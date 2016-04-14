Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Yıldızlara ilk yolculuk (gerçekten) başlıyor: Stephen Hawking'in dev projesi ve tüm detayları

Rus milyarder Yuri Milner ve ünlü fizikçi Stephen Hawking yıldızlararası seyahati mümkün kılacak projeyi açıkladı. İşte bizleri sadece 20 yılda yıldızlara götürecek proje ve tüm detayları:
3 yıl (Son Güncelleme: 2 hf.)
17b
1
87
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Rus milyarder Yuri Milner 12 Nisan'da düzenlediği basın toplantısında belki de çağın en büyük projesini tanıttı. Dünyanın en büyük beyinlerinin dünyanın en zengin insanlarıyla bir araya geldiği dev projede, komşu yıldız sistemi Alpha Centauri'ye sadece tek bir jenerasyonda ulaşma hedefleniyor.

Yuri Milner; Mark Zuckerberg ve Stephen Hawking ile iş birliği yaptığı Breakthrough Starshot isimli projesini Yuri Gagarin'in uzaya çıktığı güne benzetiyor. Tam da insanoğlunun ilk uzay seyahatini yaptığı günün yıl dönümünde, 12 Nisan'da açıklanan Starshot projesi çok küçük bir uzay aracını (nanocraft) sadece 20 yılda Alfa Centauri yıldız sistemine ulaştırmayı amaçlıyor. Nanocraftın hızını ışık hızının %20'sine kadar çıkarmayı hedefleyen Yuri Milner, Güneş Sistemi dışında yaşam aramayı planlıyor.

Ayrıca Bkz. "12 Nisan 1961: İşte insanlığın uzay çağını başlatan isim ve çarpıcı detaylar"
Breakthrough Starshot

Milner'ın,"İnsanlık tarihinde ilk kez yıldızları yalnızca izlemekten daha da fazlasını yapabileceğiz." şeklinde ifade ettiği Breakthrough Starshot, tarihin en büyük uzay projelerinden birisi. Çocukluğundan bu yana çok büyük bir uzay sevdalısı olan milyarder Yuri Milner bu projeyi mümkün kılmak adına dünyanın en büyük fizikçilerinden Stephen Hawking ile iş birliği yapmış. Hawking-Milner iş birliğine daha sonra Facebook kurucusu Mark Zuckerberg de dahil olmuş. Bu dev girişimin liderliğiniyse eski NASA Ames Araştırma Merkezi başkanı Pete Worner yapacak.

Milner bu proje için şimdiden 100 milyon dolarlık bir yatırım yapmış durumda. Toplam maliyetinin 5-10 milyar dolar civarında olacağı düşünülen Starshot projesi kısaca komşu yıldız sistemi Alpha Centauri'ye çok küçük boyutlarda birden fazla uzay aracı göndermekten oluşuyor. 4.37 ışık yılı uzaklıkta bulunan Alpha Centauri'ye gönderilecek olan uzay araçlarının bu yolculuğu yaklaşık 20 yıl sürecek. Nanocraft isimli uzay aracının hızı, seyahatin süresini minimum düzeylere indirmek adına ışık hızının %20'sine kadar çıkacak.

Starshot projesinin hayata geçmesi ve nanocraftların Alpha Centauri'ye doğru yola çıkmaları için yaklaşık 20 yıllık bir geliştirme süreci gerekiyor. Nanocraftların Alpha Centauri yolculuğunun yine bir 20 yıl süreceği ve ilk bilgilerin Dünya'ya ulaşmasının da 4-5 yıl alacağı düşünüldüğünde projenin ilk meyvelerini vermesi için en azından yaklaşık 45 yıllık bir zaman dilimi gerektiği görülebiliyor. Şu anda 54 yaşında olan Yuri Milner da projenin sonuçlarını görebilmek için modern tıptaki gelişimlere güvendiğini belirtiyor.
20 yılda Alpha Centauri...Peki ama nasıl?

Alpha Centauri 4.37 ışık yılı veya 40.2 trilyon kilometre uzaklıkta bulunan bir yıldız sistemi. Yani şu an kullandığımız uzay araçlarıyla Alpha Centauri'ye ulaşmak çok olası bir ihtimal gibi görünmüyor. Örneğin insanoğlunun ilk ve tek yıldızlararası uzay aracı Voyager 1'in Alpha Centauri'ye ulaşması için yaklaşık 70.000 yıla ihtiyacı var.

