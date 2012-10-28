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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Steven Sinofsky, Windows 8'li cihazlar hakkında konuştu

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Geride bıraktığımız günlerde Microsoft'un yeni tableti Surface hakkında konuşan Apple'ın CEO'su Tim Cook, Surface'i ''ödün vermiş ve kafa karıştırıcı bir cihaz'' olarak tanımlamıştı. Ardından Phil Schiller ise, PC üreticilerinin eski donanımları cihazlarından çıkarmaya korktuklarını söylemişti.

Apple cephesinden gelen bu açıklamalar üzerine ALLThings D'ye konuşan Steven Sinofsky, Windows 8'li cihazları ''fantastik makineler'' olarak tanımlarken, cihazların 279 dolarlık başlangıç fiyatına dikkat çekti. Söz konusu cihazların bir öğrenciye üniversite hayatı boyunca yeteceğini belirten Sinosky, eğlence amaçlı 7 inç'lik tabletlere 329 dolar ödendiğini de dile getirdi. Sinosky, eğlence amaçlı tabletin ismini açıklamasa da, iPad Mini'yi hedef aldığı net bir şekilde anlaşıldı.

Microsoft ve Apple'ın tablet arenasındaki bu rekabetinin ne gibi sonuçlar doğuracağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz. 
http://allthingsd.com/20121026/steven-sinofsky-on-how-windows-8-pcs-are-better-value-than-apple/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
scot 6 yıl en beğenilen
"Yahu arkadasim ipadine surface pro mdaki begendigi sarkilari usb3 den baglayip malum itunes dan atti bu sirada sarjda etmis oldu haricimdeki bikac filmide begenmis mp4 e cevirip onlarida attik sarjim azaldi ama olsun fakir doysunda.."
Bilmem anlatabildimmi..
"Yahu arkadasim ipadine surface pro mdaki begendigi sarkilari usb3 den baglayip malum itunes dan atti bu sirada sarjda etmis oldu haricimdeki bikac filmide beg...
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Foo Fighters 6 yıl
myhotyro
Apple artık rakipsiz değil, ortalık eskisi kadar boş değil. Yine en çok satacaktır ama piyasanın %60-70 ina hakim olamayacaktır.

Apple gerileme döneminde zaten artık.
myhotyroApple artık rakipsiz değil, ortalık eskisi kadar boş değil. Yine en çok satacaktır ama piyasanın %60-70 ina hakim olamayacaktır.
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haymatloshan 6 yıl
Çok güzel lafı gediğine koymuş,eğlence amaçlı tabletlere 329 dolar veriyorlar diye.
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Tristan Tzara 6 yıl
tabletteki 8 güzel ama pc dekini pek beğenmedim
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FlyingUnderpants 6 yıl
applein son donemdeki yenilikleri dokunmatik telefon, aliminyum kasali ince laptop, her platformda calisan ios gibi ataklarina, diger soz sahibi firmalar birden fazla urunle cevap vermislerdir. artik android, win8, ultrabook, samsung, htc, asus gibi secenekler var masada. apple vatani usa'de 1. firma olarak kalacaktir. kuresel olcekte pazar kaybetmeye devam edecektir.
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Lord Melkor 6 yıl
lj94
alacaksın bir x86 surface.. marketle store ile uğraşmayacaksın. dünyanın en büyük marketi sınırsız app x86 :)

O kadar büyük sanma bence uygulama konusunda appstore çok daha başarılı
Geçen gün tower defence oyunu ararken fark ettim adam gibi sağlam grafiklerde bişey bile bulamadım
Pro uygulamalarda haklısın ama diğer türlü appstore çok daha iyi
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lj94 6 yıl
alacaksın bir x86 surface.. marketle store ile uğraşmayacaksın. dünyanın en büyük marketi sınırsız app x86 :)
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isimvermeyenizleyici 6 yıl
microsoft doğru yolda kim ne derse desin ve kendi fikrim, ipadin katlettiği tablet sektörüne yeni bir yön verecektir microsoft ipadi unutturacaktır bile
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Elessar Eredhian 6 yıl
"Hayatta tablet almam kardeşim!" diyen ben, Windows 8'li tabletleri görünce imreniyorum. YERİM BEN ONLARI!
Bu kadar güzel bir şey olamaz, yılların Windows'u elimin altında, hem de küçük bir ekranda... Saçma kısıtlamalar yok, yabancılık yok, yazılım desteği çok!
Şu sıralar tabii ki de düşünmem ama bir-iki yıla kesinlikle tercih edeceğim cihaz olur Win8'li tabletler. RT'ler değil tabii ki, x86 olacak.
Parmaklarımın altında bir masaüstü olması fikri bile inanılmaz!
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homeedition88 6 yıl
scot
Yahu arkadasim ipadine surface pro mdaki begendigi sarkilari usb3 den baglayip malum itunes dan atti bu sirada sarjda etmis oldu haricimdeki bikac filmide begenmis mp4 e cevirip onlarida attik sarjim azaldi ama olsun fakir doysunda..Bilmem anlatabildimmi..

Surface pro nun fiyati ve agirligina es macbook air alirsin ve arkadasinin ipadini sarj etmene ragmen surface prodan fazla bataryan kalir.
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osmanefeozkan 6 yıl homeedition88
homeedition88
scot
Yahu arkadasim ipadine surface pro mdaki begendigi sarkilari usb3 den baglayip malum itunes dan atti bu sirada sarjda etmis oldu haricimdeki bikac filmide begenmis mp4 e cevirip onlarida attik sarjim azaldi ama olsun fakir doysunda..Bilmem anlatabildimmi..

Surface pro nun fiyati ve agirligina es macbook air alirsin ve arkadasinin ipadini sarj etmene ragmen surface prodan fazla bataryan kalir.

Hocam sen neyin kafasını yaşıyorsun bir problemin mi var nasıl bir fantezi peşindesin anlamadım ki o kadar parayı air e vermenin hesabını yapıyorsun zeka problemin olduğunu düşünüyorum bir kere birisi laptop kıvamında tablet diğeri netbook kıvamında laptop kıyaslanacak sınıfın ürünleri bile değil tut ki akli dengesi yerinde olan arkadaşının şarjı yetmeyen ipadini çalıştırmak için kendi iş gücünden feda etmez
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osmanefeozkan 6 yıl
279$ olan cihazın hangi cihaz olduğu bilgisine sahip arkadaş varsa cihazın adını yazabilir mi ?
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FERFEROS 6 yıl
Windows 8'li tabletler çok sağlam bir şekilde geliyor. Büyük ihtimal alacağım tablet Windows 8'li bir tablet olacak. Bir ara iPad almayı düşünmüştüm. Sonra Apple'ın ekosistemine girmek istemediğim için vazgeçtim.
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Amedra 6 yıl
Yeni yılda bambaşka bir Microsoft göreceğimiz belli oldu.
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SystemApps 6 yıl
Post pc dönemi değil PC Plus Dönemine giriyoruz.
Steve jobs haklı çıktı diye haber yapmıştınız, bu aralar da steve jobs yanıldı veya haksız çıktı diye de haber yapacaksınız ya işte bi hatırlatayım dedim sevgili donanımhaber :)
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