Steve Ballmer: Microsoft'taki son haftalarımda yaptığım tek şey Netflix izlemekti

Steve Ballmer, 14 yılı CEO koltuğunda olmak üzere Mictosoft'ta geçirdiği 34 yıllık kariyerinin ardından 2014 yılının başında dünyanın bir numaralı yazılım firmasının yöneticiliğini Microsoft tarihindeki üçüncü CEO olan Satya Nadella'ya devrederek şirketten ayrılmıştı.

Steve Ballmer geçtiğimiz günlerde yapılan bir röportajda, asıl planının yerine geçecek kişinin adını Noel'den önce duyurmak olduğunu ancak yönetim kurulunun bunu bir sonraki yılın başlarına ertelediğini söyledi. Yani Microsoft'un Nadella'yı Şubat ayı başında yeni CEO olarak duyurması, kendisi için 1 aylık boş bir zaman dilimi yaratmış.

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Dolayısıyla yönetim kurulunun şirketten ayrılma duyurusunu yapmasını bekleyen Ballmer, bu süreçte hemen hemen hiçbir şey yapmadığını söylüyor. Zira ayrılma aşamasında yeni projelere girmenin ne derece mantıklı olduğu tartışılır.

The Good Wife izleyerek geçen üç hafta

Bu nedenle Ballmer'ın Microsoft'taki son birkaç haftada yaptığı tek şey Netflix izlemek olmuş. Eski CEO, yaklaşık 100 bölüm "The Good Wife" izlediğini itiraf etti. The Good Wife'ın 7 sezon ve 156 bölümlük bir dizi olduğunu düşünürsek Ballmer'ın üç hafta içinde dizinin 3'te 2'sini izlemeyi başardığını söyleyebiliriz.

Steve Ballmer, Microsoft'tan ayrıldıktan kısa bir süre sonra satın aldığı Los Angeles Clippers basketbol takımından sorumlu olmak da dahil olmak üzere 7 gün 24 saat meşgul olabilecek başka işlere yöneldi. Ballmer'ın büyük miktarda Twitter hissesi satın aldığını ve Microsoft'un en büyük hissedarı olduğunu da belirtelim.

http://www.businessinsider.com/steve-ballmer-spent-last-weeks-at-microsoft-binging-on-netflix-2017-6