Peki bu yolculuk sadece 20 yılda nasıl tamamlanabilir? Hawking ve Milner yıldızlararası seyahat için çok farklı bir sistem kullanmayı hedefliyorlar. Kimyasal yakıt kullanan günümüz araçlarının aksine bu yeni uzay araçları gücünü ışıktan alacak.

Gücünü ışıktan alan uzay araçları ilk kez Johannes Kepler tarafından öne sürülmüştü. Uzay yelkenleri, ışık yelkenleri veya foton yelkenleri olarak bilinen bu fütüristik uzay aracı fırlatma sistemi kısaca fotonların momentumundan faydalanarak bağlı olduğu gemiyi hareket ettirebiliyor. Uzay yelkenleri ilk olarak Güneş rüzgarlarını kullanması için dizayn edilmiş olsa da daha sonra Güneş rüzgarlarının bu sistem için yeterli olmayacağı kanıtlanmıştı. Milner ve Hawking ikilisi ise "Starchip" ismini verdikleri uzay aracı için önümüzdeki yıllarda kurmayı planladıkları lazer sistemlerinden faydalanmayı hedefliyorlar.

Yaklaşık bir pul büyüklüğünde olan Starchip sadece bir gram ağırlığında olmasına rağmen bir uzay keşif programının ihtiyaç duyduğu tüm teknolojileri barındırıyor. Üzerinde navigasyon, güç kaynağı, kamera ve iletişim ekipmanları barındıran Starchip Milner'ın da basın toplantısında belirttiği gibi nanoteknolojiden faydalanılarak üretilmiş. Milner ve Hawking ikilisi yıldızlararası seyahatin çok tehlikeli olması sebebiyle Starchip'lerden yüzlerce hatta binlerce göndermeyi planlıyorlar. Zaten Starchip'in maliyeti de yaklaşık bir iPhone kadar.

Starchip'in hızlanması için gerekli olan ışık yelkeni de uzay aracına ayrıca monte edilecek. "Lightsail" ismi verilen yelken ışık partiküllerini kullanarak tıpkı denizde yüzen bir gemi gibi kendisi için itici güç oluşturacak. Milner ve Hawking yaptıkları hesaplamalar sonucunda 100 gigawattlık bir enerjiyle Starchip'in hızını saatte 161 milyon kilometreye kadar çıkarabileceklerini bulmuşlar. Burada bir örnek vermek gerekirse Starchip'in Plüton'a ulaşması yalnızca 3 gün sürecek. Starchip'in fırlatılmasıyla ilgili temsili videoyu da haberin altındaki pencereden izleyebilirsiniz.
Alpha Centauri nasıl bir yer?

Üçlü bir yıldız sistemi olan Alfa Centauri Güneş Sisteminin en yakın komşusu. Üçlü yıldızların Dünya'ya en yakın ve en sönük olanı Proxima Centauri (Alfa Centauri A) yaklaşık 4.22 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Sistemin diğer üyeleri Alfa Centauri B ve Alfa Centauri C ise 4.40 ışık yılı uzaklıktalar. Alfa Centauri sisteminin Avrupa Güney Gözlemevi tarafından hazırlanan temsili videosu için buraya tıklayabilirsiniz.

Alfa Centauri A geceleri gökyüzünde görülebilen en büyük dördüncü yıldız. Sarı bir yıldız olan Alfa Centauri A Güneş'ten %25 daha büyük. Alfa Centauri A'nın aksine turuncu bir yıldız olan Alfa Centauri B ise Güneş'ten daha küçük bir boyuta sahip. Üçlü sistemin en küçük ve en sönük yıldızı Proxima Centauri ise Güneş'ten 7 kat daha küçük bir kırmızı cüce.
Yuri Milner, Stephen Hawking ve Mark Zuckerberg gibi dünyanın dev isimlerinin Alfa Centauri'ye gitmek istemelerinin sebebi aslında Alfa Centauri'nin gidilebilecek en yakın yer olması. Bunun dışında Alfa Centauri sisteminde 2012 yılında bir gezegen keşfedilmesi sistemde başka bir gezegenin daha, olası bir yaşanabilir Dünya'nın olma ihtimalini de kuvvetlendirmişti. Yuri Milner da Alfa Centauri de yaşanabilir bi Dünya bulabileceklerini umuyor.
Yıldızlara ilk yolculuk (gerçekten) başlıyor: Stephen Hawking'in dev projesi ve tüm detayları
Projenin daha çok yolu var

Breakthrough Starshot projesi elbette henüz sadece teori aşamasında ve alması gereken daha çok yol var. Nanoteknoloji, fotonik ve mikroimalat gibi alanlardaki tüm bu gelişmelere rağmen Breakthrough Starshot gibi dev bir projenin hayata geçmesi siz de takdir edersiniz ki çok da kolay bir iş değil.

