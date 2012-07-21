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Super Talent'tan 67 MB/sn okuma hızı sunan USB 3.0 bellek: Express ST2-3

6 yıl
4,8b
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3
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Super Talent, Express ST2-3 serisi yeni USB 3.0 belleklerini tanıttı. 68.5 mm x 18.10 mm x 12.2 mm boyutlarında tasarlanan belleklerde, USB konnektörünü dışarı çıkarmak için arka taraftaki renkli kısmı 180 derece sağa veya sola çevirmek yeterli.
8 GB, 16 GB ve 32 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle gelen bellekler saniyede 67 MB'a varan okuma hızı ve saniyede 24 MB'a varan yazma hızı sunmakta. Express ST2-3 serisinin 5 yıllık garanti kapsamında satılmaları planlanırken fiyata dair bilgi verilmemiş.

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OverClocK1ng 6 yıl
Peh. Ben de bir şey sandım.
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eXXeLanCCe 6 yıl
çok yavaş okuma ve yazma hızı.yeni ürüne göre.Sandisk Extreme USB 3.0 190 MB/saniye hızında dosya transferi yapabiliyor.yazma hızı 190 dan aşağı labilir.ama okuma hızı gerçekten tatmin edici.birde buna bakın 57mb okuma :)
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CWaRRioR 6 yıl
Sıradışı bir ürün olmamakla birlikte boyutlarını ve tasarımını pek beğenmedim. Sanırım USB ucunu çıkaran mekanizmadan dolayı büyümüş. Bunun dışında 5 yıl garanti gayet iyimiş.
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