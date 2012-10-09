Super Talent, maliyet odaklı VSSD Bolt serisi SATA-II SSD modellerini tanıttı

Amerika merkezli veri depolama çözümleri üreticisi Super Talent, bugün dördüncü jenerasyon Value SSD Bolt serisi SSD modellerini tanıttı. Super Talent'ın maliyet odaklı yeni SSD'leri işletmeleri, sağlık kuruluşlarını, endüstriyel sistemleri ve nihai tüketicileri hedef alıyor.



9 mm kalınlığında tasarlanan ve ikinci jenerasyon SandForce kontrolcü ile donatılan Value SSD Bolt serisinin, ilk jenerasyon modellere kıyasla üç kata kadar daha yüksek performans sergilediği dile getirilmiş. SATA-II (3 Gb/sn) arabirimine destek veren ve 2.5-inç formunda hazırlanan SSD'lerde, MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongaları kullanılmış. 16 GB, 24 GB, 32 GB, 48 GB, 64 GB, 96 GB ve 128 GB olmak üzere 7 farklı depolama seçeneğine sahip Value SSD Bolt serisinin 16 GB'lık, 32 GB'lık ve 64 GB'lık versiyonunun sıralı okuma hızları ile sıralı yazma hızları saniyede 250 MB şeklinde açıklanmış.



Hata öncesi kullanım süreleri 1.2 milyon saat olarak tespit edilen SSD'ler, Super Talent'ın DuraWrite teknolojisi sayesinde verileri 10 yıl boyunca herhangi bir problem olmaksızın saklayabiliyor.

Super Talent'ın 2 yıllık garanti kapsamında satışa sunmayı planladığı yeni nesil Value SSD Bolt serisinin fiyat bilgisi bulunmuyor. Fakat fiyatların bütçe dostu olması bekleniyor.

