Su altında kullanım için geliştirilen yeni Jet Pack sistemi: x2 Underwater

Birçok film ve oyun içerisinde karışımıza çıkan Jet Pack ya da Türkçe tabiriyle sırt roketleri, bildiğiniz üzere kişilerin sırtına takılarak uçulmasına imkan tanıyor. Şimdiye kadar genelde su üstünde ve havada kullanılan Jet Pack modelleri, SCP Marine Innovations tarafından geliştirilen x2 Underwater Jet Pack ile suyun altına da giriş yapıyor.

Uçmak için üretilen modellere oranla daha kompakt yapıda hazırlanan x2 Underwater Jet Pack, kişilerin kollarına takılan iki adet pervaneli itici motor ile çalışıyor ve gücünü sırta takılan lityum-iyon bataryadan alıyor. Sonuç olarak deniz içerisinde Süpermen benzeri bir şekilde hareket edilmesine imkan tanıyan ürünün, hızı da elde tutulan bir kontrol ünitesi ile ayarlanıyor.

Şimdilik prototip aşamasında bulunan ve ShareIn bağış sitesi üzerinde destek arayan x2 Underwater Jet Pack, geliştirme süreci doğru şekilde ilerlerse önümüzdeki yıl içerisinde 5,700$ gibi yüksek bir fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Ürün hakkında hazırlanan kısa tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.sharein.com/press/underwater-jet-pack