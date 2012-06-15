Stephen Elop'a göre Android ile agresif rekabet için daha ucuz 'Windows Phone' cihazlar gerekli





Nokia, son zamanlarda yeni bir yapılanma süreci içerisine girerek şirketin dönüşümü için birçok önemli karar aldı. Stephen Elop, düzenlediği telekonferans oturumuyla bu dönüşüm sürecinde şirketin Android platformu ile mücadele stratejisinin Nokia’nın Windows Phone ve Lumia ürün serisi üzerinde kurulduğunu dile getirdi.





Elop, Android platformu ile agresif bir şekilde rekabet etmeleri gerektiğini, özellikle giriş seviyesindeki cihaz fiyatlarının bu rekabette önemli yer edindiğini belirtti. Stephen Elop, Nokia Lumia 610 ile düşük fiyat aralığının hedeflendiğini de bir sorunun karşılığında cevap olarak dile getirdi. Ayrıca Nokia’nın Lumia 610’dan daha düşük fiyatlı Windows Phone cihazlar için bir takım planları olduğunu ve bu planlar için Microsoft’un mühendislerinden destek alındığı da belirtildi. Elop, Nokia’nın Windows Phone’a bağlı kalarak, Lumia serisiyle sürdürdüğü fiyat aralığının daha da genişletmek zorunda olduğunun da altını çizdi.





Giriş seviyesindeki düşük fiyatlandırmaya sahip cihazların Nokia’nın Android platformu ile rekabetinde ne kadar etkili olabileceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.theverge.com/2012/6/14/3084744/nokia-windows-phone-low-price-points-stephen-elop