V çentikli Galaxy M10 ve Galaxy M20 tanıtıldı

Samsung’un merakla beklenen yeni giriş seviyesi akıllı telefon serisi Galaxy M tanıtıldı. Infinity-V tasarımına sahip ilk modelleri barındıran seride ayrıca ilk kez 5000mAh kapasiteyi de görebileceğiz.

Galaxy M20 özellikleri ve fiyatı

6.3 inçlik 2340x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan Galaxy M20 modeli oldukça agresif bir ekran-kasa oranı sunuyor. Ön kamera çentiğin içerisinde yer alırken ahize de hemen üzerine konumlanmış.

Galaxy M20 modeli henüz tanıtılan Exynos 7904 yonga setinden gücünü alıyor. 2 adet Cortex-A73 çekirdeği 1.8GHz saat frekansında çalışırken 6 adet Cortex-A53 çekirdeği de 1.6GHz frekansına sahip. Grafik tarafında Mali-G71 MP2 var.

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Ana kamera 13MP çözünürlüğünde f/1.9 diyafram aralığı sunarken 5MP çözünürlüğünde ikinci kamera 120 derecelik geniş açı sunuyor. Çentik içerisindeki ön kamera 8MP çözünürlüğünde ve hızlı yüz tanıma yapabiliyor.

5000mAh kapasiteli batarya ile dikkat çeken modele 15W şarj adaptörü de eklenmiş. Galaxy M20 için 3GB RAM/32GB depolama kapasitesi 155$ iken 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi 180$ olarak belirlenmiş. Özellikle fiyat segmentinde çok iddialı olacağını söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör

Galaxy M10 özellikleri ve fiyatı

6.22 inçlik ekranında 1520x720 piksel çözünürlük barındıran akıllı telefon abisi kadar iddialı bir çerçevesiz tasarım sunuyor. 7.7mm kalınlığındaki kasada parmak izi okuyucu yer almıyor. Telefona 8 çekirdekli Exynos 7870 yonga seti gücünü verirken aynı kamera dizilimi bu modelde de mevcut ve en önemli artısı da bu. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde.

3400mAh kapasiteli batarya 10W hızlı şarj ile desteklenmiş. Galaxy M10 için 2GB RAM/16GB depolama kapasitesi 115$ iken 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi 125$ olarak belirlendi. Satışlar ilk olarak Hindistan’da başlayacak. Her iki cihazda da Android 8.1 Oreo olduğunu belirtelim.