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Steven Spielberg sanal gerçekliğe özel bir film hazırlıyor

Sinema dünyasının en ünlü yönetmenlerinden birisi olan Steven Spielberg değişen teknolojiye ayak uydurarak sanal gerçeklik cihazlarına özel bir film üzerinde çalışmalara başladı.
3 yıl
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Çevre Birimleri
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Steven Spielberg sanal gerçekliğe özel bir film hazırlıyor

Sanal gerçeklik cihazlarının en çok kullanılması beklenen alanlardan biri de filmler. Filmlerin içindeymiş gibi hissedeceğimizi düşününce bu teknoloji çok çekici geliyor. Ünlü yönetmen Steven Speilberg'ün de sanal gerçeklik cihazlarına adım atacağı duyuruldu.
Virtual Reality Company (VRC) kurucularından olan ve Maleficent'in yönetmeni Robert Stromberg firmasının Steven Speilberg ile anlaştığını ve sanal gerçeklik cihazlarına özel bir filme imza atacaklarını duyurdu. Speilberg ise ne tür bir film üzerinde çalıştıkları hakkında herhangi bir açıklama yapmış değil.

Yeni gelecek filmin tamamen yeni bir yapım olması da muhtemel. Diğer taraftan Speilberg'ün The Martian (Marslı) ile bağlantılı bir VR deneyim üzerinde çalıştığını da biliyoruz. Ünlü yönetmen filmle bağlantılı bir oyun üzerinde de çalışıyor olabilir. Yani Speilberg sanal gerçeklik dünyasına oyun ve filmlerle adım atacak gibi görünüyor. Bakalım o efsanevi filmlerinin deneyimi sanal gerçeklik gözlüklerinin de katkısıyla nasıl olacak?


http://www.tweaktown.com/news/50124/steven-spielberg-teases-working-new-project-solely-vr/index.html Yorum Yaz
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khytr89 3 yıl
Gecici bir heves, 3d gibi tutulmayacak cunku icerik guzel olsa da cihazlar insanlari rahatsiz ediyor..
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gizza 3 yıl
Indiana Jones 4 'ü nasıl mahvettiğini unutmadık.!!
Canım filmi saçma sapan bilgisayar efektleriyle doldurup sonunu da her zaman olduğu gibi yine Uzaylılara bağladın.
Elinde gelse Er ryan 'ı da uzaylılara kurtarırdın ya Allah tan o vakit bu lanet dijital destekler yoktu Film gibi FİLM çektin.!!
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Spiderhip 3 yıl gizza
Aklıma southpark taki bir bölüm geldi. Onlarda Indiana Jones'un mahvedilmesi ile ilgili bölüm yapmışlardı :)
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frostburn 3 yıl
en büyük problem VR kaskı takılıyken mısır kovamızı nasıl savunacağız? Yancılara karşı dikkatli olmak lazım.
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HeavyClocker 3 yıl frostburn
frostburn

en büyük problem VR kaskı takılıyken mısır kovamızı nasıl savunacağız? Yancılara karşı dikkatli olmak lazım.

Mısır kovasını da filmin bir köşesine eklerler belki
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