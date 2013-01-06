Super Talent'tan SATA-II ve mini-USB arayüzlerine sahip SSD: UltraDrive MX2

USB bellek, flash bellek kartı ve SSD gibi çeşitli veri depolama çözümlerine imza atan Super Talent, ürün yelpazesini UltraDrive MX2 serisi SSD modelleriyle genişletiyor. Firmanın UltraDrive MX2 serisini, piyasadaki rakiplerinden farklı kılan özelliği ise hem SATA-II (3 Gb/sn) arayüzüne hem de mini-USB arayüzüne destek vermesi. Mini-USB arayüzü sayesinde, SSD'lerin taşınabilir bir depolama çözümü olarak da kullanılabilmesinin önü açılmış.



60 GB, 120 GB, 240 GB ve 480 GB kapasite seçeneklerine sahip olan SSD'ler, JMicron 616 kontrolcü, 64 MB tampon bellek, SLC (Single-Level Cell) ve MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarıyla donatılmış durumda. Hata öncesi kullanım süreleri ortalama 1.000.000 saat olarak açıklanan SSD'lerin sıralı okuma ve sıralı yazma performansları merak edenler için şu şekilde;

60 GB (SLC): 240 MB / sn sıralı okuma hızı - 180 MB / sn sıralı yazma hızı

240 MB / sn sıralı okuma hızı - 180 MB / sn sıralı yazma hızı 120 GB (SLC): 240 MB / sn sıralı okuma hızı - 180 MB / sn sıralı yazma hızı

240 MB / sn sıralı okuma hızı - 180 MB / sn sıralı yazma hızı 240 GB (SLC): 240 MB / sn sıralı okuma hızı - 180 MB / sn sıralı yazma hızı

60 GB (MLC): 240 MB / sn sıralı okuma hızı - 80 MB / sn sıralı yazma hızı

240 MB / sn sıralı okuma hızı - 80 MB / sn sıralı yazma hızı 120 GB (MLC): 240 MB / sn sıralı okuma hızı - 150 MB / sn sıralı yazma hızı

240 MB / sn sıralı okuma hızı - 150 MB / sn sıralı yazma hızı 240 GB (MLC): 240 MB / sn sıralı okuma hızı - 180 MB / sn sıralı yazma hızı

240 MB / sn sıralı okuma hızı - 180 MB / sn sıralı yazma hızı 480 GB (MLC): 240 MB / sn sıralı okuma hızı - 180 MB / sn sıralı yazma hızı

Super Talent, fiyat konusunda ise herhangi bir açıklamada bulunmamış.



www.supertalent.com/products/ssd_category_detail.php?type=UltraDrive