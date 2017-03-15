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Süper hızlı bilgisayarlar geliştirmek için lazer ışınları kullanılacak

Lazer teknolojileri üzerine çalışan araştırmacıların geliştirdiği yeni metod, bugünkü bilgisayarlardan 100 bin kat daha hızlı yeni nesil bilgisayarların önünü açabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Aralarında Michigan Üniversitesi'nde görevli mühendislerin de bulunduğu bir grup araştırmacı, bilgisayar dünyasında devrim yaratabilecek yeni bir araştırmaya imza attı. Lazer ışınları üzerinde çalışan araştırmacılar, bu teknolojiyi kullanarak, bugünkü bilgisayarlardan çok daha hızlı bilgisayarlar geliştirebileceklerini düşünüyor. Eğer araştırmacılar bu projelerinde başarılı olursa, günümüzde kullanılan bilgisayarlardan 100 bin kat daha hızlı bilgisayarlar ortaya çıkacak.
Bu süper hızlı bilgisayarların yolu kısa lazer atımlarından geçiyor. Proje üzerinde çalışan araştırmacılar, yeni geliştirdikleri metod sayesinde, elektronları son derece hızlı bir şekilde taşıyan femtosaniyelik (saniyenin katrilyonda biri) sinyalleri kontrol etmeyi başardılar. Michigan Üniversitesi tarafından yayınlanan açıklamada, bu yeni araştırmanın kuantum bilgisayarların geliştirilmesi için son derece önemli bir adım olduğunu ifade etti.
Araştırmacılar yarı iletken olarak galyum selenür olarak bilinen kristalleri kullandılar ve bu kristallare kısa lazer sinyalleri gönderdiler. Bu lazer sinyalleri elektronları yüksek enerji seviyelerine taşırken, elektronların yüksek enerji seviyelerinden normale dönmeleri daha da kısa sinyaller ortaya çıkardı. Bu süreç sonunda ortaya çıkan aşırı kısa sinyaller kullanılarak, elektronlara son derece hızlı bir şekilde bilgi yazılabiliyor ve elektronlardaki bilgi hızlıca okunabiliyor.
Femtosaniyelik sinyaller elektronları yüksek enerji seviyesine çıkma ve burdan normal seviyeye inme sırasında yakalayabilecek kadar hızlı olduğu için, uyarılmış durumdaki elektronları Qubit olarak kullanan kuantum bilgisayarlarda kullanılabilirler.
Bu projenin gerçeğe dönüştürülmesi elbette zaman alacaktır ancak Michigan Üniversitesi'nde yapılan bu araştırma sayesinde lazer sinyallerinin kuantum bilgisayarlarda kullanımı konusunda önemli bir adım atılmış durumda.

https://www.engadget.com/2017/03/14/laser-pulse-study-quantum-computing/ Yorum Yaz
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M.Akif Ersoy 2 yıl en beğenilen
Bu galyum nasıl bir maddeymiş arkadaş, herşeyde kullanılıyor. İşlemcilerde var, radarlarda(galyum nitrat) var, led lambaların çekirdeğinde var, hastanelerdeki crp cihazlarında var, var oğlu var. Mübarek herşeyde kullanılıyor.
10 kavanoz galyum, 100 lira. Çok kısa süreliğine kampanya.
Bu galyum nasıl bir maddeymiş arkadaş, herşeyde kullanılıyor. İşlemcilerde var, radarlarda(galyum nitrat) var, led lambaların çekirdeğinde var, hastanelerdeki ...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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odeon99 2 yıl
Hemen bir tane alayımda Minecraft oynarım
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DH Misafiri 2 yıl
keşke şu zaman alıcaktır söylevini biraz daha açsanız 10 yıl mı 20 yıl mı yoksa 10 yıl içinde yöntem iyice geliştirilir en az15yıl içinde onümüze gelir felan gibi ifadeler görmek istiyoruz net bişi yoksa bile makaleyi yazan kişi benim tahminim ... yıl sonra desin.
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Torlak Kemal 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
keşke şu zaman alıcaktır söylevini biraz daha açsanız 10 yıl mı 20 yıl mı yoksa 10 yıl içinde yöntem iyice geliştirilir en az15yıl içinde onümüze gelir felan gibi ifadeler görmek istiyoruz net bişi yoksa bile makaleyi yazan kişi benim tahminim ... yıl sonra desin.

Mevcut bilgisayarlarla kişisel olarak neyi yapamıyon da bu kadar stres yaptın anlamadım?
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SEO-Uzmanı 2 yıl
Quantum Computing | D-Wave Systems
D-Wave ; arapça fonotiği ile "deccal" kelimesinin okunuşuna ne kadar çok benziyor !
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.HOPE. 2 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı
Quantum Computing | D-Wave Systems
D-Wave ; arapça fonotiği ile "deccal" kelimesinin okunuşuna ne kadar çok benziyor !


Gavur icadı hocam ne bekliyon
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TheStarBox 2 yıl
Ya aslında 0,1 değerleri devreler üzerindeki bakır veya altın baskı üzerinden elektrik ile değilde ışık ile bile iletilse yine muazzam bir performans artışı yaşanabilir. Sonuçta direnç ve kayıp yok. Ayrıca ısıl maliyeti de oldukça uygun olabilir.
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V4LKyR 2 yıl
1 femtosaniye 10^ -15 anlamına gelir. Bilmeyenler için söyleyelim.
Yani 1 saniyeyi 1.000.000.000.000.000 (katrilyon) eşit parçaya bölersek, bu parçaların her biri 1 femtosaniye eder. Saniyenin katrilyonda biri.
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kadirirdem 2 yıl
Buda daha az Nm demek , bakalım hayırlısı...
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kımyasal 2 yıl
Mevcut işlemci üretim mantığı belirli seviyeye kadar ihtiyaç görecektir.Bundan sonra Quantum bilgisayarlar devreye girecek,ışığın kullanıldığı işlemci mimarileri üretime geçecektir.Tabi bu bahsettiğimiz teknolojiler ''son tüketici'' pazarına oturana dek idare edeceğiz.
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axaxa 2 yıl
Neler söylüyprsunuz nasıl rakamlar bunlar.
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mehmedaltair 2 yıl
This is bullshit
Bu olay ben daha üniversiteye başlamadan önce ciddi ciddi konuşuluyordu bir sürü insan kafa yormuştu bu vatandaşların yeni mi aklına gelmiş

technologyreview.com/...
Ahanda linç edecekler için 2012 yılında MIT'nin IBM ile yaptığı çalışma. 1 milyon trilyon flop diye bir değer elde etmişler o nasıl oluyorsa artık
Sonuçta bizim 3-5 teraflopluk bilgisayarlardan trilyonlarca kat daha hızlı
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gun 2 yıl
Çok büyük işlem kapasitesine gerek yok borsa işlemlerini daha hızlı sürede yapsın yeter hemen alıcısı çıkar.
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