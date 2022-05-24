Huawei ve Leica ortaklığı sona erdi

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Akıllı telefon üreticilerinin kamera ve optik teknoloji markaları ile anlaşması uzun süredir var olan bir durum. Nokia ve Sony’nin Zeiss ile olan ortaklığı, OnePlus ve Hasselblad ortaklığı, Huawei ve Leica’nın ortaklığı son zamanlarda akıllı telefon dünyasının en büyük ortaklıkları sayılabilir. Geçtiğimiz günlerde Xiaomi ve Leica ise yeni bir ortaklığa imza attı. Zaten Huawei ile ortaklığı olan Leica, görünüşe göre bu ortaklığın sonuna gelmiş.

Huawei P50 serisi Leica imzalı son Huawei telefonu oldu

Xiaomi ile yeni ortaklık kuran Leica, temmuz ayında ilk ürünü göreceğimizi de belirtmişti. Daha sonra Huawei ve Leica ortaklığı hakkında ise iddialar gelmeye başladı. Huawei, Android Authority’e gönderdiği mesajda, Leica ile ortaklıklarının 31 Mart’ta bittiğini belirtti. 2022’nin başlarında çıkış yapan Huawei P50 serisi ise Leica imzalı son Huawei telefonları olmuş olacak. Büyük ihtimal bu sene tanıtılacak olan Mate 50 serisinde Leica imzasını göremeyeceğiz.

Xiaomi ve Leica’dan dev adım 1 gün önce eklendi

Huawei ve Leica, 2016’dan beri birlikte çalışıyorlardı. 2019 yılında ABD’nin yaptırımları ile ciddi anlamda darbe olan Huawei, bir darbeyi de Leica’dan almışa benziyor. Bakalım Huawei, kameraları için yeni bir ortaklık kuracak mı.

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