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SuperPi 1M testinde dünya rekoru el değiştirdi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,8b
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11
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SuperPi 1M testinde dünya rekoru el değiştirdi
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Hiwa rumuzlu İtalyan hız aşırtma profesyoneli, Intel'in 6 çekirdekli Core i7 980X işlemcisini kullanarak gerçekleştirdiği ekstrem hız aşırtma denemesinde, SuperPi 1M testinde yeni bir dünya rekoruna imza attı. Asus'un X58 çipsetli Ramgape III Extreme modeli üzerinde Sıvı Azot kullanılarak gerçekleştirilen çalışmada, 6933MHz'de çalıştırılan Core i7 980X işlemcisiyle SuperPi 1M testi 5.866 saniyede tamamlanarak bu alanda şimdiye kadar elde edilmiş en iyi sonuca ulaşıldı.

Yeni dünya rekorunun detaylarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

SuperPi 1M testinde dünya rekoru el değiştirdi
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orhan--k 9 yıl
Mükemmel değerler... "işlemci hızı ve sn."
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apollonx 9 yıl
Benim e2160'da 21 sn'de tamamlıyor, çok fark yokmuş aralarında
Gerçekten çok iyi bir sürede bitirmiş.
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deniz_sea 9 yıl
bence beş yıl sürmez inmeleri 2 sene içinde 1-2sn süreleri görürüz gibime geliyor
bunda oyunlarda çok hızlı oynanır çabuk biter:)
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hapocod 9 yıl
YORUMSUZ ...
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mehmetgirgin 9 yıl
helal olsun adamlar coşmuş
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jinjin 9 yıl
Çok süper değer
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Batuist 9 yıl
dehşet bir rakam.. acaba bir beş yıl sonra 1sn'ye filan düşürebilerler mi??
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