablo en kötümser tahminleri bile mumla aratacak cinsten. 15 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen uyarlama, gişede tam anlamıyla çakıldı. Borderlands 4 ise, serinin mirasını daha da yukarılara taşıyabilecek mi? bekleyip görmemiz gerekecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Borderlands 4 duyuruldu: İşte fragman ve çıkış tarihi