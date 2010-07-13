SuperPi 1M testinde dünya rekoru el değiştirdi

Hiwa rumuzlu İtalyan hız aşırtma profesyoneli, Intel'in 6 çekirdekli Core i7 980X işlemcisini kullanarak gerçekleştirdiği ekstrem hız aşırtma denemesinde, SuperPi 1M testinde yeni bir dünya rekoruna imza attı. Asus'un X58 çipsetli Ramgape III Extreme modeli üzerinde Sıvı Azot kullanılarak gerçekleştirilen çalışmada, 6933MHz'de çalıştırılan Core i7 980X işlemcisiyle SuperPi 1M testi 5.866 saniyede tamamlanarak bu alanda şimdiye kadar elde edilmiş en iyi sonuca ulaşıldı.

Yeni dünya rekorunun detaylarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.