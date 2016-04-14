Yıldızlara ilk yolculuk (gerçekten) başlıyor: Stephen Hawking'in dev projesi ve tüm detayları

Rus milyarder Yuri Milner 12 Nisan'da düzenlediği basın toplantısında belki de çağın en büyük projesini tanıttı. Dünyanın en büyük beyinlerinin dünyanın en zengin insanlarıyla bir araya geldiği dev projede, komşu yıldız sistemi Alpha Centauri'ye sadece tek bir jenerasyonda ulaşma hedefleniyor.

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Starshot projesinin hayata geçmesi ve nanocraftların Alpha Centauri'ye doğru yola çıkmaları için yaklaşık 20 yıllık bir geliştirme süreci gerekiyor. Nanocraftların Alpha Centauri yolculuğunun yine bir 20 yıl süreceği ve ilk bilgilerin Dünya'ya ulaşmasının da 4-5 yıl alacağı düşünüldüğünde projenin ilk meyvelerini vermesi için en azından yaklaşık 45 yıllık bir zaman dilimi gerektiği görülebiliyor. Şu anda 54 yaşında olan Yuri Milner da projenin sonuçlarını görebilmek için modern tıptaki gelişimlere güvendiğini belirtiyor.

Starchip'in hızlanması için gerekli olan ışık yelkeni de uzay aracına ayrıca monte edilecek. "Lightsail" ismi verilen yelken ışık partiküllerini kullanarak tıpkı denizde yüzen bir gemi gibi kendisi için itici güç oluşturacak. Milner ve Hawking yaptıkları hesaplamalar sonucunda 100 gigawattlık bir enerjiyle Starchip'in hızını saatte 161 milyon kilometreye kadar çıkarabileceklerini bulmuşlar. Burada bir örnek vermek gerekirse Starchip'in Plüton'a ulaşması yalnızca 3 gün sürecek. Starchip'in fırlatılmasıyla ilgili temsili videoyu da haberin altındaki pencereden izleyebilirsiniz.

Alfa Centauri A geceleri gökyüzünde görülebilen en büyük dördüncü yıldız. Sarı bir yıldız olan Alfa Centauri A Güneş'ten %25 daha büyük. Alfa Centauri A'nın aksine turuncu bir yıldız olan Alfa Centauri B ise Güneş'ten daha küçük bir boyuta sahip. Üçlü sistemin en küçük ve en sönük yıldızı Proxima Centauri ise Güneş'ten 7 kat daha küçük bir kırmızı cüce.

Yuri Milner, Stephen Hawking ve Mark Zuckerberg gibi dünyanın dev isimlerinin Alfa Centauri'ye gitmek istemelerinin sebebi aslında Alfa Centauri'nin gidilebilecek en yakın yer olması. Bunun dışında Alfa Centauri sisteminde 2012 yılında bir gezegen keşfedilmesi sistemde başka bir gezegenin daha, olası bir yaşanabilir Dünya'nın olma ihtimalini de kuvvetlendirmişti. Yuri Milner da Alfa Centauri de yaşanabilir bi Dünya bulabileceklerini umuyor.

Her ne olursa olsun Breakthrough Starshot belki de tarihin en heyecan verici projesi. Sadece Starchip'in Alfa Centauri yolculuğu sırasında görüntüleyeceği yerler bile insanlık tarihinin en önemli keşiflerini oluşturacak. Bakalım insanoğlu Yuri Gagarin'in uzaya çıktığı ilk gün gibi yeniden bir "büyük sıçrama" gerçekleştirebilecek mi.

http://www.nytimes.com/2016/04/13/science/alpha-centauri-breakthrough-starshot-yuri-milner-stephen-hawking.html

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