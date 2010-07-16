Steve Jobs: Mükemmel değiliz! Apple, iPhone 4 kullanıcılarına ücretsiz bumper kılıf verecek!

Apple bugün düzenlediği basın toplantısıyla iPhone 4'teki anten sorununa açıklık getirdi. Basın toplantısının detaylarına geçmeden önce dilerseniz, hikayeyi başa alalım ve "Antennegate skandalı" olarak nitelendirilen sorunun nasıl çıktığını kısaca hatırlayalım. Bir barda unutulan prototipi teknoloji dünyasını haftalarca meşgul eden iPhone 4, her zaman olduğu gibi yine bir Steve Jobs sunumuyla, Apple tanıtımlarının vazgeçilmez adresi olan Moscone Center'da tanıtıldı. 7 Haziran'da yapılan lansman, tüm dünyada büyük yankı buldu ve Apple'ın yeni telefonu sadece ön-sipariş tarihinde 600.000'den fazla satarak önemli bir başarıya imza attı. Retina ekranı, A4 işlemcisi, iOS 4.0 işletim sistemi. çoklu uygulama desteği ve FaceTime görüntülü konuşma özelliği ile dikkatleri çeken iPhone 4, ilk üç gününde 1.7 milyon adet satarak önemli bir başarıya daha imza atarken, gidişatı tümüyle değiştiren bir gelişme yaşandı ve iPhone 4'te ciddi bir sinyal sorunu olduğu ortaya çıktı. Aslında bu sorun çok daha önce, 7 Haziran tarihindeki Apple lansmanında işaretini vermiş ancak durum tam olarak anlaşılmamıştı. Hatırlayanlar olacaktır, sunumu esnasında iPhone 4 ile iPhone 3Gs arasındaki hız farkını göstermek isteyen Steve Jobs, sol elinde tuttuğu iPhone 4'ün sinyal sorunu yaşamasını, lansmandaki ziyaretçilere bağlamış ve konferans salonundaki katılımcılardan kablosuz ağ bağlantılarını kesmelerini istemişti.

Steve Jobs'un yaşadığı bu sorunun, lansmandaki "masum" ziyaretçilerden kaynaklanmadığının anlaşılması uzun sürmedi. 23 Haziran'da telefonun satışa sunulmasıyla birlikte, ciddi bir sinyal sorunun olduğu, üstelik bu sorunun Apple tarafından "mühendislik başarısı" olarak gösterilen tasarımdan kaynaklandığı anlaşıldı. Bilindiği üzere iPhone 4'ün tasarımında telefonu saat yönünde kaplayan çelik çerçeve aynı zamanda anten görevi görüyor. İşte bu tasarımda telefonun sol el ile kullanılması, sinyal sorununa neden oluyor çünkü anten bağlantı noktaları avuç içerisinde kaldığı için sinyal kaybı yaşanıyor bu durum telefonu görüşme yapılamaz hale getiriyordu. Sorunun ortaya çıkmasından kısa bir sonra Apple tepe yöneticis Steve Jobs, "iPhone 4'te sorun yok, bu durum sizin telefonu nasıl tuttuğunuzla ilgili..." diye bir açıklama yaparak, herhangi bir anten sorunu olmadığını iddia ediyordu. Ancak bağımsız bir yapı olan Consumer Reports, farklı noktalardan satın aldığı 4 adet iPhone 4'te üçünde tespit edilen anten sorunu sonrasında, iPhone 4'ü tavsiye edemeyeceğini açıklamasından sonra durumun ciddiyeti daha net anlaşılmış ve hemen akabinde Apple, iPhone 4 için basın toplantısı düzenleneceğini açıklamıştı. Basın toplantısının detaylarına geçmeden önce son bir not olarak, anten tasarımından sorumlu bir Apple mühendisinin, durumu bir yıl önce fark ederek Apple yönetimine bildirdiği de son iki günün en çok konuşulan gelişmelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Apple: Mükemmel değiliz!

iPhone 4'teki sinyal sorunun ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra Apple cephesinden gelen haberler, firmanın yeni bir yazılım güncellemesiyle sorunu çözeceği yönündeydi. Ancak bugün yapılan basın toplantısı, bazı analistleri haklı çıkardı ve Apple, iPhone 4 sahiplerinin tamamına ücretsiz bumper kılıf vereceini açıkladı. Hatırlanacağı üzere daha önceki bir haberimizde, iPhone 4'ün toplatılmasının Apple 1.5 milyar dolara mal olacağını, dolayısıyla firmanın muhtemelen ücretsiz kılıf vermeyi tercih edeceğini belirtmiştik. Sinyal sorunun ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra, probleme çözüm olarak 29$ seviyesinden satışa sunulan bumper kılıf, Apple tarafından kullanıcılara ücretsiz olarak sağlanacak, hali hazırda bumper kılıf alan iPhone 4 kullanıcılarına ise paraları geri iade edilecek. Steve Jobs bugün yaptığı açıklamada, daha önce yaptığı "telefonu nasıl tuttuğunuzla ilgili bir problem" açıklamasını destekler bir görüş bildirdi ve sol elle kullanıldığı takdirde BlackBerry Bold 9700, HTC Droid Eris ve Samsung Omnia II'de de sinyal kalitesinin düşebileceğini, telefonların mükemmel olmadığını öne sürdü. Seve Jobs açıklamasının devamında iPhone 4 kullanıcılarının sadece %0.55'inin sinyal sorunundan şikayetçi olduğunu, telefonun geri dönüş oranının %1.7 ile iPhone 3Gs'in sadece 1/3'ü kadar olduğunu açıkladı. 100 milyon dolarlık anten test merkezine sahip olan Apple, tepe yöneticisi Steve Jobs'un açıklamalarına bakılırsa yaşanan sorunu ciddi bir problem olarak görmüyor, telefonların mükemmel olmadığını dolayısıyla benzer koşullarda diğer telefonlarda da sinyal kaybı olabileceğini belirtiyor.

Yapılan basın toplantısının özeti olarak;

- Sinyal sorununa rağmen iPhone 4'ün satış anlamındaki hızlı yükselişi devam ediyor.

- Tüm iPhone 4 kullanıcılarının sadece %0.55'i sinyal sorunuyla ilgili şikatte bulunmuş (Apple'ın rakamlarına göre).

- Mevcut iPhone 4 kullanıcılarına, sinyal kaybını önleyen bumper kılıf ücretsiz olarak sağlanacak.

- Hali hazırda bumper kılıf alan kullanıcılara paraları iade edilecek (30 Eylül'e kadar geçerli olacak).

- iPhone 4 için yeni yazılım güncellemeleri yolda (yakınlık sensörü için vb.).

- Apple 18 mühendis ve bilimadamı tarafından işletilen 100 milyon dolarlık anten test merkezine sahip.

- iPhone 4, 30 Temmuz'dan itibaren yeni coğrafyalarda satışa sunulacak.

- Steve Jobs'un "mükemmel değiliz", "telefonlar mükemmel değil" açıklamaları akıllarda yer edecek.