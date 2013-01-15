Super Talent, SATA-III arayüzüne sahip mSATA SSD modellerini tanıttı

San Jose, California merkezli veri depolama çözümleri üreticisi Super Talent, mSATA form faktöründe geliştirdiği SSD modellerini SATA-III (6 Gb/sn) arayüzü desteğiyle güncelledi.



50.80 mm uzunluğundaki ve 29.85 mm genişliğindeki tasarımıyla taşınabilir bilgisayarları (Ultrabook vs.) hedef alan mSATA SSD, ihtiyaca göre 30 GB ile 120 GB arasında değişen kapasite seçeneklerine sahip. 64 GB'lık ve 120 GB'lık modellere MLC (Multi-Level Cell ) tipi senkron NAND flash bellek yongaları eşlik ederken; 60 GB'lık model MLC tipi asenkron NAND flash bellek yongalarını bünyesinde barındırıyor. 30 GB'lık modelin ise senkron ve asenkron olmak üzere iki farklı versiyonu mevcut. Senkron yongaların, sıkıştırılamayan verilerin transferinde asenkron yongalara kıyasla daha performanslı olduğu dile getiriliyor.



SATA-III arayüzü desteğiyle güncellenen mSATA SSD'lerde performans sıçraması da dikkatlerden kaçmıyor. mSATA SSD'lerin sıralı okuma hızı saniyede 550 MB'a kadar; sıralı yazma hızı ise saniyede 500 MB'a kadar yükselmiş durumda.



Super Talent tarafından 2 yıllık garanti kapsamında satışa sunulmaları planlanan SSD'lerin fiyatları hakkında bilgi verilmemiş.



http://www.supertalent.com/products/ssd_category_detail.php?type=mSATA