Lazer sistemleriyle uzay aracı fırlatma fikrinin en önemli isimlerinden biri olan Phil Lubin, projeye en büyük engel olarak tek bir noktaya odaklanacak olan 100 GW gücündeki lazer sistemlerinin geliştirilmesini gösteriyor. Popular Science'a konuşan Phil Lubin,"Bu sistemin işe yaramaması için hiçbir sebep yok; ancak sistemin gerçeğe dönüşmesini zorlaştıracak birçok neden var. Bu engellere bir çözüm getirmek hiç de kolay olmayacak." ifadelerini kullanıyor.

New York Times'a konuşan proje lideri Pete Worden ise,"Çözmemiz gereken ve şu an itibariyle dünyanın her tarafından bilim insanlarına sorduğumuz yaklaşık 20 tane problemimiz var. Bizlere yardımcı olacak değerli bilim insanlarını finansal olarak da destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Her ne olursa olsun Breakthrough Starshot belki de tarihin en heyecan verici projesi. Sadece Starchip'in Alfa Centauri yolculuğu sırasında görüntüleyeceği yerler bile insanlık tarihinin en önemli keşiflerini oluşturacak. Bakalım insanoğlu Yuri Gagarin'in uzaya çıktığı ilk gün gibi yeniden bir "büyük sıçrama" gerçekleştirebilecek mi.

http://www.nytimes.com/2016/04/13/science/alpha-centauri-breakthrough-starshot-yuri-milner-stephen-hawking.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Basteryus 3 yıl en beğenilen
"Yaklaşık bir iPhone büyüklüğünde olan Starchip... " telefon büyüklüğünde demek çok mu zordu

3 Yanıt Yanıtla +74
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
urazs 3 yıl
Işık hızının geçen sene bir deneyde tesadüf eseri aşıldığı, özetle "aşılabilir" olduğunun ispatlandığı unutuldu mu?

Bu arada galaksiler arası yolculuk yapılamayacağını sanan arkadaşlar Nasa'lı bir profesör şimdiye kadar farkedilmemiş, matematiksel bir denklemde "warp" teknolojisini teorik olarak mümkün kılan bir ayrıntı farketti ve warp motorunu teorik olarak tasarladı. Elli yıllık bir süre zarfında, eğer projeye yeterli kaynak ayrılır ve destek alırsa yapılacağını söylüyor bu şimdi adı aklıma gelmeyen NASA profesörü.

Işık hızını aşmayacağız arkadaşlar zaten, o şekilde olmayacak, her zaman olduğu gibi bir sıçrama yaşayacağız günü geldiğinde fizikte ve uzay-zamanda bubble tabir edilen baloncuklar açabileceğiz, böylece bildiğimiz fizik kurallarından azade olacağız.

İnsan için koyulmuş bir sınır yoktur.

Entropi teorisini okuyun, bizler evrenin gözlemcileriyiz, kendi kendimizi imha etmediğimiz sürece keşfin sonu olmayacak.

Warp motoru bir gün elbet yapılacak, teoride ispatlanmış herşeyi yapacağız bir gün.

Belki biz değil ama torunlarımız, ya da onların torunları yıldızlararası yolculuklara çıkacaklar.

Ve bu bizim konvensiyonel yöntemlerimiz ile, roket ya da bu haberde anlatılan yeni yöntemlerle olmayacak zaten.

Klasik anlamda bir yolculuk yapılmayacak.

Eğer devletler paraları saçma sapan şeylere, silahlanmaya değil, aynı oranda uzay araştırmalarına, fiziğe, bilime yatırsa bu süre çok daha kısa olurdu...

Lakin hala din, milliyetçilik,savaş, petrol vs vs gibi şeylerle uğraştığımızdan insanlık gerçek potansiyelinin çok daha altında bir hızla ilerliyor bu tarz alanlarda.

Bir sınır yok arkadaşlar.

Tek sınır kafaların içi.

Evrenin ötesinin bile varolduğunu biliyoruz artık, adına "hiçlik" dense bile, bizim anladığımız anlamda bir hiçlik olmadığını biliyoruz. Büyük ihtimalle bir karadeliğin içinde yaşıyoruz ve sayısız evrenden sadece biriyiz altı üstü.

Tanrı var, ama çoğu insanın sandığı gibi dışsal bir varlık olarak değil, herşey olarak.

