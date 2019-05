Super Talent'tan performans canavarı USB 3.0 bellek: RC8

SSD, USB bellek ve flash bellek kartı gibi farklı veri depolama çözümlerini tüketicilerle buluşturan Super Talent, yeni USB belleği RC8'in basın duyurusunu kısa bir süre önce gerçekleştirdi. RC8'i, standart USB belleklerden ayıran özelliği ise ''Windows To Go'' sertifikalı olması. Windows To Go sertifikası RC8'e, ''Windows 8 Enterprise'' işletim sistemini yükleyebileceğiniz ve bu işletim sistemini farklı sistemlerde çalıştırabileceğiniz manasına geliyor.



92.7 mm x 25.0 mm x 8.0 mm boyutlarında alüminyum yapıya sahip olan RC8, MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND Flash bellek yongalarını, SandForce üretimi kontrolcüyü ve USB 3.0 arabirimi desteğini bünyesinde barındırıyor. Saniyede 270 MB'a varan okuma hızı ve saniyede 240 MB'a varan yazma hızı sunan RC8, 25 GB, 50 GB ve 100 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle dikkat çekiyor. RC8'i, her yere kolayca taşınabilir mini bir SSD gibi düşünebiliriz.

Super Talent'ın 5 yıllık garanti kapsamında satmayı planladığı RC8'in fiyatına ilişkin bilgi bulunmuyor.



http://www.supertalent.com/home/press_view.php?prid=115f89503138416a242f40fb7d7f338e&lid=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b