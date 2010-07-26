Stuart Hughes, 24 ayar altın kaplama iPhone 4'ü ile karşımızda

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Cep telefonu, MP3 çalar, dizüstü bilgisayar ve hatta oyun konsollarını değerli materyallerle süsleyip kendince yeniden yorumlayan Stuart Hughes'ın 480.000$'lık fiyatıyla dudak uçuklatan MacBook'undan sonra altın kaplama iPhone 4'ü karşımıza çıktı.
MacBook'un aksine sınırlı sayıda üretilmeyen iPhone 4'ün arka yüzeyinde ve çerçevesinde yaklaşık 150 gram ağırlığında 24 ayar altın kaplama kullanıldığını görüyoruz. 32 GB depolama seçeneğiyle 21.995 Pound'a satılan telefonla beraber gerçek devekuşu ayağından yapılmış cüzdan hediye ediliyor ve cüzdanda 4 kredi kartı taşınabildiği belirtiliyor. Böyle bir telefonun sahibi olmak için pek çok kredi kartının gerekeceği kesin.
http://stuarthughes.com/newdawn/product_info.php?products_id=96 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sadece yanları altın olsa sanki daha iyi olurmuş ama arkası da altın pek güzel değil
sadece yanları altın olsa sanki daha iyi olurmuş ama arkası da altın pek güzel değil
£21,995.00
:-D
aliminyum iletken değil mi? yada işte orjinali neyle kaplı ise... çok umutlanmamak lazım eşeğe altın semer bağlasan eşek yine eşek
not: iphone düşmanı veya başka telefon fanı değilim ama insanların 6 aylık maaşına karşın alabildikleri TELEFONUN telefon görevini görememesi eleştirilmesi haklı bir durum bence.
telefonu kullanıyormusunda telefon görevi görmediğini biliyorsun. ha eğer kullanıyorsan neden 6 aylık maaşını bağladın telefona ha eğer kullanmıyorsan ne gelip burada gürültü yapıyorsun...
BUNA ÇOK GÜLDÜM :D
kılıf kullanmak istemez bunun sahibi sanırım X)
problemli kısımda altın kaplı o yüzden sorun olacağını sanmıyorum