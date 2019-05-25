Süper iletkenlerin sıcaklık rekoru kırıldı

Uluslararası bir araştırma grubu 250 Kelvin, -23 santigrat derece (Celsius) veya -9 Fahrenheit'te çalışan bir süper iletken keşfetti. Yeni sıcaklık değerleri Florida tarihinin en soğuk kış gününden sadece birkaç derece daha soğuk ve önceki rekordan 50 santigrat derece (84.6 Fahrenheit) daha sıcak.

Süper iletkenler enerji kaybını önlüyor

İlk olarak 1911'de keşfedilen süper iletkenler, sıfır dirençle elektrik iletebilen cihazlara verilen isim. İletim işlemi sırasında hiçbir enerji kaybı yaşanmadığı için, süper iletkenler; örnek olarak ABD'nin güneşli bir bölgesinde güneş enerjisi çiftliği olan bir yerde elektrik üretilmesini sağlayabilir veya herhangi bir yere zarar vermeden her yere transfer edilebilir.

Süper iletkenlerin kullanım sorunları olarak ise, bilim insanları henüz pratik bir süper iletken icat edemediler, cihazların hepsi aşırı soğuk ortamlarda işlev görüyor ve kullanışlılıklarını sınırlayan inanılmaz derecede yüksek basınçlı ortamlar gibi aşırı şartlarda kullanılmaları gerekiyor.

Bu nedenle dünya genelindeki bilim insanları oda sıcaklığında çalışan bir süper iletken arayışı içindeler, Çarşamba günü Nature dergisinde yayınlanan bu yeni çalışma, bu çabanın atılmış dev bir adımını temsil etmekte.

Yayımlanan çalışmada bilim insanları lanthanum superhydride adı verilen maddeyi nasıl icat ettiklerini açıklıyorlar. Malzemenin bir kısmına çok büyük bir basınç uygulayarak, rekor sayılabilecek kadar yüksek sıcaklıkta iş görebilen bir süper iletken icat etmeyi başardılar.

https://futurism.com/superconductor-record-temperature

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kurumunda araştırmacıbir sonraki hedeflerinin, numuneleri sentezlemek için gerekliolduğunu,ortam sıcaklığına yaklaştırıp,sentezlenebilecek yeni numuneler oluşturulması için çalıştıklarını,