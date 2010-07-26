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Stuart Hughes, 24 ayar altın kaplama iPhone 4'ü ile karşımızda

8 yıl
32,3b
1
24
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Cep telefonu, MP3 çalar, dizüstü bilgisayar ve hatta oyun konsollarını değerli materyallerle süsleyip kendince yeniden yorumlayan Stuart Hughes'ın 480.000$'lık fiyatıyla dudak uçuklatan MacBook'undan sonra altın kaplama iPhone 4'ü karşımıza çıktı.

MacBook'un aksine sınırlı sayıda üretilmeyen iPhone 4'ün arka yüzeyinde ve çerçevesinde yaklaşık 150 gram ağırlığında 24 ayar altın kaplama kullanıldığını görüyoruz. 32 GB depolama seçeneğiyle 21.995 Pound'a satılan telefonla beraber gerçek devekuşu ayağından yapılmış cüzdan hediye ediliyor ve cüzdanda 4 kredi kartı taşınabildiği belirtiliyor. Böyle bir telefonun sahibi olmak için pek çok kredi kartının gerekeceği kesin.


http://stuarthughes.com/newdawn/product_info.php?products_id=96 Yorum Yaz
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dievas 8 yıl

..Knight..





Cep telefonu, MP3 çalar, dizüstü bilgisayar ve hatta oyun konsollarını değerli materyallerle süsleyip kendince yeniden yorumlayan Stuart Hughes'ın 480.000$'lık fiyatıyla dudak uçuklatan MacBook'undan sonra altın kaplama iPhone 4'ü karşımıza çıktı.


MacBook'un aksine sınırlı sayıda üretilmeyen iPhone 4'ün arka yüzeyinde ve çerçevesinde yaklaşık 150 gram ağırlığında 24 ayar altın kaplama kullanıldığını görüyoruz. 32 GB depolama seçeneğiyle 21.995 Pound'a satılan telefonla beraber gerçek devekuşu ayağından yapılmış cüzdan hediye ediliyor ve cüzdanda 4 kredi kartı taşınabildiği belirtiliyor. Böyle bir telefonun sahibi olmak için pek çok kredi kartının gerekeceği kesin.



sadece yanları altın olsa sanki daha iyi olurmuş ama arkası da altın pek güzel değil
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dievas 8 yıl

..Knight..





Cep telefonu, MP3 çalar, dizüstü bilgisayar ve hatta oyun konsollarını değerli materyallerle süsleyip kendince yeniden yorumlayan Stuart Hughes'ın 480.000$'lık fiyatıyla dudak uçuklatan MacBook'undan sonra altın kaplama iPhone 4'ü karşımıza çıktı.


MacBook'un aksine sınırlı sayıda üretilmeyen iPhone 4'ün arka yüzeyinde ve çerçevesinde yaklaşık 150 gram ağırlığında 24 ayar altın kaplama kullanıldığını görüyoruz. 32 GB depolama seçeneğiyle 21.995 Pound'a satılan telefonla beraber gerçek devekuşu ayağından yapılmış cüzdan hediye ediliyor ve cüzdanda 4 kredi kartı taşınabildiği belirtiliyor. Böyle bir telefonun sahibi olmak için pek çok kredi kartının gerekeceği kesin.



sadece yanları altın olsa sanki daha iyi olurmuş ama arkası da altın pek güzel değil
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Momo-Oz 8 yıl
o paraya gider külçe altın alırım be yuh ..
£21,995.00
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markam 8 yıl
Goldentouch firmasında gördüm. Gayette güzel görünüyor. http://www.goldentouchturkey.com adresinden görebilirsiniz.

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mobylette 8 yıl
Cep telefonu, MP3 çalar, dizüstü bilgisayar ve hatta oyun konsollarını değerli materyallerle süsleyip kendince yeniden yorumlayan Stuart Hughes...

:-D
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VYC Majoris 8 yıl
Gümüş veya titanyum olsa çok klas oludu ama böyle biraz mat olmuş. Hele önü siyahken daha da kötü durmuş. Olmadı Hughes olmadı [>:]
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Mr. Jingles 8 yıl
Altın kaplama ile çok zarif olmuş. Beğendim.
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murettep 8 yıl
arctura

realbrutal


scot

eee anten problemi =))

kılıf kullanmak istemez bunun sahibi sanırım X)

problemli kısımda altın kaplı o yüzden sorun olacağını sanmıyorum


altın iletkendir




aliminyum iletken değil mi? yada işte orjinali neyle kaplı ise... çok umutlanmamak lazım eşeğe altın semer bağlasan eşek yine eşek


not: iphone düşmanı veya başka telefon fanı değilim ama insanların 6 aylık maaşına karşın alabildikleri TELEFONUN telefon görevini görememesi eleştirilmesi haklı bir durum bence.
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hougras 8 yıl

murettep

arctura

realbrutal


scot

eee anten problemi =))

kılıf kullanmak istemez bunun sahibi sanırım X)

problemli kısımda altın kaplı o yüzden sorun olacağını sanmıyorum


altın iletkendir




aliminyum iletken değil mi? yada işte orjinali neyle kaplı ise... çok umutlanmamak lazım eşeğe altın semer bağlasan eşek yine eşek


not: iphone düşmanı veya başka telefon fanı değilim ama insanların 6 aylık maaşına karşın alabildikleri TELEFONUN telefon görevini görememesi eleştirilmesi haklı bir durum bence.





telefonu kullanıyormusunda telefon görevi görmediğini biliyorsun. ha eğer kullanıyorsan neden 6 aylık maaşını bağladın telefona ha eğer kullanmıyorsan ne gelip burada gürültü yapıyorsun...
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max975 8 yıl
alana hayırlı olsun
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Gkn89 8 yıl
Telefonu bankayamı koyucaz yanımızdamı taşıycaz
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alpa07 8 yıl
Böyle bir telefonun sahibi olmak için pek çok kredi kartının gerekeceği kesin.

BUNA ÇOK GÜLDÜM :D
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KayhanKaan 8 yıl
Benim telefonu sarı yaldız boyayla boyasam çakılırmı acaba
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scot 8 yıl
eee anten problemi =))
kılıf kullanmak istemez bunun sahibi sanırım X)
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realbrutal 8 yıl

scot

eee anten problemi =))

kılıf kullanmak istemez bunun sahibi sanırım X)

problemli kısımda altın kaplı o yüzden sorun olacağını sanmıyorum
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2wicky 8 yıl
utanç verici
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