Yıldızlara ilk yolculuk (gerçekten) başlıyor: Stephen Hawking'in dev projesi ve tüm detayları

Rus milyarder Yuri Milner 12 Nisan'da düzenlediği basın toplantısında belki de çağın en büyük projesini tanıttı. Dünyanın en büyük beyinlerinin dünyanın en zengin insanlarıyla bir araya geldiği dev projede, komşu yıldız sistemi Alpha Centauri'ye sadece tek bir jenerasyonda ulaşma hedefleniyor.

Ayrıca Bkz.

"12 Nisan 1961: İşte insanlığın uzay çağını başlatan isim ve çarpıcı detaylar"

Starshot projesinin hayata geçmesi ve nanocraftların Alpha Centauri'ye doğru yola çıkmaları için yaklaşık 20 yıllık bir geliştirme süreci gerekiyor. Nanocraftların Alpha Centauri yolculuğunun yine bir 20 yıl süreceği ve ilk bilgilerin Dünya'ya ulaşmasının da 4-5 yıl alacağı düşünüldüğünde projenin ilk meyvelerini vermesi için en azından yaklaşık 45 yıllık bir zaman dilimi gerektiği görülebiliyor. Şu anda 54 yaşında olan Yuri Milner da projenin sonuçlarını görebilmek için modern tıptaki gelişimlere güvendiğini belirtiyor.

Starchip'in hızlanması için gerekli olan ışık yelkeni de uzay aracına ayrıca monte edilecek. "Lightsail" ismi verilen yelken ışık partiküllerini kullanarak tıpkı denizde yüzen bir gemi gibi kendisi için itici güç oluşturacak. Milner ve Hawking yaptıkları hesaplamalar sonucunda 100 gigawattlık bir enerjiyle Starchip'in hızını saatte 161 milyon kilometreye kadar çıkarabileceklerini bulmuşlar. Burada bir örnek vermek gerekirse Starchip'in Plüton'a ulaşması yalnızca 3 gün sürecek. Starchip'in fırlatılmasıyla ilgili temsili videoyu da haberin altındaki pencereden izleyebilirsiniz.

Alfa Centauri A geceleri gökyüzünde görülebilen en büyük dördüncü yıldız. Sarı bir yıldız olan Alfa Centauri A Güneş'ten %25 daha büyük. Alfa Centauri A'nın aksine turuncu bir yıldız olan Alfa Centauri B ise Güneş'ten daha küçük bir boyuta sahip. Üçlü sistemin en küçük ve en sönük yıldızı Proxima Centauri ise Güneş'ten 7 kat daha küçük bir kırmızı cüce.

Yuri Milner, Stephen Hawking ve Mark Zuckerberg gibi dünyanın dev isimlerinin Alfa Centauri'ye gitmek istemelerinin sebebi aslında Alfa Centauri'nin gidilebilecek en yakın yer olması. Bunun dışında Alfa Centauri sisteminde 2012 yılında bir gezegen keşfedilmesi sistemde başka bir gezegenin daha, olası bir yaşanabilir Dünya'nın olma ihtimalini de kuvvetlendirmişti. Yuri Milner da Alfa Centauri de yaşanabilir bi Dünya bulabileceklerini umuyor.

Her ne olursa olsun Breakthrough Starshot belki de tarihin en heyecan verici projesi. Sadece Starchip'in Alfa Centauri yolculuğu sırasında görüntüleyeceği yerler bile insanlık tarihinin en önemli keşiflerini oluşturacak. Bakalım insanoğlu Yuri Gagarin'in uzaya çıktığı ilk gün gibi yeniden bir "büyük sıçrama" gerçekleştirebilecek mi.

