Strateji türündeki Space Hulk'ın iPad versiyonu önümüzdeki hafta yayınlanacak

Halihazırda masaüstü platformlar için indirilebilir içerik olarak sunulan Space Hulk'ın iPad sürümü önümüzdeki hafta yayınlanacak.





Sıra tabanlı oynanışa sahip bir strateji oyunu olan Space Hulk, güçlü silahlar ve ağır zırhlarla donatılmış bir takımın kontrollerini mobil oyuncuların ellerine bırakacak. Çapraz platform desteğine sahip bir çok oyunculu modla karşımıza çıkacak olan Space Hulk'ın iPad versiyonu, masaüstü sürümleri gibi 12 farklı tek oyunculu görev de sunacak.





5 Aralık tarihinde yayınlanacağı belirtilen yapım, Appstore'da 17.99 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olacak. Bu arada, oyunun masaüstü sürümünün 29.99$'dan alıcı bulduğunu da belirtelim.

http://www.spacehulk-game.com/