Ve bizde bir parçasıyız, bu yüzden bir sınır yok, evrenin bilincine karışacağız zamanla, kendimizi yok etmemeyi becerebilir, mağara adamı ilkelliğinde işlerle uğraşmayı bırakabilirsek dünyalılar olarak tabii.

Tanrı'nın bilimi eğer biz insanlara yasak olsaydı, şu elde ettiğimiz bilgileri asla elde edemezdik.

Herşey bilimdir, sadece henüz keşfedemediğimiz şeylere imkansızlıklar yüklüyoruz, ki bu çok normal.

Bütün bu düzenin kendisi bilim, kendisi Tanrı zaten...

Tasarım olduğu apaçık ortada olan varoluşu anlamamız isteniyor, öze karışabilmek için.

"Bizler evrenin kendini anlama çabasıyız."


Işık hızının geçen sene bir deneyde tesadüf eseri aşıldığı, özetle "aşılabilir" olduğunun ispatlandığı unutuldu mu?Bu arada galaksiler arası yolcul...
Devamını Gör
4 Yanıt Yanıtla +50
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaptanos 3 yıl Basteryus
Basteryus

"Yaklaşık bir iPhone büyüklüğünde olan Starchip... " telefon büyüklüğünde demek çok mu zordu



Yalnız haberi okusaydınız keşke, insanları böyle saçma bir şekilde yargılamadan önce. Haberde "Yaklaşık bir pul büyüklüğünde olan" ve "Zaten Starchip'in maliyeti de yaklaşık bir iPhone kadar." Dendiğini görebilirdiniz. Hayır birde altına, desteklemeler gelmiş, bu yüzden bir adım öteye gidemiyoruz işte. Okumadan önce suçlamak tebrikler.
Basteryus"Yaklaşık biriPhonebüyüklüğünde olan Starchip... " telefon büyüklüğünde demek çok mu zordu
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +35
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
4 Avatar Avatar Avatar
sturmgewehr44 1 hf. yeni yorumcu
Bu ruslar sürekli böyle şeyler atıp tutuyorlar ama bir bok yapabildikleri yoktur. Haberin başında Rus yazısını gördükten sonra okumayı bıraktım. Ruslar uzaya çıktıktan sonra orada mahsur kalıyorlar gidip Amerika kurtarıyor. Bu saçmalıklara forumda izin verilmemeli. Fakat adminler de rus herhalde
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TetraYazilim 1 hf.
Malesef bilim kendisi ile çelişiyor. Tutarlı bir açıklamaları yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cabriyo 2 hf.
haw-king demişken aklıma ninja kaplumbağalardaki makineye bağlı pembe beyin geldi. rus milyarder de shredder.
.
şaka bir yana ışıktan %20 daha hızlı gidecekse 4,37 ışık yılını nasıl 20 yılda gidiyor? 3,5 yılda gitmesi gerekir. ha yok yavaş yavaş hızlanacak desen, durim dedimide bi 10 yılda zor durur.
.
bence nükleer güçten uzayda faydalanılmalı. şu suyun altında çalışan denizaltına koydukları motor gibi uzayda çalışabilecek bi nükleer motor yapamazlar mı acaba? uzay zaten soğuk. soğutma beleşe olur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fduz 2 hf. cabriyo
Işık hızının %20 si kadar deniyor ışık hızından %20 hızlı olacak demiyor yanlış anlamışsın
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 2 hf.
Uzay yolculuğu çok büyük ihtimal gerçekleşecek ama nereye kadar gider, dünyanın ömrü ne kadar vefa eder bilinmez ama ciddi mesafeler kat edileceğine eminim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 2 hf.
Modern tıp gelişiyor mu? Bir yerlerde gelişiyor mu bilmem ama bizde ilaç sekreterliğine doğru gidiyor doktorlar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpabi 2 hf. serafon
E nere gidecekti doktorlar? Aktarlara doğru mu? Tıp gelişiyor emin ol ve bu gelişme Türkiye'ye geliyor ama o hizmetler pahalı olduğu için devlet vatandaşını uyandırmıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Sadece bir iidiaya dayanan görünmez tren haberi yerine insanlığı ilgilendiren bu haberi anasayfada büyük resimli olarak koyabilirdiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Osmanersahinnn 3 yıl
Marsta su bulunmuş ama kuyu suyuymus ,icilmiyomus...
