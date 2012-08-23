Strontium Technology, Hawk serisi SATA-III SSD'lerini satışa sundu

Singapur merkezli SSD üreticisi Strontium Technology, 120 GB ve 240 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunan Hawk serisi SSD modellerini ABD'de piyasaya sürdü.



6.8 mm'lik tasarımıyla pazardaki çoğu rakibinden daha ince bir profil çizen Hawk serisi, SandForce'un ikinci jenerasyon SF-2281VB1-SDC kontrolcüsüne, SATA-III (6 Gb/sn) arabirimine ve MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND Flash bellek yongalarına ev sahipliği yapıyor.



Saniyede 510 MB'a varan sıralı okuma hızı ve saniyede 470 MB'a varan sıralı yazma hızı vaat eden SSD'lerin, rastgele 4K okuma performansları 50.000 IOPS, rastgele 4K yazma performansları ise 38.000 IOPS.



Hata öncesi kullanım süreleri 1.2 milyon saat olarak açıklanan ve TRIM desteği sağlayan SSD'ler aktivite esnasında 0.82 watt, bekleme durumunda 0.26 watt enerji sarfiyatına sahip. Strontium Technology, 120 GB'lık model için 100$, 240 GB'lık model için 200$ fiyat belirlemiş. Özetle fiyat / kapasite oranı 1'in altında.



http://www.strontium.biz/products/solid-state-drives/hawk-ssd-drives