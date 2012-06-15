Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Stephen Elop'a göre Android ile agresif rekabet için daha ucuz 'Windows Phone' cihazlar gerekli

6 yıl
2,9b
1
42
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 Nokia, son zamanlarda yeni bir yapılanma süreci içerisine girerek şirketin dönüşümü için birçok önemli karar aldı. Stephen Elop, düzenlediği telekonferans oturumuyla bu dönüşüm sürecinde şirketin Android platformu ile mücadele stratejisinin Nokia’nın Windows Phone ve Lumia ürün serisi üzerinde kurulduğunu dile getirdi.

Elop, Android platformu ile agresif bir şekilde rekabet etmeleri gerektiğini, özellikle giriş seviyesindeki cihaz fiyatlarının bu rekabette önemli yer edindiğini belirtti. Stephen Elop, Nokia Lumia 610 ile düşük fiyat aralığının hedeflendiğini de bir sorunun karşılığında cevap olarak dile getirdi. Ayrıca Nokia’nın Lumia 610’dan daha düşük fiyatlı Windows Phone cihazlar için bir takım planları olduğunu ve bu planlar için Microsoft’un mühendislerinden destek alındığı da belirtildi. Elop, Nokia’nın Windows Phone’a bağlı kalarak, Lumia serisiyle sürdürdüğü fiyat aralığının daha da genişletmek zorunda olduğunun da altını çizdi.

Giriş seviyesindeki düşük fiyatlandırmaya sahip cihazların Nokia’nın Android platformu ile rekabetinde ne kadar etkili olabileceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.theverge.com/2012/6/14/3084744/nokia-windows-phone-low-price-points-stephen-elop Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
manyakurt 6 yıl en beğenilen
tek bir adam, gözümüzün içine baka baka, koca bir şirketi çöküşe sürükledi... böyle bir saçmalık olabilir mi ya... Tekelcilik tabiki kötü birşey ama, iki kanaldan telefon çıkaramaz mı htc ve samsung gibi.. Bi seri altında android sunsa en azından çöküşünü durdururdu, zaten bedava işletim sistemi, en iyi yaptıgın şeyde orta seviye telefon çıkarmak, yap telefonu bas androidi.. Sonra wp mu çıkarcaksın meego mu çıkarcaksın symbian mı çıkarcaksın ne yapacaksan yap gene...
tek bir adam, gözümüzün içine baka baka, koca bir şirketi çöküşe sürükledi... böyle bir saçmalık olabilir mi ya... Tekelcilik tabiki kötü birşey ama, iki kanald...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 6 yıl
Nokia 610= mühendislik kazası olabilir ancak..Ne rekabeti ? 256mb ram ile ne yapmaya çalışıyorsun?Symbian değilki bu 256mb ile doğru düzgün çalışsın.Sonra da yazılım şirketlerini stabilsizlikle suçla...Aynı hatayı n73de de yaptın sonra noldu?Ngage desteği getircem dedin lafda kaldı.
Sabit hafızalı kıt ramli cihazlar çıkardığın sürece her segmentde başarısız olursun.İlla testinin kırılması gerekmez.Anla artık nokia...
Nokia 610= mühendislik kazası olabilir ancak..Ne rekabeti ? 256mb ram ile ne yapmaya çalışıyorsun?Symbian değilki bu 256mb ile doğru düzgün çalışsın.Sonra da ya...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qua1912 6 yıl Black Wall Street
Black Wall Street


hahayouaredead

windows m7 bayağı donanım ister. bu yüzden ucuz olursa olsun iyi donanıma sahip olacaktır. bu cihazlara android portlanırsa alırsın.

ama bana sorsan ios derim. apple mobil cihazlarda parayı hak eden ios zaten.


kesinlikle.

bu ios kullanan tipler her ne kadar gıcığıma gitse de (inkar etmeyin, çoğu havalı tipler) adamlar yapmış aga.android'in daha zamanı var diye düşünüyorum.ipod touch alacağım kısmetse :)

Android cihazlar yüksek donanımıyla bu açığı kapatıyor bence. İOS sırf stabil diye bu kadar parayı haketmiyor.
Black Wall Streethahayouaredeadwindows m7 bayağı donanım ister. bu yüzden ucuz olursa olsun iyi donanı...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Wimdows mobile da free olsun bak bakalım nasıl rekabet ediyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Response.Write 6 yıl
Rüzgar Android'in arkasında.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
egeboycan
olağan_şüpheli android bedava mı....
Bedavadan da öte, açık kaynaklı...

