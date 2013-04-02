Stinky Footboard, Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı





Daha önce haberini yaptığımız ve bilgisayar sistemlerini ya da oyunları kontrol etmek için bugüne kadar gördüğümüz cihazlardan farklı bir yapıya sahip olan Stinky Footboard, Kickstarter sayfası üzerinden destek aramaya başladı.

Kickstarter üzerinde Kanada merkezli Stelulu Technology firması tarafından başlatılmış bir proje olan ve iki yıldır geliştirilen Stinky Footboard, oyunların ayaklarımız ile kontrol edilmesine ve çok tuş kullanılan oyunlara ekstra yardım sağlanması amacıyla geliştirilmiş durumda. Üzerinde programlanabilir dört adet fiziksel tuş yer alan cihaz, özel kombinasyonlar ile 16 farklı tuş görevi görebiliyor ve R2N teknolojisi sayesinde oldukça iyi geri bildirimler yanında, ayak kaldırıldığı zaman eski haline dönebiliyor. C-Point teknolojisi ile ayağın sistem üzerinden kaldırılmadan ileri/geri ya da sağa/sola hareket ettirilmesine de izin veren Stinky Footboard'un, kişilerin isteklerine göre boy ve sertlik ayarı da yapılabiliyor.

Çelik iç yapı ve alüminyum dış malzemeden üretilmiş olan Stinky Footboard, Windows Xp, Vista, 7 ve 8 (Mac sürümü geliştiriliyor) işletim sistemlerinde USB bağlantı üzerinden karışık işlemlere gerek kalmadan rahatça çalışabiliyor. Yanında gelen basit program ile FPS, MMO, RTS gibi oyunlar için özel olarak programlanabilen Stinky Footboard, Kickstarter üzerinde 75,000$ hedef ile başlatılmış ve saatler içinde 48 bağış ile 5,600$ toplamış durumda. Başarıya ulaşmasına büyük şans verilen proje, site üzerinden yapılacak 89$ bağış ile önümüzdeki Temmuz ayında elde edilebiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım ve dayanıklılık videolarını aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/289858283/stinky-the-gaming-footboard-step-up-your-game?ref=recently_launched