Step aleti ile bisiklet / Scooter tasarımını birleştiren yeni bir kişisel ulaşım aracı: Me-Mover





Uzun yıllardır piyasada bulunan ve birçok kişi tarafından spor salonlarında ya da evlerde kullanılan Step aleti ile bisiklet / Scooter karışımı bir tasarımı birleştiren kişisel ulaşım aracı Me-Mover, kalabalık şehirler içerisinde kişilere farklı bir deneyim vaat ediyor.

Danimarka merkezli bir tasarım şirketi tarafından hazırlanan Me-Mover, alüminyum malzeme kalitesi ile 20 KG ağırlığa ve 95 x 115 x 43 cm boyutlara sahip. Bu özellikleri ile nispeten taşınabilir bir yapı ortaya koyan ürün, firma tarafından patenti alınan özel bir dişli sistemi kullanıyor ve yukarı-aşağı doğru yapılan pedal hareketleri ile ilerlenmesine imkan sağlıyor. Saatte maksimum 40 KM hıza çıkabildiği belirtilen Me-Mover, yavaşlama işlemini ise ön ve arkasında yer alan disk frenleri ile sağlıyor.

Firmanın günümüz şehir hayatı içerisinde aynı anda hem ulaşım hem de egzersiz yapılması misyonu çerçevesinde geliştirdiği Me-Mover kişisel ulaşım aracının, 2014 yılı içerisinde 1,600$ fiyat etiketiyle satışa çıkacağı belirtiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyerek, ürünün kullanım sürecini görebilirsiniz.

http://nominateforindexaward.dk/Presentation/read/id=MjIzMQ==