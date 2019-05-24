Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor

Tarihteki en kötü 6 virüsü içerdiği gerekçesiyle 2008 model Samsung dizüstü bilgisayar 1.2 milyon dolara satışa çıkıyor. Virüslü bilgisayar Çinli internet sanatçısı Guo O Dong tarafından yapılıyor ve kötü amaçlı yazılımlar ile teknik uzmanlık sağlayan siber güvenlik şirketi Deep Instinct ile ortaklaşa oluşturulan “ Kaosun Kalıcılığı ” başlıklı bir sanat projesi olarak karşımıza çıkıyor.

VICE kurumu ile yaptığı röportajda Guo, sanat ürünün ardındaki mantığı “bir tür zaman elçisi, tarihsel tehditler kataloğu” olarak açıkladı. Kötü amaçlı yazılımların, internetin monitörünüzden atlayıp sizi ısırmasının somut yollarından biri olduğunu da sözlerine ekledi.

Zamanında 6 farklı ( ILOVEYOU, MyDoom, SoBig, WannaCry, DarkTequila ve BlackEnergy ) kötü amaçlı yazılım dünya çapında 95 milyar dolarlık hasara yol açarak milyonlarca kullanıcıya saldırmıştı, bankaları, devlet kurumlarını ve kişisel kullanıcıları hedef almıştı. Guo, bilgisayarda çalışan güçlü kötü amaçlı yazılımların yayılmayacağından emin olmak için Deep Instinct ile birlikte çalıştı. Dizüstü bilgisayar izole edilmiş olarak bulunuyor, yani internete bağlanamıyor ve açık artırma sona erdiğinde, bilgisayarın bağlantı noktalarının tamamen devre dışı bırakılması planlanıyor.

Açık artırmaya teklif sunmak için dört gün kaldı, ancak satın almadan önce bilgilendirme yazısının iyi okunması gerekiyor; sanat eseri yapılan korumalara rağmen potansiyel bir güvenlik tehlikesi yaratabilecek durumda ve satış işlemi için “kötü amaçlı yazılımı yayma niyetinde olmadığınızı'' belirtmeniz gerekiyor.

https://futurism.com/laptop-infected-6-infamous-viruses

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Satış gününe yavaş yavaş yaklaşılırken arzu eden kullanıcılar dizüstü bilgisayar kötü amaçlı yazılımları çalıştırırkenolarak izleyebilecek.