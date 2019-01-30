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SteelSeries çift bağlantı desteği sunan kontrolcüsünü duyurdu

Hem bilgisayar hem de Android cihazınız için bir kontrolcü arıyorsanız SteelSeries Stratus Duo tam size göre. Çift bağlantı desteği sunan SteelSeries Stratus Duo özellikleri ve fiyatı haberimizde.
3 ay
3,3b
1
2
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil veya masa üstü olsun oyunlarda kontrolcülerin sağladığı kolaylıkları es geçmek mümkün değil. Üreticiler de sürekli farklı çözümlerle kullanıcı ilgisi çekmeye çalışıyor. SteelSeries bu anlamda iki platforma da hitap eden bir kontrolcü duyurdu.

SteelSeries Stratus Duo özellikleri ve fiyatı

SteelSeries Stratus Duo modeli iki farklı bağlantı türüne yer vermesi ile dikkat çekiyor. Oyuncular 2.4GHz adaptörü kullanarak bilgisayarlarına veya Bluetooth kullanarak Android ile mobil VR cihazlarına bağlayabiliyorlar.

Ayrıca Bkz. "V çentikli Galaxy M10 ve Galaxy M20 tanıtıldı"

Kontrolcüye aynı anda iki cihaz bağlanabiliyor. Tek bir tuşla cihazlar arasında hızlı geçiş yapabiliyorsunuz. Böylece örneğin bilgisayarda oynadığınız bir oyuna Android cihazınızda devam ederken kontrolcü bağlama sıkıntısı yaşamıyorsunuz.

Stratus XL kontrolcüsünün tasarımını temel aldığı görülen SteelSeries Stratus Duo için 60$ fiyat etiketi belirlenmiş. SteelSeries SmartGrip telefon tutacağı ise opsiyonel olarak 10$ fiyat etiketine sahip.

 

https://www.phonearena.com/news/SteelSeries-Stratus-Duo-wireless-controller-Android-PC-gaming_id113236 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kankixx123 3 ay
Hiç gerek yok. Gamesir bunu yıllardır yapıyor zaten ve kaliteli. Ayrıca ps4 ve iphone desteği de mevcut. Üstüne üstlük daha ucuz...
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Kerim5100 3 ay
TR'de 600 650 lira olur artık :(
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