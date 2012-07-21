Super Talent'tan 67 MB/sn okuma hızı sunan USB 3.0 bellek: Express ST2-3

Super Talent, Express ST2-3 serisi yeni USB 3.0 belleklerini tanıttı. 68.5 mm x 18.10 mm x 12.2 mm boyutlarında tasarlanan belleklerde, USB konnektörünü dışarı çıkarmak için arka taraftaki renkli kısmı 180 derece sağa veya sola çevirmek yeterli.



8 GB, 16 GB ve 32 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle gelen bellekler saniyede 67 MB'a varan okuma hızı ve saniyede 24 MB'a varan yazma hızı sunmakta. Express ST2-3 serisinin 5 yıllık garanti kapsamında satılmaları planlanırken fiyata dair bilgi verilmemiş.

