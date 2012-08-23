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Strontium Technology, Hawk serisi SATA-III SSD'lerini satışa sundu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Singapur merkezli SSD üreticisi Strontium Technology, 120 GB ve 240 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunan Hawk serisi SSD modellerini ABD'de piyasaya sürdü.
6.8 mm'lik tasarımıyla pazardaki çoğu rakibinden daha ince bir profil çizen Hawk serisi, SandForce'un ikinci jenerasyon SF-2281VB1-SDC kontrolcüsüne, SATA-III (6 Gb/sn) arabirimine ve MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND Flash bellek yongalarına ev sahipliği yapıyor.
Saniyede 510 MB'a varan sıralı okuma hızı ve saniyede 470 MB'a varan sıralı yazma hızı vaat eden SSD'lerin, rastgele 4K okuma performansları 50.000 IOPS, rastgele 4K yazma performansları ise 38.000 IOPS.
Hata öncesi kullanım süreleri 1.2 milyon saat olarak açıklanan ve TRIM desteği sağlayan SSD'ler aktivite esnasında 0.82 watt, bekleme durumunda 0.26 watt enerji sarfiyatına sahip. Strontium Technology, 120 GB'lık model için 100$, 240 GB'lık model için 200$ fiyat belirlemiş. Özetle fiyat / kapasite oranı 1'in altında.

http://www.strontium.biz/products/solid-state-drives/hawk-ssd-drives Yorum Yaz
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abdulmusavvir 7 yıl
Orijinalden alıntı: hayyam_karadenizli
Geçen hafta 120 GB sata2 ve sata3 2 model 62$dan satıldı. Bu hafta 69$a çıktı.http://www.amazon.com/OCZ-Vertex-Series-2-5-inch-VTXPLR2-25SAT2-120GB/dp/B0085U6U9M/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1345733766&sr=8-3&keywords=120+gb+ssd60$ı görseydi GB başı yarım doları gördü diye bayram yapacaktık. :)

Kampanyalarda 1GB yarım dolar gördü zaten, önemli olan bunun bir düzene oturması. 1-2 günlük fiyatlarda sipariş yakalamak zor iş.
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Prequel 7 yıl
-BUR@K-

Prequel

acbold

SSD üreten firmalar aldı başını gitti.Fakat benim inancım mekanik disk pazarında olan kalite güvenirliği burada olmayacak.Orada belli başlı markalar vardı.SSD deyince hergün yeni firma gün yüzüne çıkıyor.umarım ilerde sorunlar yaratmaz.


En kaliteli HDD bozulup en kalitesiz SSD bozulmuyorsa varsın herşeyimiz kalitesiz olsun.

2 tane HDD'm kenarda bekliyor Seagate efendinin Hollanda'daki yerine nasıl gönderirim diye aranıp dururken.

Seagate Garanti Değişimi (Resimli Anlatım)

Arızalı seagate disklerin garantiden değiştirilmesi.


O konularda zaten mesajım var, olmayanları da okumuşumdur. Kargo ücreti 50+ liralardan bahsediliyor, onu kastetmiştim.
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kungi888 7 yıl
SSD deyince hergün yeni firma gün yüzüne çıkıyor.umarım ilerde sorunlar yaratmaz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Applejack 7 yıl
yurtdışında çok güzel kampanyalar oluyor, gümrükte kalmayacağını bilsem birkaç tane alacağım.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Geçen hafta 120 GB sata2 ve sata3 2 model 62$'dan satıldı. Bu hafta 69$'a çıktı. amazon.com/...
60$'ı görseydi GB başı yarım doları gördü diye bayram yapacaktık. :)
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Prequel 7 yıl
acbold
SSD üreten firmalar aldı başını gitti.Fakat benim inancım mekanik disk pazarında olan kalite güvenirliği burada olmayacak.Orada belli başlı markalar vardı.SSD deyince hergün yeni firma gün yüzüne çıkıyor.umarım ilerde sorunlar yaratmaz.

En kaliteli HDD bozulup en kalitesiz SSD bozulmuyorsa varsın herşeyimiz kalitesiz olsun.
2 tane HDD'm kenarda bekliyor Seagate efendinin Hollanda'daki yerine nasıl gönderirim diye aranıp dururken.
1 Yanıt Yanıtla
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-BUR@K- 7 yıl Prequel
Prequel

acbold

SSD üreten firmalar aldı başını gitti.Fakat benim inancım mekanik disk pazarında olan kalite güvenirliği burada olmayacak.Orada belli başlı markalar vardı.SSD deyince hergün yeni firma gün yüzüne çıkıyor.umarım ilerde sorunlar yaratmaz.


En kaliteli HDD bozulup en kalitesiz SSD bozulmuyorsa varsın herşeyimiz kalitesiz olsun.

2 tane HDD'm kenarda bekliyor Seagate efendinin Hollanda'daki yerine nasıl gönderirim diye aranıp dururken.

Seagate Garanti Değişimi (Resimli Anlatım)

Arızalı seagate disklerin garantiden değiştirilmesi.
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JoeyBane 7 yıl
Fiyatları böyle düşüşte görmek ne kadar keyifli:) 2 tane 100$'dan alıp Raid 0 yapılabilir.
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acbold 7 yıl
SSD üreten firmalar aldı başını gitti.Fakat benim inancım mekanik disk pazarında olan kalite güvenirliği burada olmayacak.Orada belli başlı markalar vardı.SSD deyince hergün yeni firma gün yüzüne çıkıyor.umarım ilerde sorunlar yaratmaz.
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