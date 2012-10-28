Steven Sinofsky, Windows 8'li cihazlar hakkında konuştu

Geride bıraktığımız günlerde Microsoft'un yeni tableti Surface hakkında konuşan Apple'ın CEO'su Tim Cook, Surface'i ''ödün vermiş ve kafa karıştırıcı bir cihaz'' olarak tanımlamıştı. Ardından Phil Schiller ise, PC üreticilerinin eski donanımları cihazlarından çıkarmaya korktuklarını söylemişti.

http://allthingsd.com/20121026/steven-sinofsky-on-how-windows-8-pcs-are-better-value-than-apple/

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Apple cephesinden gelen bu açıklamalar üzerine ALLThings D'ye konuşan Steven Sinofsky, Windows 8'li cihazları ''fantastik makineler'' olarak tanımlarken, cihazların 279 dolarlık başlangıç fiyatına dikkat çekti. Söz konusu cihazların bir öğrenciye üniversite hayatı boyunca yeteceğini belirten Sinosky, eğlence amaçlı 7 inç'lik tabletlere 329 dolar ödendiğini de dile getirdi. Sinosky, eğlence amaçlı tabletin ismini açıklamasa da, iPad Mini'yi hedef aldığı net bir şekilde anlaşıldı.Microsoft ve Apple'ın tablet arenasındaki bu rekabetinin ne gibi sonuçlar doğuracağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.