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V çentikli Galaxy M10 ve Galaxy M20 tanıtıldı

200$ altı bandında çentikli ekran, geniş açılı çift kamera, 5000mAh kapasiteli batarya gibi özellikler ile iddialı olacak Galaxy M serisi tanıtıldı.Galaxy M serisinin özellikleri ve fiyatı haberimizde
3 ay
7,1b
1
33
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung’un merakla beklenen yeni giriş seviyesi akıllı telefon serisi Galaxy M tanıtıldı. Infinity-V tasarımına sahip ilk modelleri barındıran seride ayrıca ilk kez 5000mAh kapasiteyi de görebileceğiz.

Galaxy M20 özellikleri ve fiyatı

6.3 inçlik 2340x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan Galaxy M20 modeli oldukça agresif bir ekran-kasa oranı sunuyor. Ön kamera çentiğin içerisinde yer alırken ahize de hemen üzerine konumlanmış.

Galaxy M20 modeli henüz tanıtılan Exynos 7904 yonga setinden gücünü alıyor. 2 adet Cortex-A73 çekirdeği 1.8GHz saat frekansında çalışırken 6 adet Cortex-A53 çekirdeği de 1.6GHz frekansına sahip. Grafik tarafında Mali-G71 MP2 var.

Ayrıca Bkz. "Exynos 7904 yonga seti duyuruldu"

Ana kamera 13MP çözünürlüğünde f/1.9 diyafram aralığı sunarken 5MP çözünürlüğünde ikinci kamera 120 derecelik geniş açı sunuyor. Çentik içerisindeki ön kamera 8MP çözünürlüğünde ve hızlı yüz tanıma yapabiliyor.

5000mAh kapasiteli batarya ile dikkat çeken modele 15W şarj adaptörü de eklenmiş. Galaxy M20 için 3GB RAM/32GB depolama kapasitesi 155$ iken 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi 180$ olarak belirlenmiş. Özellikle fiyat segmentinde çok iddialı olacağını söyleyebiliriz.

 

V çentikli Galaxy M10 ve Galaxy M20 tanıtıldı
Tam Boyutta Gör

Galaxy M10 özellikleri ve fiyatı

6.22 inçlik ekranında 1520x720 piksel çözünürlük barındıran akıllı telefon abisi kadar iddialı bir çerçevesiz tasarım sunuyor. 7.7mm kalınlığındaki kasada parmak izi okuyucu yer almıyor. Telefona 8 çekirdekli Exynos 7870 yonga seti gücünü verirken aynı kamera dizilimi bu modelde de mevcut ve en önemli artısı da bu. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde.

3400mAh kapasiteli batarya 10W hızlı şarj ile desteklenmiş. Galaxy M10 için 2GB RAM/16GB depolama kapasitesi 115$ iken 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi 125$ olarak belirlendi. Satışlar ilk olarak Hindistan’da başlayacak. Her iki cihazda da Android 8.1 Oreo olduğunu belirtelim.


https://www.phonearena.com/news/Samsung-new-M-series-Galaxy-M10-M20-specs-price-release-Infinity-V_id113183 Yorum Yaz
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kreat 3 ay en beğenilen
Şu 16gb depolamayı koymayın artık şu telefonlara.
1 Yanıt Yanıtla +20
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e_capkan 3 ay
üstte çentik yapacaklarına alttaki boşluğu niye yok etmiyorlar ?
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tuğs@n 3 ay
galaxy m30 konusu yok mu?
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mc191 3 ay
"10w hızlı şarj"
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drjacob 3 ay
parmak izi teknolojisi ne zaman bitecek
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axixen 3 ay
Tasarım konusunda şunu söyleyebilirim; infinity ekranların patenti Samsung firmasının elinde. Samsung her teknolojide olduğu için yapımını üstlenip kullandırır sonra hatalara ve gelen yorumlara göre kendini geliştirip daha iyisini kullanıcılara sunar. Bu hep böyle olmuştur.
16 gb üretilmesin deniyor. Amaç tüm tüketiciye ulaşmak. Sen üst segment ürün alabilirsin, ben orta segment, bir başkası da giriş seviyesi. Herkese hitap ettiği için şu an pazar lideri firma.
M10 ve M20 LCD panel gelecek, M30 ise Super Amoled olarak. (Neden M30 tanıtılmadı onu da çözemedim ama)
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mesuty85 3 ay
180$ kac TL eder? Onemli olan satis fiyati bence. Daha sonra fiyat performans sorgulanir.
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DH Misafiri 3 ay
Patenti Samsung firmasına ait olan bir ekran olduğunu bilmeniz gerekiyor. Boş yorum yerine iyice araştırıp yorum yapmanız daha mantıklı olur.
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DH Misafiri 3 ay
M10 ve M20 LCD panel olacak. M30 modeli Super Amoled olarak çıkacak.
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DH Misafiri 3 ay
Ne kadar para o kadar köfte. Samsung tüm tüketicilere ulaşmak için cihaz üretiyor. Apple gibi yaklaşmıyor.
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DH Misafiri 3 ay
Düzgün yorumlar bazı kriterlere uymuyor diye yayınlanmıyor ama bu yorum yayınlanıyor. O kadar arge yapıyor adamlar cihaz üretiyor, beyni donunda gelişmiş insanlar böyle yorumlar yapıyor. Yazık gerçekten. Bu Bu eleştiriyi yapıp beğenmediğini dile getirebiliyorsan daha iyi bir tasarım yapabiliyor olman lazım. Ama pardon unutmuşum senin beynin sadece buna çalışıyordu.
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