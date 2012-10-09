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Super Talent, maliyet odaklı VSSD Bolt serisi SATA-II SSD modellerini tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Amerika merkezli veri depolama çözümleri üreticisi Super Talent, bugün dördüncü jenerasyon Value SSD Bolt serisi SSD modellerini tanıttı. Super Talent'ın maliyet odaklı yeni SSD'leri işletmeleri, sağlık kuruluşlarını, endüstriyel sistemleri ve nihai tüketicileri hedef alıyor.
9 mm kalınlığında tasarlanan ve ikinci jenerasyon SandForce kontrolcü ile donatılan Value SSD Bolt serisinin, ilk jenerasyon modellere kıyasla üç kata kadar daha yüksek performans sergilediği dile getirilmiş. SATA-II (3 Gb/sn) arabirimine destek veren ve 2.5-inç formunda hazırlanan SSD'lerde, MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongaları kullanılmış. 16 GB, 24 GB, 32 GB, 48 GB, 64 GB, 96 GB ve 128 GB olmak üzere 7 farklı depolama seçeneğine sahip Value SSD Bolt serisinin 16 GB'lık, 32 GB'lık ve 64 GB'lık versiyonunun sıralı okuma hızları ile sıralı yazma hızları saniyede 250 MB şeklinde açıklanmış.
Hata öncesi kullanım süreleri 1.2 milyon saat olarak tespit edilen SSD'ler, Super Talent'ın DuraWrite teknolojisi sayesinde verileri 10 yıl boyunca herhangi bir problem olmaksızın saklayabiliyor. 
Super Talent'ın 2 yıllık garanti kapsamında satışa sunmayı planladığı yeni nesil Value SSD Bolt serisinin fiyat bilgisi bulunmuyor. Fakat fiyatların bütçe dostu olması bekleniyor.
 

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hacı.basat 7 yıl
İlk mesajımda dediğim gibi, bana mantıklı gelmedi, 139$'a 240 GB'lar var, kapasiteden idare etmek iyi bir şey ama bu fiyatlar uçukken böyleydi, 240 GB şimdi alınır. amazon.com/...
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hayyam_karadenizli 7 yıl
128 GB'ı 59$ olsa diğerleri de sırayla 54-49-44-39 diye gider işte.
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ecs_elite_group 7 yıl
Hasanhh
OCZ, Vertex Plus R2lerin 128 GBını 62$a satarken Super Talent 16,24,32,48,64,96GB modelleri kaça satacak da kâr edecek? Çoğu firma bunları üretmeyi bıraktı, Bana mantıklı gelmedi, 128GB ve üstü modeller olsa anlarım.

sata 2 arabirimini kullanacağı için zaten 128 gb dan yüksek kapasitedeki ürüne para verip alan olmaz.
sanırım sata 2 arabimine sahip sistem kullanan ve ssd ye geçmekte tereddütte kalan kullanıcılara ucuz ssd ile akıllarını çelmeye çalışıcaklar.
fiyatı ciddi anlamda düşük olursa başarılıda olabilirler. bir nevi halihazırda üretilmiş olan bellek yongalarını elden çıkarmaya çalışıyorlar sanırım.
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yenerbalcı 7 yıl
ssd fiyatları zaten yarı yarıya indi

çıkardıkları ssd ler ancak taşınabilir usb olarak kullanılır
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hacı.basat 7 yıl
OCZ, Vertex Plus R2'lerin 128 GB'ını 62$'a satarken Super Talent 16,24,32,48,64,96GB modelleri kaça satacak da kâr edecek? Çoğu firma bunları üretmeyi bıraktı, Bana mantıklı gelmedi, 128GB ve üstü modeller olsa anlarım.
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