http://www.nytimes.com/2016/04/13/science/alpha-centauri-breakthrough-starshot-yuri-milner-stephen-hawking.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Yuri Milner; Mark Zuckerberg ve Stephen Hawking ile iş birliği yaptığı Breakthrough Starshot isimli projesini Yuri Gagarin'in uzaya çıktığı güne benzetiyor. Tam da insanoğlunun ilk uzay seyahatini yaptığı günün yıl dönümünde, 12 Nisan'da açıklanan Starshot projesi çok küçük bir uzay aracını (nanocraft) sadece 20 yılda Alfa Centauri yıldız sistemine ulaştırmayı amaçlıyor. Nanocraftın hızını ışık hızının %20'sine kadar çıkarmayı hedefleyen Yuri Milner, Güneş Sistemi dışında yaşam aramayı planlıyor.Milner'ın,"İnsanlık tarihinde ilk kez yıldızları yalnızca izlemekten daha da fazlasını yapabileceğiz." şeklinde ifade ettiği Breakthrough Starshot, tarihin en büyük uzay projelerinden birisi. Çocukluğundan bu yana çok büyük bir uzay sevdalısı olan milyarder Yuri Milner bu projeyi mümkün kılmak adına dünyanın en büyük fizikçilerinden Stephen Hawking ile iş birliği yapmış. Hawking-Milner iş birliğine daha sonra Facebook kurucusu Mark Zuckerberg de dahil olmuş. Bu dev girişimin liderliğiniyse eski NASA Ames Araştırma Merkezi başkanı Pete Worner yapacak.Milner bu proje için şimdiden 100 milyon dolarlık bir yatırım yapmış durumda. Toplam maliyetinin 5-10 milyar dolar civarında olacağı düşünülen Starshot projesi kısaca komşu yıldız sistemi Alpha Centauri'ye çok küçük boyutlarda birden fazla uzay aracı göndermekten oluşuyor. 4.37 ışık yılı uzaklıkta bulunan Alpha Centauri'ye gönderilecek olan uzay araçlarının bu yolculuğu yaklaşık 20 yıl sürecek. Nanocraft isimli uzay aracının hızı, seyahatin süresini minimum düzeylere indirmek adına ışık hızının %20'sine kadar çıkacak.Alpha Centauri 4.37 ışık yılı veya 40.2 trilyon kilometre uzaklıkta bulunan bir yıldız sistemi. Yani şu an kullandığımız uzay araçlarıyla Alpha Centauri'ye ulaşmak çok olası bir ihtimal gibi görünmüyor. Örneğin insanoğlunun ilk ve tek yıldızlararası uzay aracı Voyager 1'in Alpha Centauri'ye ulaşması için yaklaşık 70.000 yıla ihtiyacı var.Peki bu yolculuk sadece 20 yılda nasıl tamamlanabilir? Hawking ve Milner yıldızlararası seyahat için çok farklı bir sistem kullanmayı hedefliyorlar. Kimyasal yakıt kullanan günümüz araçlarının aksine bu yeni uzay araçları gücünü ışıktan alacak.Gücünü ışıktan alan uzay araçları ilk kez Johannes Kepler tarafından öne sürülmüştü. Uzay yelkenleri, ışık yelkenleri veya foton yelkenleri olarak bilinen bu fütüristik uzay aracı fırlatma sistemi kısaca fotonların momentumundan faydalanarak bağlı olduğu gemiyi hareket ettirebiliyor. Uzay yelkenleri ilk olarak Güneş rüzgarlarını kullanması için dizayn edilmiş olsa da daha sonra Güneş rüzgarlarının bu sistem için yeterli olmayacağı kanıtlanmıştı. Milner ve Hawking ikilisi ise "Starchip" ismini verdikleri uzay aracı için önümüzdeki yıllarda kurmayı planladıkları lazer sistemlerinden faydalanmayı hedefliyorlar.Yaklaşık bir pul büyüklüğünde olan Starchip sadece bir gram ağırlığında olmasına rağmen bir uzay keşif programının ihtiyaç duyduğu tüm teknolojileri barındırıyor. Üzerinde navigasyon, güç kaynağı, kamera ve iletişim ekipmanları barındıran Starchip Milner'ın da basın toplantısında belirttiği gibi nanoteknolojiden faydalanılarak üretilmiş. Milner ve Hawking ikilisi yıldızlararası seyahatin çok tehlikeli olması sebebiyle Starchip'lerden yüzlerce hatta binlerce göndermeyi planlıyorlar. Zaten Starchip'in maliyeti de yaklaşık bir iPhone kadar.Üçlü bir yıldız sistemi olan Alfa Centauri Güneş Sisteminin en yakın komşusu. Üçlü yıldızların Dünya'ya en yakın ve en sönük olanı Proxima Centauri (Alfa Centauri A) yaklaşık 4.22 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Sistemin diğer üyeleri Alfa Centauri B ve Alfa Centauri C ise 4.40 ışık yılı uzaklıktalar. Alfa Centauri sisteminin Avrupa Güney Gözlemevi tarafından hazırlanan temsili videosu için buraya tıklayabilirsiniz.Breakthrough Starshot projesi elbette henüz sadece teori aşamasında ve alması gereken daha çok yol var. Nanoteknoloji, fotonik ve mikroimalat gibi alanlardaki tüm bu gelişmelere rağmen Breakthrough Starshot gibi dev bir projenin hayata geçmesi siz de takdir edersiniz ki çok da kolay bir iş değil.Lazer sistemleriyle uzay aracı fırlatma fikrinin en önemli isimlerinden biri olan Phil Lubin, projeye en büyük engel olarak tek bir noktaya odaklanacak olan 100 GW gücündeki lazer sistemlerinin geliştirilmesini gösteriyor. Popular Science'a konuşan Phil Lubin,"Bu sistemin işe yaramaması için hiçbir sebep yok; ancak sistemin gerçeğe dönüşmesini zorlaştıracak birçok neden var. Bu engellere bir çözüm getirmek hiç de kolay olmayacak." ifadelerini kullanıyor. New York Times'a konuşan proje lideri Pete Worden ise,"Çözmemiz gereken ve şu an itibariyle dünyanın her tarafından bilim insanlarına sorduğumuz yaklaşık 20 tane problemimiz var. Bizlere yardımcı olacak değerli bilim insanlarını finansal olarak da destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.