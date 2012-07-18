Super Talent'tan SATA-III arabirimli yeni SSD serisi: SuperNova

USB bellek, bellek kartı ve SSD gibi veri depolama çözümlerini tüketicilerle buluşturan Super Talent, yeni SSD serisi SuperNova'nın basın duyurusunu yayımladı. SuperNova serisi ile öncelikli olarak kurumsal firmalar hedef alınmış.



128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğine sahip SuperNova SSD, SATA-III (6 Gb/sn) arabirimine, Sandforce SF-2200 kontrolcüye ve MLC tipi senkron NAND flash bellek yongalarına ev sahipliği yapıyor. Senkron bellek yongalarını, asenkron olanlara kıyasla daha yüksek performans sunduğu dile getiriliyor.



Saniyede 555 MB'a varan sıralı okuma hızı ve saniyede 525 MB'a varan sıralı yazma hızı vadeden SSD'lerin rastgele 4K okuma performansı 90.000 IOPS, rastgele 4K yazma performansı 85.000 IOPS. SuperNova serisi SSD'lerin kurtarılamayan okuma hatalarının önüne geçen RAISE teknolojisiyle geldiği bildiriliyor.



SuperNova SSD'lerin, bu aydan itibaren 3 yıl garanti kapsamında sevkiyatına başlanması beklenirken fiyat açıklaması yapılmamış.

