Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hawking haklıydı: Tüm büyük nesneler eninde sonunda buharlaşacak

    Yapılan yeni araştırmalar ünlü fizikçinin orijinal teorisini destekliyor. Görünüşe göre Stephen Hawking’in dediği şey gerçek olacak: Tüm büyük nesneler eninde sonunda buharlaşacak.
    Oy Ver
    Hawking haklıydı: Tüm büyük nesneler eninde sonunda buharlaşacak Tam Boyutta Gör
    Teorik fizikçi Stephen Hawking'in kendi adıyla anılan ve tüm kara deliklerin eninde sonunda buharlaşacağını söyleyen bir radyasyon teorisi bulunuyor. Bu teori, yıldız kalıntıları gibi evrendeki tüm büyük nesneleri kapsayarak onların da yok olacağını belirtiyordu.

    Hawking, bu sonuca varmak için kuantum fiziği ve Einstein'ın kütleçekim teorisinin zekice bir kombinasyonunu kullandı ve parçacık çiftlerinin kendiliğinden oluşması ve yok olmasının olay ufkunun (bir kara deliğin kütleçekim kuvvetinden kaçışın olmadığı nokta) yakınında gerçekleşmesi gerektiğini savundu. Hawking'e göre bir parçacık ve ona karşılık gelen anti-parçacık kuantum alanından çok kısa bir süre içinde oluşacak, ancak neredeyse aynı hızla yok olacaktı.

    Ancak bu yok oluşun bir istisnası bulunuyordu. Bu istisna, bir parçacığın kara deliğin içine düşerek diğer parçacığın kaçmasına izin verdiği durumu öneriyor. Dolayısıyla bu teori, eninde sonunda kara deliklerin de yok olacağını söylüyor.

    Yeni araştırma, eski teori

    Hawking haklıydı: Tüm büyük nesneler eninde sonunda buharlaşacak Tam Boyutta Gör
    Radboud Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptıkları yeni teorik araştırma Hawking'in kara delikler konusunda kısmen haklı olduğunu gösteriyor. Araştırmada, bir olay ufkunun varlığının kara deliklerin ve potansiyel olarak tüm büyük maddelerin yok olması için gerçekten çok önemli olup olmadığına odaklanıldı. Ekip, yaptıkları çalışmalarda kara deliklerin çevresinde bu tür parçacık çiftleri oluştuğunda neler meydana geldiğini araştırdı.

    "Her şey nihayetinde yok olacak"

    Radboud Üniversitesi tarafından yayınlanan basın açıklamasına göre, ekip şaşırtıcı bir şekilde bu ufkun çok ötesinde de yeni parçacıkların yaratılabileceğini keşfetti. Radboud Üniversitesi'nden Michael Wondrak, "İyi bilinen Hawking radyasyonuna ek olarak, yeni bir radyasyon şekli olduğunu da gösteriyoruz" açıklamasında bulundu. Araştırma ekibinin bir diğer üyesi Walter van Suijlekom ise "Bir kara deliğin çok ötesinde uzayzamanın eğriliğinin radyasyon yaratmada büyük bir rol oynadığını gösteriyoruz. Parçacıklar orada yerçekimsel alanın gelgit kuvvetleri tarafından zaten ayrılmış durumdalar" ifadelerini kullandı.

    Sonuçlar, radyasyonun olay ufku olmadan da mümkün olduğunu ve evrendeki her şeyin nihai olarak yok olmasına yol açtığını gösteriyor. Çalışma, ölü yıldızların kalıntıları ve evrendeki diğer büyük nesneler gibi olay ufku olmayan nesnelerin de bu tür bir radyasyona sahip olduğunu gösteriyor. Bilim insanları, çok uzun bir süre sonra evrendeki her şeyin tıpkı kara delikler gibi buharlaşacağını ifade ediyor.

    Kaynakça https://www.techexplorist.com/new-theoretical-research-shown-stephen-hawking-right-black-holes/61129/ https://interestingengineering.com/science/all-large-objects-will-evaporate
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı: Spacetop

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    motor içi temizleyici yorum mercedes 300 d yorumlar araç multimedya tavsiye beşiktaş logo png samsung s22 yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14 Plus
    Apple iPhone 14 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Huma H4 V5.1
    Monster Huma H4 V5.1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-TWO
    AFK-TWO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız