Microsoft, 15.000 işçiyi işten çıkarırken CEO’ya milyonlarca dolarlık zam yaptı

Tam Boyutta Gör Microsoft, operasyonlarını daha verimli hale getirme hedefiyle 2025 yılı içinde 15.000’in üzerinde işten çıkarma gerçekleştirdi. Bu gelişmeler yaşanırken şirketin CEO’su Satya Nadella’nın yıllık ücreti yüzde 22 artarak 96,5 milyon dolara ulaştı. Nadella’nın kazancının büyük kısmı hisse senedi ödüllerinden gelirken nakit teşvikleri de yaklaşık 9,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Nadella cebini doldurdu

Geçen yıl Nadella’nın toplam kazancı, kendi talebiyle nakit teşvikleri yarı yarıya azaltılmasına rağmen yüzde 63 artışla 79,11 milyon dolara çıkmıştı. Bu paket içinde 5,2 milyon dolar nakit ve 71 milyon dolar hisse senedi ödülü bulunuyordu. Microsoft’un geçtiğimiz hafta yayınladığı beyana göre 2025 yılı Nadella için daha da kazançlı geçti. Hisse senedi ödülleri 84 milyon dolara yükselirken, nakit teşvikleri 9,5 milyon dolara, temel maaşı ise 2,5 milyon dolara ulaştı.

Microsoft’un mali yılı 30 Haziran 2025’te sona ererken, gelirler yüzde 15 artışla 281,7 milyar dolara, net kâr ise yüzde 16 artışla 101,8 milyar dolara ulaştı. Şirketin hisse fiyatı ise nisan başındaki 354 dolardan, ekim itibarıyla 523 dolara çıkarak yüzde 47,7 artış gösterdi.

Nadella, 2014 yılında Steve Ballmer’dan görevi devraldıktan sonra Microsoft’un geliri üç katına çıkarken, net kârı dört katına yükseldi ve hisse başına kazançları beş kat arttı. O dönemde şirketin piyasa değeri 300 milyar dolar civarındayken, bugün Microsoft, dünyanın üçüncü en büyük şirketi olarak 3,8 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip.

İşten çıkarmalar, Microsoft’un yapay zeka alanına yaptığı dev yatırımlarla da benzer döneme geldi. Mayıs 2025’te yaklaşık 6.000 işçi, yani küresel iş gücünün yüzde 3’ü işten çıkarılırken, Temmuz ayında ise 9.000 kişi daha aynı kaderi yaşadı. Şirket, AI altyapısına 80 milyar dolar yatırım yaptı ve yapay zeka destekli iş süreçlerine büyük bir yönelim başlattı.

