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Super Talent, SATA-III arayüzüne sahip mSATA SSD modellerini tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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San Jose, California merkezli veri depolama çözümleri üreticisi Super Talent, mSATA form faktöründe geliştirdiği SSD modellerini SATA-III (6 Gb/sn) arayüzü desteğiyle güncelledi.
50.80 mm uzunluğundaki ve 29.85 mm genişliğindeki tasarımıyla taşınabilir bilgisayarları (Ultrabook vs.) hedef alan mSATA SSD, ihtiyaca göre 30 GB ile 120 GB arasında değişen kapasite seçeneklerine sahip. 64 GB'lık ve 120 GB'lık modellere MLC (Multi-Level Cell ) tipi senkron NAND flash bellek yongaları eşlik ederken; 60 GB'lık model MLC tipi asenkron NAND flash bellek yongalarını bünyesinde barındırıyor. 30 GB'lık modelin ise senkron ve asenkron olmak üzere iki farklı versiyonu mevcut. Senkron yongaların, sıkıştırılamayan verilerin transferinde asenkron yongalara kıyasla daha performanslı olduğu dile getiriliyor.
SATA-III arayüzü desteğiyle güncellenen mSATA SSD'lerde performans sıçraması da dikkatlerden kaçmıyor. mSATA SSD'lerin sıralı okuma hızı saniyede 550 MB'a kadar; sıralı yazma hızı ise saniyede 500 MB'a kadar yükselmiş durumda.
Super Talent tarafından 2 yıllık garanti kapsamında satışa sunulmaları planlanan SSD'lerin fiyatları hakkında bilgi verilmemiş.

http://www.supertalent.com/products/ssd_category_detail.php?type=mSATA Yorum Yaz
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SystemApps 6 yıl
bir gün gelecek sokacam seni kasama ssd D:
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Lacano 6 yıl SystemApps
SystemApps

bir gün gelecek sokacam seni kasama ssd D:



Yanlış anlamalara mahal vermeden değiştirseniz iyi olur....



Helal adamlara ufacık şeyde bile kapasiteyi nasıl arttırmışlar....
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JoeyBane 6 yıl
Adamlara helal olsun. msata ssd'leri 2,5'' ssd'lerle aynı seviyelere çıkarttılar.
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vefalimesut 6 yıl
Arkadaş SSD yeni çıktı daha adamlar ne yapıyor yahu böyle

Biraz yavaş yapın şu işleri eskitmeye milletin vakti kalmıyor.
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