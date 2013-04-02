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Stinky Footboard, Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı

6 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Daha önce haberini yaptığımız ve bilgisayar sistemlerini ya da oyunları kontrol etmek için bugüne kadar gördüğümüz cihazlardan farklı bir yapıya sahip olan Stinky Footboard, Kickstarter sayfası üzerinden destek aramaya başladı.
Kickstarter üzerinde Kanada merkezli Stelulu Technology firması tarafından başlatılmış bir proje olan ve iki yıldır geliştirilen Stinky Footboard, oyunların ayaklarımız ile kontrol edilmesine ve çok tuş kullanılan oyunlara ekstra yardım sağlanması amacıyla geliştirilmiş durumda. Üzerinde programlanabilir dört adet fiziksel tuş yer alan cihaz, özel kombinasyonlar ile 16 farklı tuş görevi görebiliyor ve R2N teknolojisi sayesinde oldukça iyi geri bildirimler yanında, ayak kaldırıldığı zaman eski haline dönebiliyor. C-Point teknolojisi ile ayağın sistem üzerinden kaldırılmadan ileri/geri ya da sağa/sola hareket ettirilmesine de izin veren Stinky Footboard'un, kişilerin isteklerine göre boy ve sertlik ayarı da yapılabiliyor.
 
Stinky Footboard, Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı
Çelik iç yapı ve alüminyum dış malzemeden üretilmiş olan Stinky Footboard, Windows Xp, Vista, 7 ve 8 (Mac sürümü geliştiriliyor) işletim sistemlerinde USB bağlantı üzerinden karışık işlemlere gerek kalmadan rahatça çalışabiliyor. Yanında gelen basit program ile FPS, MMO, RTS gibi oyunlar için özel olarak programlanabilen Stinky Footboard, Kickstarter üzerinde 75,000$ hedef ile başlatılmış ve saatler içinde 48 bağış ile 5,600$ toplamış durumda. Başarıya ulaşmasına büyük şans verilen proje, site üzerinden yapılacak 89$ bağış ile önümüzdeki Temmuz ayında elde edilebiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım ve dayanıklılık videolarını aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/289858283/stinky-the-gaming-footboard-step-up-your-game?ref=recently_launched Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
demirparcasi 6 yıl
Donanımhaber olarak lütfen Kickstarter reklamı haberleri yapmayın. Kickstarter internet çağının en büyük dolandırıcı sitelerinden bir tanesidir. Kickstarter'da tanıtılan ürünlerin çoğunun endüstri için hiç bir ciddi yeniliği yok, daha önce üzerinde çalışılmış ama ticari olarak mantıklı bulunmamış ve piyasaya sürülmemiş ürünler bunlar. Ama tüketiciler için daha önce görülmemiş ilginç ürünler olduğundan sanki bir yenilik olduğunu zannediyorlar. Kickstarter'ın bağış mantığıyla çalıştığını unutmayın. Kickstarter'a verilecek paranızın karşılığında üretici firmadan veya Kickstarter'da hiç bir şey talep edemiyorsunuz. Mesela size reklamda tanıttıkları ürünü 100USD bağış yaparsanız 3 ay sonra ürünü hediye edeceklerini söylediler. Sizde 100 USD verdiniz. Aradan 3 ay geçti ve firma maalesef ürünü geliştiremedim teknik sorun var dedi ürünü size 1 yıl sonra göndericeğim dedi, veya ürünü size gönderdi ama ürün arızalı, veya siz başka yerde çok benzer ürünün aslında 20 USD olduğunu ve yıllardır satıldığını gördünüz veya firma iflas ettim ürünü gönderemeyeceğim dedi hiç bir koşulda siz paranızı geri talep edemiyorsunuz. Verdiğiniz para ki bağış olarak üretici firmaya gitmiş, kickstarter da komisyonunu almış her ikisi de sizin bağışınız afiyetle yemiş oluyorlar. Bu yüzden kickstarter dolandırıcıların egemen olduğu bir yapıdır. Bunca zamandır onlarca kickstarter projesi tanıtım amaçlı sunulsa da daha piyasa ticari olarak ufacık başarı kazanmış bir ürün dahi çıkmadı. Hiç bir projenin sonucu bir haber olarak da görmedik. Kickstarter'ın O ünlü projesi OUYA'yı bekliyoruz. 1 yıla yakın ertelemenin sonunda Temmuz 4'te çıkacakmış.
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umutarslan.com 6 yıl
hazarRS
iyi güzel de kullandığımız cihazlar mobil, uygulamarını kullanmak için satın alacağımız ürünün de mobil olması iyi olmazmıydı? bu ne allaansen tepsi gibi :)

Stinky Footboard, Windows Xp, Vista, 7 ve 8 (Mac sürümü geliştiriliyor) işletim sistemlerinde USB bağlantı üzerinden karışık işlemlere gerek kalmadan rahatça çalışabiliyor.
bilgisayarda oyun oynamak için joystick gibi bir cihaz.Sana mobil olacağını kim söyledi
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DH Misafiri 6 yıl
Şu ana kadar yapılmış olan yorumlar, Donanımhaber'e son yıllarda katılan ziyaretçi kitlesinin ne kadar farklı bir vizyona sahip olduklarının bir göstergesidir. "Kullandığımız cihazlar mobil." ibaresi kullanılmış, siz kimsiniz onu bir açıklığa kavuşturabilirsek çok iyi olacak.
Burası Türkiye'nin en önemli teknoloji platformlarından birisiydi bir zamanlar. Özellikle forumlarda şapka çıkartılacak onlarca usta üye vardı ve sorulan,sunulan çözümlere katkıda bulunabilmek için seferber olurlardı. Ürün incelemeleri sadece donanımhaber ekibi tarafından değil kullanıcılar tarafından da sunulurdu. Ancak gün geçtikçe daha az müdahale gerektiren otomatikleşen donanım yazılımlar sayesinde artık yorumların söz konusu ürün tanıdımından ve teknik içerikten bir haber olduklarına üzülerek şahit oluyoruz. Kullanıcılar, ilgi gösterdikleri ürün hakkında ön araştırma yapıp detayları konuşacakları yerine oturdukları yerden sohbet temalı yorumlarla haber sayfalarını doldurmaya başlamışlar, çok yazık.
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hazarRS 6 yıl
iyi güzel de kullandığımız cihazlar 'mobil', uygulamarını kullanmak için satın alacağımız ürünün de mobil olması iyi olmazmıydı? bu ne allaansen tepsi gibi :)
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alito 6 yıl
interwap
Ayakkabı kablosuz şarj mı oluyor?


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interwap 6 yıl
Ayakkabı kablosuz şarj mı oluyor?
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DH Misafiri 6 yıl
cihazın tam olarak ne işe yaradığını anlamadım?
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