Insan ömrü300 yıl olcakmis ama emeklilik yasi 250
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatih2085 3 yıl
Tamamen bos isler abd sadece marsla ilgili calismalara bile milyarlarca dolar harcadi sonuc ? Kafirler kendi caplarinda kiyametten kacabilecekleri bir yer bulma hedefindeler
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fss1403 3 yıl
Allah'dan teknoloji üreten insanlar bizim gibi imkansiz bu diye düşünmüyorlar, yoksa şuan büyük ihtimalle bu yazıyı buraya yazamazdım.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furandor 3 yıl
Yıldızlara gidin ama ilk önce şu trafiğe çözüm bulun zenginler bilim adamları...kartaldan ümramiyeye akşam 1 saatde gidiyorum yahu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17014 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
alt_slayt, Popüler ve
7 etiket daha breakthrough starshot yuri milner uzay çağı stephen hawking Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Yeni Örümcek-Adam filmi şekillenmeye başladı 3 yıl HTC Boost+ indirmeye sunuldu 3 yıl Volvo'dan geleceğin otomobili 3 yıl Intel’in TLC NAND SSD serisi satışa çıkıyor 3 yıl Mercedes’in yeni AMG serisine ait bazı detaylar sızdırıldı 3 yıl Chrome 50 yayınlandı ve artık XP, Vista ve eski OS X sürümlerini desteklemiyor 3 yıl Microsoft, Windows 10 cihazları daha güvenli hale getirmenin yolunu buldu 3 yıl 2015’te 250 Milyon TL’lik bilet satan Enuygun.com dünyaya açılıyor 3 yıl 3D NAND bellekli Crucial MX300 SSD ailesi yeniliklerle geliyor 3 yıl Huawei operatörlere sağladığı 4.5G desteği ile dijital dönüşümü destekliyor 3 yıl Facebook Messenger ve WhatsApp, günlük 60 milyar mesaj sayısına ulaştı 3 yıl Logitech, kablosuz kulaklık üreticisi Jaybird’ü satın aldı 3 yıl Danny Coster, Apple'ın efsanevi tasarım ekibinden ayrıldı 3 yıl Game of Thrones'un açılış sahnesini 360 derece kamera desteğiyle izleyebilirsiniz 3 yıl Google ikinci Android N Geliştirici Önizleme sürümünü yayınladı 3 yıl Hacker'lar Oculus Rift'e özel oyunları HTC Vive'da çalıştırdı 3 yıl Nintendo NX'in PS4'ten önemli oranda güçlü olduğu söyleniyor 3 yıl Acer’dan 4 hoparlörlü Iconia Tab 10 3 yıl Facebook, Oculus Rift sayesinde sosyal etkileşimi arttırma amacında 3 yıl Yeni Batman filmini Ben Affleck yazıp yönetecek 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Yıldızlara ilk yolculuk (gerçekten) başlıyor: Stephen Hawking'in dev projesi ve tüm detayları Sonraki ASRock, tüm X99 anakartlarını Broadwell-E işlemciler için güncelliyor 3 yıl Android N sürümünün numarası Samsung tarafından sızdırıldı 3 yıl SpaceX'in tarih yazdığı anlardan muhteşem fotoğraflar 3 yıl Doctor Strange'ten ilk fragman ve posterler 3 yıl iPhone 6S'de kullanılan parçalar hangi ülkede kim tarafından üretiliyor? 3 yıl Türkiye, hızlı trenin en ucuz olduğu ülke konumunda 3 yıl Snapdragon 820'li ZUK Z2 Pro 21 Nisan'da tanıtılacak 3 yıl Amazon’dan yeni bir e-kitap okuyucu: Kindle Oasis 3 yıl Meizu Pro 6 resmileşti 3 yıl Facebook'un 10 yıllık yol haritası 3 yıl Kepler acil durum modundan çıktı, peki problem neydi? 3 yıl San Bernardino iPhone'u sıfır gün güvenlik açığı kullanılarak kırılmış 3 yıl HTC, Android cihazınızın performansını artıracak 3 yıl Ekran devleri, TADF OLED teknolojisine yatırım yapıyor 3 yıl HTC 10 mercek altında: "Yeni nesil süper telefonu kullandık..." 3 yıl Playstation 4'ün 3.50 güncellemesi bazı kullanıcılarda sorun yaratıyor 3 yıl Sony Xperia C6 yine sızdırıldı 3 yıl İşte HTC'nin yeni amiral gemi telefonu: HTC 10'nun fiyatı ve tüm detayları 3 yıl 12 Nisan 1961: İşte insanlığın uzay çağını başlatan isim ve çarpıcı detaylar 3 yıl LG G5 ülkemize giriş yaptı: İşte fiyatı ve diğer detayları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim