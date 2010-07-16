Steve Jobs: Mükemmel değiliz! Apple, iPhone 4 kullanıcılarına ücretsiz bumper kılıf verecek!

Apple bugün düzenlediği basın toplantısıyla iPhone 4'teki anten sorununa açıklık getirdi. Basın toplantısının detaylarına geçmeden önce dilerseniz, hikayeyi başa alalım ve "Antennegate skandalı" olarak nitelendirilen sorunun nasıl çıktığını kısaca hatırlayalım. Bir barda unutulan prototipi teknoloji dünyasını haftalarca meşgul eden iPhone 4, her zaman olduğu gibi yine bir Steve Jobs sunumuyla, Apple tanıtımlarının vazgeçilmez adresi olan Moscone Center'da tanıtıldı. 7 Haziran'da yapılan lansman, tüm dünyada büyük yankı buldu ve Apple'ın yeni telefonu sadece ön-sipariş tarihinde 600.000'den fazla satarak önemli bir başarıya imza attı. Retina ekranı, A4 işlemcisi, iOS 4.0 işletim sistemi. çoklu uygulama desteği ve FaceTime görüntülü konuşma özelliği ile dikkatleri çeken iPhone 4, ilk üç gününde 1.7 milyon adet satarak önemli bir başarıya daha imza atarken, gidişatı tümüyle değiştiren bir gelişme yaşandı ve iPhone 4'te ciddi bir sinyal sorunu olduğu ortaya çıktı. Aslında bu sorun çok daha önce, 7 Haziran tarihindeki Apple lansmanında işaretini vermiş ancak durum tam olarak anlaşılmamıştı. Hatırlayanlar olacaktır, sunumu esnasında iPhone 4 ile iPhone 3Gs arasındaki hız farkını göstermek isteyen Steve Jobs, sol elinde tuttuğu iPhone 4'ün sinyal sorunu yaşamasını, lansmandaki ziyaretçilere bağlamış ve konferans salonundaki katılımcılardan kablosuz ağ bağlantılarını kesmelerini istemişti.
Steve Jobs'un yaşadığı bu sorunun, lansmandaki "masum" ziyaretçilerden kaynaklanmadığının anlaşılması uzun sürmedi. 23 Haziran'da telefonun satışa sunulmasıyla birlikte, ciddi bir sinyal sorunun olduğu, üstelik bu sorunun Apple tarafından "mühendislik başarısı" olarak gösterilen tasarımdan kaynaklandığı anlaşıldı. Bilindiği üzere iPhone 4'ün tasarımında telefonu saat yönünde kaplayan çelik çerçeve aynı zamanda anten görevi görüyor. İşte bu tasarımda telefonun sol el ile kullanılması, sinyal sorununa neden oluyor çünkü anten bağlantı noktaları avuç içerisinde kaldığı için sinyal kaybı yaşanıyor bu durum telefonu görüşme yapılamaz hale getiriyordu. Sorunun ortaya çıkmasından kısa bir sonra Apple tepe yöneticis Steve Jobs, "iPhone 4'te sorun yok, bu durum sizin telefonu nasıl tuttuğunuzla ilgili..." diye bir açıklama yaparak, herhangi bir anten sorunu olmadığını iddia ediyordu. Ancak bağımsız bir yapı olan Consumer Reports, farklı noktalardan satın aldığı 4 adet iPhone 4'te üçünde tespit edilen anten sorunu sonrasında, iPhone 4'ü tavsiye edemeyeceğini açıklamasından sonra durumun ciddiyeti daha net anlaşılmış ve hemen akabinde Apple, iPhone 4 için basın toplantısı düzenleneceğini açıklamıştı. Basın toplantısının detaylarına geçmeden önce son bir not olarak, anten tasarımından sorumlu bir Apple mühendisinin, durumu bir yıl önce fark ederek Apple yönetimine bildirdiği de son iki günün en çok konuşulan gelişmelerinden biri olarak dikkat çekiyor.
Apple: Mükemmel değiliz!
iPhone 4'teki sinyal sorunun ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra Apple cephesinden gelen haberler, firmanın yeni bir yazılım güncellemesiyle sorunu çözeceği yönündeydi. Ancak bugün yapılan basın toplantısı, bazı analistleri haklı çıkardı ve Apple, iPhone 4 sahiplerinin tamamına ücretsiz bumper kılıf vereceini açıkladı. Hatırlanacağı üzere daha önceki bir haberimizde, iPhone 4'ün toplatılmasının Apple 1.5 milyar dolara mal olacağını, dolayısıyla firmanın muhtemelen ücretsiz kılıf vermeyi tercih edeceğini belirtmiştik. Sinyal sorunun ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra, probleme çözüm olarak 29$ seviyesinden satışa sunulan bumper kılıf, Apple tarafından kullanıcılara ücretsiz olarak sağlanacak, hali hazırda bumper kılıf alan iPhone 4 kullanıcılarına ise paraları geri iade edilecek. Steve Jobs bugün yaptığı açıklamada, daha önce yaptığı "telefonu nasıl tuttuğunuzla ilgili bir problem" açıklamasını destekler bir görüş bildirdi ve sol elle kullanıldığı takdirde BlackBerry Bold 9700, HTC Droid Eris ve Samsung Omnia II'de de sinyal kalitesinin düşebileceğini, telefonların mükemmel olmadığını öne sürdü. Seve Jobs açıklamasının devamında iPhone 4 kullanıcılarının sadece %0.55'inin sinyal sorunundan şikayetçi olduğunu, telefonun geri dönüş oranının %1.7 ile iPhone 3Gs'in sadece 1/3'ü kadar olduğunu açıkladı. 100 milyon dolarlık anten test merkezine sahip olan Apple, tepe yöneticisi Steve Jobs'un açıklamalarına bakılırsa yaşanan sorunu ciddi bir problem olarak görmüyor, telefonların mükemmel olmadığını dolayısıyla benzer koşullarda diğer telefonlarda da sinyal kaybı olabileceğini belirtiyor.
Yapılan basın toplantısının özeti olarak;
- Sinyal sorununa rağmen iPhone 4'ün satış anlamındaki hızlı yükselişi devam ediyor.
- Tüm iPhone 4 kullanıcılarının sadece %0.55'i sinyal sorunuyla ilgili şikatte bulunmuş (Apple'ın rakamlarına göre).
- Mevcut iPhone 4 kullanıcılarına, sinyal kaybını önleyen bumper kılıf ücretsiz olarak sağlanacak.
- Hali hazırda bumper kılıf alan kullanıcılara paraları iade edilecek (30 Eylül'e kadar geçerli olacak).
- iPhone 4 için yeni yazılım güncellemeleri yolda (yakınlık sensörü için vb.).
- Apple 18 mühendis ve bilimadamı tarafından işletilen 100 milyon dolarlık anten test merkezine sahip.
- iPhone 4, 30 Temmuz'dan itibaren yeni coğrafyalarda satışa sunulacak.
- Steve Jobs'un "mükemmel değiliz", "telefonlar mükemmel değil" açıklamaları akıllarda yer edecek.
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Rahmetliden inciler
Gittiginden beri degisen bisey yok demekki ne guzel :)
Mezarci Seni
öldüm gülmekten ya :)
1.5 senelik bir hort,güzel başarı tebrikler
Yada orda çalışanlar ne yapıyorlar?
100 milyon dolara yapa yapa bu anteni mi yaptınız?
Tencere dibin kara seninki benden karadan öteye geçmeyen saçma sapan bir basın toplantısı.
Ben zaten sizin böyle bir mesajınızın olduğunu iddia etmedim.
Evet burada haklsınız bazı gereksiz hateboy ve fanboylar gürültü yapıyorlar.
Evet bunları söyleyenler var. Fakat ben tabiki bu kadar sığ bir yorum yapamam. Bu yorumları ancak hateboylar yapar.
Bu sorun 15-20 kişide olan bir sorun değil. Bu yüzden hatalı olanların ayıklanması gerektiğini düşünüyorum. Sağlam olsa da bu paraların verilmemesi kısmına "kısmen" katıldığımı belirteyim. Zira iPhone'a para verilmez diye saçma bir görüşüm yok. Bu tercih ve ihtiyaç meselesidir. Elbette para verilir ama f/p açısından baktığımızda o parayı haketmiyor. Haketmemesi onun kalitesiz bir cihaz olduğu anlamına gelmesin. Fakat gereğinden yüksek fiyatta satıldığını düşünüyorum. Türkiye'deki ekonomik dengesizliklerin de bunda etkisi var tabi. Dünya genelindeki fiyatlar ülkemizdeki kadar fahiş seviyede değil.
%0.55 görünür de çok küçük bir yüzde. Fakat satış rakamlarına baktığımızda korkunç bir sonuç ortaya çıkıyor. Ki bunlar geri dönen cihazlar. Mutlaka soruna rağmen geri göndermeyenler vardır. Bu yüzden oran %0.55'den yüksek olabilir kanaatindeyim. Yani bu kişiler şikayetçi olmayan kişiler. Ayrıca cihaz sorunlu olupta bu sorunu yaşamayan kesimin de olduğunu düşünüyorum. Zira cihazın sorunu sol el ile tutulunca ortaya çıkıyor. Şayet cihaz sorunlu ise ve kullanan kişi cihazı sağ el ile kullanıyorsa sorunu farketmemiş olabilir. Bu da rakamların %0.55'den yüksek olabileceği ihtimalini doğuruyor.
O anki mesajınıza bakınca ister istemez öyle anlaşılıyordu. Ben de bu yüzden cevap verme gereği duydum.
Bu arada ben DH Misafiri falan da değilim. Zira 4 gündür cezalı olduğum için mecburen bu şekilde yorum yapıyorum.
sugar_klavyeci
Gerçi tabi bizim memlekette şebekelerin maşallahı var, Amerika'da devlet önce halk sağlığını düşündüğü için sinyal gücü daha zayıf ve hattı kaybetme sorunu orada kendini gösteriyor..
Bu tabii ki de bir problem ve telefonların böyle bir hata ile üretilmesi Apple gibi bir firmaya yakışmadı.. Ayrıca sorun ortaya çıktıktan sonra takındıkları tutum da ayıp..
Ama bunların hiçbiri Türkiye'de iphone4 almamak için bir sebep değil bence çünkü sinyal probleminiz yok burada ve alet gerçekten dehşet güzel.. Hateboy'luk yapanların ellerine alıp bir görmeleri lazım derim...
Ben ne fanboyum ne de hateboyum, normal bir Türk vatandaşıyım ve bu cihaz bana ülkemde sorun çıkarmayacaksa, Amerikada veya Avrupada görülen sinyal sorunu yüzünden burada neden almayayım? Neden bunun gibi güzel ve yüksek teknolojili bir aleti kullanma lüksünden mahrum kalayım?
Bu alet alınmaz diyenleri anlayamıyorum, Amerikada veya Avrupada mı yaşıyorsunuz? Eee, bizim operatörler de şebeke gücünü yakın bir zamanda azaltmayacakları için öyle bir sorununuz da yok??
Alın kullanın abicim, rahat olun stres yapmayın... 3GS bunun yanında uzaktan kumanda gibi kaldı, samimi söylüyorum.. O nasıl bir ekrandır, tövbe estafurullah...
(3GS'im var, satıp bundan alıcam gelince)
Sevgiler, saygılar...
Ayrıca bu nicki gördükten sonra muhattap olmamaya karar verdim. İnsanlara moron deme yetisini kendinde bulan ve haklı olduğunu düşününlerle bol olan zamanımı harcayamayacağım.
Bürün yola çıktığı arkadaşlarına acımayan MÜŞTERİYEMİ acıyacak?
Türk insanın özelliği "ayranı olmaz içmeye, vazgeçmek gitmekten Chevroletle s.çmaya"
maliyetin 5 katı parayı vermek İSTANBULUN DENİZİNİ HATIRLATIYOR,
BENİM KAFAMDAKİLER,ÜRÜN DENENİP,FİYAT NORMALLEŞİNCE ANCAK İHTİYAÇ İÇİN ALIR SIRF CAKA İÇİN DEĞİL:| sELAMLAr
Çalışmayanları yok saymıyorsanız niçin hata yok diyorsunuz peki? Çekmeyen cihaz hatalı demektir. Ticarette buna ayıplı mal denir. Ayrıca bir cihazın eleştirilmesi için illa elimizde mi olması gerekiyor? Yani elimizde olmayan cihazı eleştiremeyiz öyle mi? Hayatımda duyduğum en saçma savunma! Biz burada yaygara falan da yapmıyoruz! Yaygara boş yere bağırıp çağırma anlamına gelir. Peki binlerce kişinin mağdur olduğu bu cihazı eleştirmek sizce yaygara mı? Biz bu cihazı kötü bir yanı olduğunda eleştiremeyecek miyiz? E ne anlamı kaldı o zaman?
Videoları izledim ve kesinlikle bomba yazan cihazda(E71) bariz bir üretim hatası mevcut. Kalkıp bunu ölçü alıyorsanız zaten diyeceğim bir şey yok. Ayrıca diğer videolara da dikkat edin. Sinyal düşüyor fakat hat kopmuyor. Peki iPhone'da ne oluyor? Hat kopuyor. N97 videosunu izledim cihaz 1 bara düştü ama yine de hat kopmadı. Üstelik o tutuş pozisyonu da rahat değil. iPhone'da ise kullanıcı tutması gereken en rahat pozisyonda hat gidiyor.
