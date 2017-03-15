Süper hızlı bilgisayarlar geliştirmek için lazer ışınları kullanılacak

Aralarında Michigan Üniversitesi'nde görevli mühendislerin de bulunduğu bir grup araştırmacı, bilgisayar dünyasında devrim yaratabilecek yeni bir araştırmaya imza attı. Lazer ışınları üzerinde çalışan araştırmacılar, bu teknolojiyi kullanarak, bugünkü bilgisayarlardan çok daha hızlı bilgisayarlar geliştirebileceklerini düşünüyor. Eğer araştırmacılar bu projelerinde başarılı olursa, günümüzde kullanılan bilgisayarlardan 100 bin kat daha hızlı bilgisayarlar ortaya çıkacak.

Bu süper hızlı bilgisayarların yolu kısa lazer atımlarından geçiyor. Proje üzerinde çalışan araştırmacılar, yeni geliştirdikleri metod sayesinde, elektronları son derece hızlı bir şekilde taşıyan femtosaniyelik (saniyenin katrilyonda biri) sinyalleri kontrol etmeyi başardılar. Michigan Üniversitesi tarafından yayınlanan açıklamada, bu yeni araştırmanın kuantum bilgisayarların geliştirilmesi için son derece önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Araştırmacılar yarı iletken olarak galyum selenür olarak bilinen kristalleri kullandılar ve bu kristallare kısa lazer sinyalleri gönderdiler. Bu lazer sinyalleri elektronları yüksek enerji seviyelerine taşırken, elektronların yüksek enerji seviyelerinden normale dönmeleri daha da kısa sinyaller ortaya çıkardı. Bu süreç sonunda ortaya çıkan aşırı kısa sinyaller kullanılarak, elektronlara son derece hızlı bir şekilde bilgi yazılabiliyor ve elektronlardaki bilgi hızlıca okunabiliyor.

Femtosaniyelik sinyaller elektronları yüksek enerji seviyesine çıkma ve burdan normal seviyeye inme sırasında yakalayabilecek kadar hızlı olduğu için, uyarılmış durumdaki elektronları Qubit olarak kullanan kuantum bilgisayarlarda kullanılabilirler.

Bu projenin gerçeğe dönüştürülmesi elbette zaman alacaktır ancak Michigan Üniversitesi'nde yapılan bu araştırma sayesinde lazer sinyallerinin kuantum bilgisayarlarda kullanımı konusunda önemli bir adım atılmış durumda.

https://www.engadget.com/2017/03/14/laser-pulse-study-quantum-computing/