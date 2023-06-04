Hawking haklıydı: Tüm büyük nesneler eninde sonunda buharlaşacak

Hawking, bu sonuca varmak için kuantum fiziği ve Einstein'ın kütleçekim teorisinin zekice bir kombinasyonunu kullandı ve parçacık çiftlerinin kendiliğinden oluşması ve yok olmasının olay ufkunun (bir kara deliğin kütleçekim kuvvetinden kaçışın olmadığı nokta) yakınında gerçekleşmesi gerektiğini savundu. Hawking'e göre bir parçacık ve ona karşılık gelen anti-parçacık kuantum alanından çok kısa bir süre içinde oluşacak, ancak neredeyse aynı hızla yok olacaktı.
Ancak bu yok oluşun bir istisnası bulunuyordu. Bu istisna, bir parçacığın kara deliğin içine düşerek diğer parçacığın kaçmasına izin verdiği durumu öneriyor. Dolayısıyla bu teori, eninde sonunda kara deliklerin de yok olacağını söylüyor.
Yeni araştırma, eski teori
"Her şey nihayetinde yok olacak"
Radboud Üniversitesi tarafından yayınlanan basın açıklamasına göre, ekip şaşırtıcı bir şekilde bu ufkun çok ötesinde de yeni parçacıkların yaratılabileceğini keşfetti. Radboud Üniversitesi'nden Michael Wondrak, "İyi bilinen Hawking radyasyonuna ek olarak, yeni bir radyasyon şekli olduğunu da gösteriyoruz" açıklamasında bulundu. Araştırma ekibinin bir diğer üyesi Walter van Suijlekom ise "Bir kara deliğin çok ötesinde uzayzamanın eğriliğinin radyasyon yaratmada büyük bir rol oynadığını gösteriyoruz. Parçacıklar orada yerçekimsel alanın gelgit kuvvetleri tarafından zaten ayrılmış durumdalar" ifadelerini kullandı.
Sonuçlar, radyasyonun olay ufku olmadan da mümkün olduğunu ve evrendeki her şeyin nihai olarak yok olmasına yol açtığını gösteriyor. Çalışma, ölü yıldızların kalıntıları ve evrendeki diğer büyük nesneler gibi olay ufku olmayan nesnelerin de bu tür bir radyasyona sahip olduğunu gösteriyor. Bilim insanları, çok uzun bir süre sonra evrendeki her şeyin tıpkı kara delikler gibi buharlaşacağını ifade ediyor.Kaynakça https://www.techexplorist.com/new-theoretical-research-shown-stephen-hawking-right-black-holes/61129/ https://interestingengineering.com/science/all-large-objects-will-evaporate Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)