Şimdi burada ufak bir anekdot da geçmek gerektiğini düşünüyorum. Herkezin bildiği üzere N97 takoz bir telefon! Gerek işletim sistemi, gerek işlemci hızı, gerek malzeme kalitesi, gerekse yazılımsal problemleri ile Nokia'nın şimdiye kadarki tarihinde yapmış olduğu en büyük hata idi. Bu yüzden en ağır eleştirilere maruz kalmış bir cihazdı. Ki eleştiriler haksız da değildi. Yani cihazı her yönden eleştirdiler başka bir sorunu çıksa yine eleştirirlerdi. Neyse şimdi konuyu bağlıyorum. N97 ilk 3 ayda 2 milyon sattı şimdi ne kadar satmıştır bilmiyorum. Milyonlarca satan N97'de neden sinyal problemi yoktu? Bu cihaz milyonlarca sattı ve her yönden eleştirilmişti ki böyle hatası olsaydı hemen ortaya çıkardı ve eleştirilirdi.
Ben bunu genele vurmuyorum. Böyle bir mesajım var mı hadi gösterin? Tüm iPhone'larda sorun var dedim mi? Ayrıca ben iPhone'a kötü bir cihaz da demedim dikkat ederseniz şebeke dışındaki sorunlarını hiç umursamıyorum.(Proximity sensör, kameranın sarı çekimleri vs). Zira bunlar yazılımsal hatalar olduğu için yeni bir yazılımla düzeltidiğinden dolayı bunlar önemli sorunlar değildir ve bunları hoş görmek gerektiğini de düşünüyorum. Fakat yazılımla düzeltilemeyecek bir hatayı kalkıpta yazılımsal deyip milleti kandırıp düzelteceğiz diye bekletip daha sonra donanımsal olduğunu açıklaması rezalet bana göre. Ben cihazın kötü bir yönü olursa elbette eleştireceğim ki bütün dünya eleştiriyor cihazı. Bütün dünya yanlış bir sizler mi doğrusunuz? Neyse...
Bu arada son dediğinize katılıyorum. Sorunlu cihazları geri alıp piyasada sorunsuzlar kalırsa bu bir çözüm olur. Peki sorunlu cihazları ne yapacak? Oturup turşusunu kuracak değil ya! Bunları yeniden satacak ama biz ve bizim gibi olan ülkelere satacak. Belki de şansımıza bize gelmeyebilir bu sorunlu cihazlar kimbilir.
Hayır beni anlamadınız. İlk önce parayla satıp şimdi bedavaya vermesini trajikomik buluyorum. Neden en baştan bedava vermedi acaba bunu? Şimdi ise yüzbinlerce kişiye 30$ verecek olması ne kadar acınası ve bir o kadar da gülünesi bir durum...
Ben burada hateboyluk yapmıyorum. Cihazın kötü bir yanını eleştirmek ne zamandan beri hateboyluk oluyor söyler misiniz? Hateboyluk bir markaya olan sebepsiz ve gereksiz olarak yapılan eleştirilerdir. Peki ben burada sebepsiz ve gereksiz bir eleştiri mi yapıyorum? Zaten bu cevabınızla fanboy olduğunuzu itiraf ettiniz ve benim fanboylarla işim olmaz çünkü fanboya laf anlatmak deveye hendek atlatmaktan zordur. Hadi size iyi günler.
N97 mağduruyum. Yorum yapmak istemiyorum artık.
Mesajlarınızdan genel olarak benim algıladığım. Bu telefon'un piyasadan toplatılması. Sağlam da olsa bu paraların iPhone'a verilmemesi.
Muhtemelen %0.55'lik bir oranın bu kadar sorun çıkarmayacağını. Telefonu problemli olanların Apple'a başvurup telefonun değişimini isteyeceklerini düşündüler. Bilmiyorum daha önce Apple kullandınız mı ama Türkiye'de bile bu adamlar hatalı ürünü alıp değiştiriyor. 1 hafta içinde benim hatamdan dolayı bozulan Macbook'umun pilini değiştirip geri yolladılar.
Size Hateboy demedim direk olarak. Genel bir fikir bildirimiydi o. Adım Fanboy'a çıktığından ve sürekli hakaretlere varan sataşmalarla karşı karşıya geldiğim için bir yakınma gibi algılayabilirsiniz. Hakaret eden mesajı şikayet edince de "karı gibi" davranmış oluyoruz.
Sorunlu cihazları inceleyip, muhtemelen tekrar üretim bandına sokup anten değiştirip piyasaya refurbished olarak süreceklerdir.
Bu arada seviyenizi koruduğunuz için size çok teşekkür ediyorum.