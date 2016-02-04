Steven Spielberg sanal gerçekliğe özel bir film hazırlıyor

Sanal gerçeklik cihazlarının en çok kullanılması beklenen alanlardan biri de filmler. Filmlerin içindeymiş gibi hissedeceğimizi düşününce bu teknoloji çok çekici geliyor. Ünlü yönetmen Steven Speilberg'ün de sanal gerçeklik cihazlarına adım atacağı duyuruldu.



Virtual Reality Company (VRC) kurucularından olan ve Maleficent'in yönetmeni Robert Stromberg firmasının Steven Speilberg ile anlaştığını ve sanal gerçeklik cihazlarına özel bir filme imza atacaklarını duyurdu. Speilberg ise ne tür bir film üzerinde çalıştıkları hakkında herhangi bir açıklama yapmış değil.





Yeni gelecek filmin tamamen yeni bir yapım olması da muhtemel. Diğer taraftan Speilberg'ün The Martian (Marslı) ile bağlantılı bir VR deneyim üzerinde çalıştığını da biliyoruz. Ünlü yönetmen filmle bağlantılı bir oyun üzerinde de çalışıyor olabilir. Yani Speilberg sanal gerçeklik dünyasına oyun ve filmlerle adım atacak gibi görünüyor. Bakalım o efsanevi filmlerinin deneyimi sanal gerçeklik gözlüklerinin de katkısıyla nasıl olacak?





http://www.tweaktown.com/news/50124/steven-spielberg-teases-working-new-project-solely-vr/index.html