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StumbleUpon işgücünü yüzde 30 kesiyor

6 yıl
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1
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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 Bir dönemin en hızlı yükselen sosyal ağlarından birisi olan StumbleUpon, yaşadığı durgunluk nedeniyle personel azaltma yoluna gidiyor.

2001 yılında sosyal imleme platformu olarak yayın hayatına başlayan StumbleUpon, 2007 yılında 75 milyon dolar karşılığında eBay tarafından satın alınmıştı. 2009 yılında kurucuları tarafından geri alınan platform, ilk iki yıl hızla büyümüş ve önemli mühendisleri bünyesine katmıştı.

Pinterest gibi rakiplerinin ataklarına cevap veremeyen StumbleUpon, son üç yıldır büyüme açısından durgun. Gelirlerini yüzde 300 artırmasına rağmen firma bu yıl daha fazla kar edeceği bir strateji uygulama kararı aldı. İlk etapta çalışan sayısını yüzde 30 azaltacak olan firma, 110 olan çalışan sayısını 75'e indirecek.

Kullanıcı sayısının yüzde 40'ı mobil platformlardan gelirken daha kârlı bir profil içerisinde yenilik yapma imkanına sahip olacak. Firmanın hedefinde mobil platformlar var. Ayrıca muhtemel satış için de firma elini güçlendirecek.

Geçtiğimiz yıl Pinterest ile rekabet edebilmek için tasarımında değişiklik yapan StumbleUpon, bununla birlikte kullanıcı sayısında azalma yaşamıştı.


http://techcrunch.com/2013/01/16/stumbleupon-layoffs-reorganization/ Yorum Yaz
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