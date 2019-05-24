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Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor

Çinli internet sanatçısı Guo O Dong tarafından yapılan ve tarihteki en kötü şöhrete sahip 6 farklı virüsü içeren dizüstü bilgisayar 1.2 milyon dolara açık artırma ile satışa sunuluyor.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Tarihteki en kötü 6 virüsü içerdiği gerekçesiyle 2008 model Samsung dizüstü bilgisayar 1.2 milyon dolara satışa çıkıyor. Virüslü bilgisayar Çinli internet sanatçısı Guo O Dong tarafından yapılıyor ve kötü amaçlı yazılımlar ile teknik uzmanlık sağlayan siber güvenlik şirketi Deep Instinct ile ortaklaşa oluşturulan “Kaosun Kalıcılığı” başlıklı bir sanat projesi olarak karşımıza çıkıyor.
VICE kurumu ile yaptığı röportajda Guo, sanat ürünün ardındaki mantığı “bir tür zaman elçisi, tarihsel tehditler kataloğu” olarak açıkladı. Kötü amaçlı yazılımların, internetin monitörünüzden atlayıp sizi ısırmasının somut yollarından biri olduğunu da sözlerine ekledi.

Bilgisayar kötü amaçlı yazılımları yaymaması için izole olarak saklanıyor

Zamanında 6 farklı (ILOVEYOU, MyDoom, SoBig, WannaCry, DarkTequila ve BlackEnergy) kötü amaçlı yazılım dünya çapında 95 milyar dolarlık hasara yol açarak milyonlarca kullanıcıya saldırmıştı, bankaları, devlet kurumlarını ve kişisel kullanıcıları hedef almıştı. Guo, bilgisayarda çalışan güçlü kötü amaçlı yazılımların yayılmayacağından emin olmak için Deep Instinct ile birlikte çalıştı. Dizüstü bilgisayar izole edilmiş olarak bulunuyor, yani internete bağlanamıyor ve açık artırma sona erdiğinde, bilgisayarın bağlantı noktalarının tamamen devre dışı bırakılması planlanıyor.
Açık artırmaya teklif sunmak için dört gün kaldı, ancak satın almadan önce bilgilendirme yazısının iyi okunması gerekiyor; sanat eseri yapılan korumalara rağmen potansiyel bir güvenlik tehlikesi yaratabilecek durumda ve satış işlemi için “kötü amaçlı yazılımı yayma niyetinde olmadığınızı'' belirtmeniz gerekiyor.
Satış gününe yavaş yavaş yaklaşılırken arzu eden kullanıcılar dizüstü bilgisayar kötü amaçlı yazılımları çalıştırırken bilgisayarı canlı olarak izleyebilecek.
https://futurism.com/laptop-infected-6-infamous-viruses Yorum Yaz
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Portraitclub 2 hf. en beğenilen
Bu ne ya saçma sapan işler alanın da aklına tüküreyim
3 Yanıt Yanıtla +33
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barsahin 2 hf.
İlgilenen olursa pislikten araları dolmuş, tuşları yapış yapış olmuş, tuvaletten sonra yıkanmamış ellerle tutulmuş, rengi de mat siyahtan parlak siyaha dönmüş klavye bu hafta sonuna özel 3 milyon yerine 2 milyon dolar, KDV'de bizden. Klavyeden insana bakteri bulaşır mı deneyleri için 10 numara bir cihaz.
İlgilenen olursa pislikten araları dolmuş, tuşları yapış yapış olmuş, tuvaletten sonra yıkanmamış ellerle tutulmuş, rengi de mat siyahtan parlak siyaha dönmüş k...
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KaleyDeskop 2 hf.
Milleti dolandırmayı bile sanata dönüştürmüşler.
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deliliktir 1 hf.
Alex Ferguson'un son sakızından daha mantıklı en azından. Ama bir insan niye milyon dolar verir buna bilmiyorum.
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Ogogo 1 hf.
Nostalji paketi olarakta yanında trakia 1070 , chernobyl ve cansu virüsü yüklü disket versin.
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DH Misafiri 1 hf.
Bizde de bi ara şu peçete ye sanat demişlerdi ona benzemiş.
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CWaRRioR 1 hf.
- Hass... Bilgisayarıma anti-virus bulaştı!
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redoano 2 hf.
kek.avi
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barsahin 2 hf.
İlgilenen olursa pislikten araları dolmuş, tuşları yapış yapış olmuş, tuvaletten sonra yıkanmamış ellerle tutulmuş, rengi de mat siyahtan parlak siyaha dönmüş klavye bu hafta sonuna özel 3 milyon yerine 2 milyon dolar, KDV'de bizden. Klavyeden insana bakteri bulaşır mı deneyleri için 10 numara bir cihaz.
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SEO-Uzmanı 2 hf.
asm kaynak kodunu mermere yazılsa !
hadi buna sembolik bir sanat türevi denile bilinir gibi !
ama bilinçli bir şekilde bu şekilde bir donanımın alınıp - satılması saçmalık !
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FatihAsl 2 hf.
Nesli tükenmek üzere olan virüsler koruma altına alınmalı :) keşke İran Nükleer tesislerindeki santrifüjleri parçalayan Stuxnet virüsüde olsaydı.
bu virüsü anlatan 'Zero Days' adlı filmi mutlaka izleyin
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Spider_hip 2 hf.
Ben de acaba en az 20 tane açığa sahip intel işlemcimi mi satışa çıkartsam?
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Usbehci 2 hf.
Arkadaşlar bu tür şeyler genelde para aklamak için zenginler tarafından satın alınır, öyle çok şeyetmemek lazım.
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