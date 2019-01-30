SteelSeries çift bağlantı desteği sunan kontrolcüsünü duyurdu

Mobil veya masa üstü olsun oyunlarda kontrolcülerin sağladığı kolaylıkları es geçmek mümkün değil. Üreticiler de sürekli farklı çözümlerle kullanıcı ilgisi çekmeye çalışıyor. SteelSeries bu anlamda iki platforma da hitap eden bir kontrolcü duyurdu.

SteelSeries Stratus Duo özellikleri ve fiyatı

SteelSeries Stratus Duo modeli iki farklı bağlantı türüne yer vermesi ile dikkat çekiyor. Oyuncular 2.4GHz adaptörü kullanarak bilgisayarlarına veya Bluetooth kullanarak Android ile mobil VR cihazlarına bağlayabiliyorlar.

Ayrıca Bkz.

"V çentikli Galaxy M10 ve Galaxy M20 tanıtıldı"

Kontrolcüye aynı anda iki cihaz bağlanabiliyor. Tek bir tuşla cihazlar arasında hızlı geçiş yapabiliyorsunuz. Böylece örneğin bilgisayarda oynadığınız bir oyuna Android cihazınızda devam ederken kontrolcü bağlama sıkıntısı yaşamıyorsunuz.

Stratus XL kontrolcüsünün tasarımını temel aldığı görülen SteelSeries Stratus Duo için 60$ fiyat etiketi belirlenmiş. SteelSeries SmartGrip telefon tutacağı ise opsiyonel olarak 10$ fiyat etiketine sahip.