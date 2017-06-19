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Steve Ballmer: Microsoft'taki son haftalarımda yaptığım tek şey Netflix izlemekti

Microsoft'un eski CEO'su Steve Ballmer, şirketten ayrılmadan önceki son haftalarında yapacak hiçbir işinin olmadığını ve 100 bölüm The Good Wife izlediğini itiraf etti.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Steve Ballmer, 14 yılı CEO koltuğunda olmak üzere Mictosoft'ta geçirdiği 34 yıllık kariyerinin ardından 2014 yılının başında dünyanın bir numaralı yazılım firmasının yöneticiliğini Microsoft tarihindeki üçüncü CEO olan Satya Nadella'ya devrederek şirketten ayrılmıştı.
Steve Ballmer geçtiğimiz günlerde yapılan bir röportajda, asıl planının yerine geçecek kişinin adını Noel'den önce duyurmak olduğunu ancak yönetim kurulunun bunu bir sonraki yılın başlarına ertelediğini söyledi. Yani Microsoft'un Nadella'yı Şubat ayı başında yeni CEO olarak duyurması, kendisi için 1 aylık boş bir zaman dilimi yaratmış.
Ayrıca Bkz. "Samsung'un ekrana gömülü parmak izi sensörü ekran sorununa neden oluyor"
Dolayısıyla yönetim kurulunun şirketten ayrılma duyurusunu yapmasını bekleyen Ballmer, bu süreçte hemen hemen hiçbir şey yapmadığını söylüyor. Zira ayrılma aşamasında yeni projelere girmenin ne derece mantıklı olduğu tartışılır.

The Good Wife izleyerek geçen üç hafta

Bu nedenle Ballmer'ın Microsoft'taki son birkaç haftada yaptığı tek şey Netflix izlemek olmuş. Eski CEO, yaklaşık 100 bölüm "The Good Wife" izlediğini itiraf etti. The Good Wife'ın 7 sezon ve 156 bölümlük bir dizi olduğunu düşünürsek Ballmer'ın üç hafta içinde dizinin 3'te 2'sini izlemeyi başardığını söyleyebiliriz.
Steve Ballmer, Microsoft'tan ayrıldıktan kısa bir süre sonra satın aldığı Los Angeles Clippers basketbol takımından sorumlu olmak da dahil olmak üzere 7 gün 24 saat meşgul olabilecek başka işlere yöneldi. Ballmer'ın büyük miktarda Twitter hissesi satın aldığını ve Microsoft'un en büyük hissedarı olduğunu da belirtelim.

http://www.businessinsider.com/steve-ballmer-spent-last-weeks-at-microsoft-binging-on-netflix-2017-6 Yorum Yaz
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Reid Rider 1 yıl en beğenilen
Adamdan başka kim dizi izlesin ki? Maşallah oturduğu yerden para kazanıyor
1 Yanıt Yanıtla +19
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mcake± 1 yıl
3 hafta boyunca yaklaşık 100 bölüm bir diziyi izlemek de büyük başarı valla. Tiksinir insan yahu.
1 Yanıt Yanıtla +7
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ARTHUR. 1 yıl
Snki ilginç bir durum, memlekette bir çok devlet kurumunda aynı şey oluyor .
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drjacob 1 yıl
bende bu sıralar kimmy izliyorum
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burakk, 1 yıl
Fena batağa düşmüş
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Lionel Fusco 1 yıl
Milletin hayatına bak be. Kendime üzüldüm.
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tropik17 1 yıl
The good wife'ın 4. sezonunda şişimiştim. Kaldığım yerden devam edeyim filan diyorum ama daha nasip olmadı.
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mcake± 1 yıl
3 hafta boyunca yaklaşık 100 bölüm bir diziyi izlemek de büyük başarı valla. Tiksinir insan yahu.
1 Yanıt Yanıtla +7
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mahmut716 1 yıl mcake±
mcake±
3 hafta boyunca yaklaşık 100 bölüm bir diziyi izlemek de büyük başarı valla. Tiksinir insan yahu.

günde 5 bölüm ediyor, ki burda onu izleyen çok var, mesela got ya da breaking bad başlayan biri rahatlıkla izleyebilir
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Reid Rider 1 yıl en beğenilen
Adamdan başka kim dizi izlesin ki? Maşallah oturduğu yerden para kazanıyor
1 Yanıt Yanıtla +19
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kadirirdem 1 yıl Reid Rider
Aynen öyle...
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