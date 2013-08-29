Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Step aleti ile bisiklet / Scooter tasarımını birleştiren yeni bir kişisel ulaşım aracı: Me-Mover

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,8b
1
24
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Step aleti ile bisiklet / Scooter tasarımını birleştiren yeni bir kişisel ulaşım aracı: Me-Mover
Uzun yıllardır piyasada bulunan ve birçok kişi tarafından spor salonlarında ya da evlerde kullanılan Step aleti ile bisiklet / Scooter karışımı bir tasarımı birleştiren kişisel ulaşım aracı Me-Mover, kalabalık şehirler içerisinde kişilere farklı bir deneyim vaat ediyor.
Danimarka merkezli bir tasarım şirketi tarafından hazırlanan Me-Mover, alüminyum malzeme kalitesi ile 20 KG ağırlığa ve 95 x 115 x 43 cm boyutlara sahip. Bu özellikleri ile nispeten taşınabilir bir yapı ortaya koyan ürün, firma tarafından patenti alınan özel bir dişli sistemi kullanıyor ve yukarı-aşağı doğru yapılan pedal hareketleri ile ilerlenmesine imkan sağlıyor. Saatte maksimum 40 KM hıza çıkabildiği belirtilen Me-Mover, yavaşlama işlemini ise ön ve arkasında yer alan disk frenleri ile sağlıyor.
Firmanın günümüz şehir hayatı içerisinde aynı anda hem ulaşım hem de egzersiz yapılması misyonu çerçevesinde geliştirdiği Me-Mover kişisel ulaşım aracının, 2014 yılı içerisinde 1,600$ fiyat etiketiyle satışa çıkacağı belirtiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyerek, ürünün kullanım sürecini görebilirsiniz.

Step aleti ile bisiklet / Scooter tasarımını birleştiren yeni bir kişisel ulaşım aracı: Me-Mover

http://nominateforindexaward.dk/Presentation/read/id=MjIzMQ== Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
HünkarBeğendi 6 yıl
bu alet 20 kilo ağırlıkta olmasa ilk virajda aletle beraber uçuşa geçeriz herhalde. kullananlar da iyi kullanıyor ama çakallar otoparkın o dik yokuşundan nasıl çıkabildiklerini göstermiyor maalesef...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-RüzgarGibiGeçti- 6 yıl
ayakta durması sıkıntı bir süre sonra bacaklar kopar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mindtrap 6 yıl
Şu yatarak sürülen bisikletlerden alırım bir tane daha iyi ayrıca 1600$ ne hacı, abd'de (Türkiyede demiyorum dikkat) bir adet motorsiklet yanınada bir bisiklet alırım bu fiyata
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 6 yıl
yürüyeceksek niye bu alete bindik ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pohuman 6 yıl
Güzel düşünülmüş. Dönüş kabiliyetide iyi. Beğendim..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gopc@ 6 yıl
Hem 1600 $ hemde bel fıtığı yapmaya birebir bir alet...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beyazadam 6 yıl
Şahsi görüşüm, kesinlikle başarısız bir cihaz.
Öncelikle kullanıcısı ayakta kaldığı ve bir bisiklete göre daha fazla bacak hareketi yapmak zorunda kaldığı için çok yorucu olacağını düşünüyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fear of the Dark 6 yıl
Pahalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gopc@ 6 yıl
O kadar vermeye bile gerek yok bende Astro 40 var yokus filan fos canVar gibi cikiyor ve hic yormuyor :) kullandigim en rahat bisiklet :) tabi daha rahatida var ancak uygun rahata bence astro 40 :) yada sedona 721 :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahhab 6 yıl
swat882
Bisiklete rakip ( Fail) Fiyatı 1600 dolar (Fail) 20 kilo (Fail) bir adam,bu aleti bisiklet dururken niye alsın ?

belki bisiklet sürmeyi bilmiyordur?:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ogzo 6 yıl
o fiyata motorlar var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alp0007 6 yıl
Çinliler 200-300 tl arası çakmasını yapar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ihsando77 6 yıl
İstanbul gibi bol yokuşlu bir şehirde biraz zor iş görür gibi gözüküyor.Ama eğlenceli ,40 km ise dikkate değer...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1811 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, bisiklet ve
2 etiket daha araç ulaşım
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl İşTeknik: "Atıl dizüstü bilgisayarınızı 2. monitör yapın" video 6 yıl Mesut Çevik ile Canlı "Yeni iPhone, Xperiz Z One (Honami)" ve fazlası TEKRAR YAYIN 6 yıl Huawei Ascend P6 hakkında merak edilen her şey Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim