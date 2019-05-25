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Süper iletkenlerin sıcaklık rekoru kırıldı

Bilim insanları -23 santigrat derecede çalışabilen bir süper iletken keşfetti. Yeni süper iletkenin çalışma derecesi önceki rekor dereceden 50 santigrat derece daha sıcak.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Uluslararası bir araştırma grubu 250 Kelvin, -23 santigrat derece (Celsius) veya -9 Fahrenheit'te çalışan bir süper iletken keşfetti. Yeni sıcaklık değerleri Florida tarihinin en soğuk kış gününden sadece birkaç derece daha soğuk ve önceki rekordan 50 santigrat derece (84.6 Fahrenheit) daha sıcak.

Süper iletkenler enerji kaybını önlüyor

İlk olarak 1911'de keşfedilen süper iletkenler, sıfır dirençle elektrik iletebilen cihazlara verilen isim. İletim işlemi sırasında hiçbir enerji kaybı yaşanmadığı için, süper iletkenler; örnek olarak ABD'nin güneşli bir bölgesinde güneş enerjisi çiftliği olan bir yerde elektrik üretilmesini sağlayabilir veya herhangi bir yere zarar vermeden her yere transfer edilebilir.
Süper iletkenlerin kullanım sorunları olarak ise, bilim insanları henüz pratik bir süper iletken icat edemediler, cihazların hepsi aşırı soğuk ortamlarda işlev görüyor ve kullanışlılıklarını sınırlayan inanılmaz derecede yüksek basınçlı ortamlar gibi aşırı şartlarda kullanılmaları gerekiyor.
Bu nedenle dünya genelindeki bilim insanları oda sıcaklığında çalışan bir süper iletken arayışı içindeler, Çarşamba günü Nature dergisinde yayınlanan bu yeni çalışma, bu çabanın atılmış dev bir adımını temsil etmekte.
Yayımlanan çalışmada bilim insanları lanthanum superhydride adı verilen maddeyi nasıl icat ettiklerini açıklıyorlar. Malzemenin bir kısmına çok büyük bir basınç uygulayarak, rekor sayılabilecek kadar yüksek sıcaklıkta iş görebilen bir süper iletken icat etmeyi başardılar.
University of Chicago kurumunda araştırmacı Vitali Prakapenka bir sonraki hedeflerinin, numuneleri sentezlemek için gerekli basıncı azaltmak olduğunu, kritik sıcaklığı ortam sıcaklığına yaklaştırıp, yüksek basınçlarda sentezlenebilecek yeni numuneler oluşturulması için çalıştıklarını, normal basınçlarda süper iletken görevi görebilecek yeni iletkenler keşfetmek amacıyla çalışma yapacakları söyledi.
https://futurism.com/superconductor-record-temperature Yorum Yaz
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V4LKyR 1 hf.
Oda sıcaklığında bir süper iletken bulunması dünyayı, teknolojiyi komple değiştirir.
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darkaura 1 hf.
-23 derece bile pratikde super iletken uygulamalarinin onunu acabilir. sogutmali izole bir kablo icinde -23 derece saglanabilcek bir deger. onceki nesil super iletkenler gibi sivi azot kullanimina gerek yok. dikis ipligi kadar ince bir superiletken kitalar arasinda buyuk capta enerji transferlerine imkan taniyacaktir. boyle bir sey gunes enerjisini alternatif enerji olmakdan cikarip ana enerji kaynagi haline getirebilir. gunes enerjisinde sorun geceleri enerji uretememesi ki, en yuksek tuketim gunes battikdan sonra insanlar isten evine geldiginde gerceklesiyor. dunyadaki colleri gunes panelleriyle kaplayip super iletken kablolarla global bir elektrik sebekesi kuruldugunda avrupada gunes battiginda, amerikan collerindeki gunes panelleri avrupayi besliyebilir, amerikada gunes battiginda orta asyadaki gobi colu tum dunyaya enerji verebilir, asyada gunes battiginda bunu sahra colu devam ettirir. gunesden dunyaya gelen enerji cok cok buyuk miktarlarda ve gunes panelleri hizla ucuzluyor. sorun bu enerjiyi gunes olmayan zamanlar icin buyuk olcekde depoliyamiyor olusumuz. yuksek sicaklikda calisan super iletkenler global olcekde enerji dagitimina imkan vererek bu sorunu asmamizi saglayabilir
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ozzyken 1 hf.
bak bak şuraya kesin ip var
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Mr. Jingles 2 hf.
Fizik kanunlarına göre bunu açıklayabilecek biri var mı? Enerji kaybı olmadan nasıl enerji taşınabilir?
En iyi iletkenin altın olduğunu sanıyordum.
2 Yanıt Yanıtla
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Darklord Sauron 2 hf. Mr. Jingles
Kuantum fiziği klasik fizikle izah edilemez; farklı bir alem. Videoda çok güzel anlatılıyor, başka açıklayıcı videolar da var.
m.youtube.com/...
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DarkHellKnightX 2 hf. Mr. Jingles
Belirlediğimiz kanunlar henüz evrenin işleyişi ile %100 örtüşmüyor. O yüzden bizim koyduğumuz kurallara göre şu ya da bu imkansızdır diyemeyiz. Bu arada iletkenlik sıralamasında gümüş ve bakır, altından daha önce geliyor. 1. gümüş, 2. bakır, 3. altın.
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OverClocK1ng 2 hf.
Başlıktan bir şey anlayabilen beri gelsin. Rekor mu değilmi, daha soğuk mu daha sıcak mı? Ne yani...
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Darklord Sauron 2 hf. OverClocK1ng
Yüksek

İlk icat edilen süper iletken sıvı helyum içerisinde yani mutlak sıfıra çok yakın noktalarda aktif olabiliyordu şimdiki sıradan süper iletkenler bile sıvı azot içerisinde yani -190 civarlarında aktif olabiliyor. Sıcaklık artıp oda sıcaklığı yakalanabilirse laboratuvardan çıkıp insanlığın faydası için kullanılabilmesi demek.
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