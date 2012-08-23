Super Talent'tan performans canavarı USB 3.0 bellek: RC8

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SSD, USB bellek ve flash bellek kartı gibi farklı veri depolama çözümlerini tüketicilerle buluşturan Super Talent, yeni USB belleği RC8'in basın duyurusunu kısa bir süre önce gerçekleştirdi. RC8'i, standart USB belleklerden ayıran özelliği ise ''Windows To Go'' sertifikalı olması. Windows To Go sertifikası RC8'e, ''Windows 8 Enterprise'' işletim sistemini yükleyebileceğiniz ve bu işletim sistemini farklı sistemlerde çalıştırabileceğiniz manasına geliyor.
92.7 mm x 25.0 mm x 8.0 mm boyutlarında alüminyum yapıya sahip olan RC8, MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND Flash bellek yongalarını, SandForce üretimi kontrolcüyü ve USB 3.0 arabirimi desteğini bünyesinde barındırıyor. Saniyede 270 MB'a varan okuma hızı ve saniyede 240 MB'a varan yazma hızı sunan RC8, 25 GB, 50 GB ve 100 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle dikkat çekiyor. RC8'i, her yere kolayca taşınabilir mini bir SSD gibi düşünebiliriz.
Super Talent'ın 5 yıllık garanti kapsamında satmayı planladığı RC8'in fiyatına ilişkin bilgi bulunmuyor.
http://www.supertalent.com/home/press_view.php?prid=115f89503138416a242f40fb7d7f338e&lid=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Düşünün 30Gb lık bir bluray filmi 100Mb/Sn. ile zaten 5 dakikada atabiliyorsunuz.
Bu saniyede 240 ile attığınız vakit bu süre 2.1 dakikaya düşüyor. Zaten süre çok uzun değil ki. Arada 3 dakika oynuyor.
Bir de fiyat olayı var. Yukarıda arkadaşın linkini verdiği ve saniyede 180Mb yazabilen 32Gb modelin fiyatı bile 250 Dolar.
Oysa ki bizim burada Sandisk'in Extreme modelinin 64Gb olanının okuma hızı 190 , yazma hızı 170 ve fiyatı 158 "LİRA"
250 usd cık
http://www.amazon.com/Super-Talent-RAIDDrive-Flash-STU32GSRK/dp/B0037FKQIG