hayır hayır biligim kadarıyla bedava degil hatta microsoft onlardan patent parası alıyor ve oracle ile de mahkemlikler şu an onların da bir çok patenetini kullanıyor java gibi android google un daha fazla alanda reklam yapması açısından geliştirdigi bir sistem diye düşünüyorum çünkü adamların ana gelir kaynagı reklam vev şu an milyonlarca kişi bir şekilde android kullanıyor bire bir reklam mükemmel bir iş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tozyet 6 yıl
Windowsun androidden ucuz olması hayal gibi bir şey
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oberyn 6 yıl
Gelsin hele lumia'lar bakıcaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mbugra19 6 yıl
Suursuz pokemon senin rakibin android degil samsung,apple gibi firmalar olmaliydi...microsoftta hissesi olan bir tepe yoneticisi koca nokuayi gozumuUn onunde microsoft kolesi yapti ya la...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depelerx 6 yıl
Dostum biz fakirler çok kalite şeyler alamıyoruz bu kesin, ben de android telefon kullanıyorum ama pek de memnun değilim, param olsun paşa paşa gidip apple alıcam. Android kullanıyorum diye bu iyidir diyemiycem yani.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl
Top modellerinde bile 3-4 sene öncesinin donanımları var. Piyasada bulabilceğin en yaygın ve en ucuz donanımlar. Neden bahsediyorsun sen Elop. 512mb rammi pahalı geliyor. En baştan bu anlayış Nokiayı bu duruma getirmedimi. N8 çıktığında Nokianın hala bir ismi ağırlığı vardı. N8e adam gibi bir ekran işlemci koysaydınız, ramden çalmasaydınız şimdi çok farklı durumdaydınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kmlfgkc 6 yıl
qua1912
Orijinalden alıntı: Black Wall Street
Orijinalden alıntı: hahayouaredead windows m7 bayağı donanım ister. bu yüzden ucuz olursa olsun iyi donanıma sahip olacaktır. bu cihazlara android portlanırsa alırsın. ama bana sorsan ios derim. apple mobil cihazlarda parayı hak eden ios zaten.
kesinlikle. bu ios kullanan tipler her ne kadar gıcığıma gitse de (inkar etmeyin, çoğu havalı tipler) adamlar yapmış aga.androidin daha zamanı var diye düşünüyorum.ipod touch alacağım kısmetse :)
Android cihazlar yüksek donanımıyla bu açığı kapatıyor bence. İOS sırf stabil diye bu kadar parayı haketmiyor.

jb yapmadan kullanabilirmisin bilmem ama 256 mb ram ile ortada stabirlik kalmıyo büyük oyunları oynayamaya biliyorsum (bende var)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
laserion 6 yıl
Bu adamı görünce aklıma Fatih Ürek geliyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
Yok abi basmıyor bunların kafa ya. İyi cihaz çıkartmalıyız yerine daha ucuzunu yapmalıyız diye takmışlar. İllâ batacağım ben diyor.
Samsung Galaxy S3 ü çıkarttı. Manyak özellikler yaptı. Daha telefon ön siparişte 10 milyon tane sattı. Bir tane beyni olan Nokia cı da "Ulan demek ki pahalı olmasıyla alakalı değil, iyi olmasıyla alakalı demiyor arkadaş ya...
Beyin bedava. Bunlar nerde dağıtıldığını çözememişler..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sinergy 6 yıl
apple a karşı bu nefret nedir anlamadım ben bu forumda. sırf türkiyede pahalı satılıyor diye apple ı aşşağılamanız bitmedi. güya forumda ios fanları dolu derler bi de
(bilkomdan ben de tiksinirim ama yurtdışı fiyatlarını kıyaslarsanız fiyat farkı olmadığını görürsünüz)

ipod touch + wildfire s var bende. kesinlikle ios derim. stabilite olsun, kalite olsun, appstore olsun.
açık ve net android in 40 fırın ekmek yemesi lazım daha.

alın size çıkarımım: insanların parası yetmiyor iphone almaya; orta seviye bir android alıyor ve ooouu bu neymiş böyle deyip başlıyor apple a sallamaya...

hadi eksiye boğun beni fandroidciler


1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pardus Linux 6 yıl
Ulan Microsoft "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!" madem öyle lisan ücreti almayıver sanki çok iyi bir işletim sistemi de bir de lisans ücreti istiyor bu politikalar anca gariban Nokia'ya ya söker her şey bu tarafa şu resimdeki meymenetsiz herif Noka'nın başını yiyen adamdır belki Android kullansaydı şuan hala liderdi ama Microsoft ajanları iyi çalışıyor firma içeriden söküldü hala erimeye devam ediyor Microsoft'un kucağında...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2911 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, lumia ve
3 etiket daha android nokia Windows Phone
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber 9.Bölüm "AirDroid, Soccer Rally ve diğer 14 konu" 6 yıl Samsung Galaxy S3, HTC One X'e karşı "Hangisi en iyisi?" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim