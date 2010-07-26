Stuart Hughes, 24 ayar altın kaplama iPhone 4'ü ile karşımızda

Cep telefonu, MP3 çalar, dizüstü bilgisayar ve hatta oyun konsollarını değerli materyallerle süsleyip kendince yeniden yorumlayan Stuart Hughes'ın 480.000$'lık fiyatıyla dudak uçuklatan MacBook'undan sonra altın kaplama iPhone 4'ü karşımıza çıktı.

MacBook'un aksine sınırlı sayıda üretilmeyen iPhone 4'ün arka yüzeyinde ve çerçevesinde yaklaşık 150 gram ağırlığında 24 ayar altın kaplama kullanıldığını görüyoruz. 32 GB depolama seçeneğiyle 21.995 Pound'a satılan telefonla beraber gerçek devekuşu ayağından yapılmış cüzdan hediye ediliyor ve cüzdanda 4 kredi kartı taşınabildiği belirtiliyor. Böyle bir telefonun sahibi olmak için pek çok kredi kartının gerekeceği kesin.

http://stuarthughes.com/newdawn/product_info.php?products_id=96