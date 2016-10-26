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Surface Dial: Microsoft’tan yenilikçi bir aksesuar

Bugünkü etkinliğinde güncellenmiş cihazlar yerine daha yenilikçi bir konsept ile karşımıza çıkan Microsoft, ilgi çekmeyi başardı. Özellikle Surface Dial aksesuarı çok konuşuldu.
2 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Surface ailesinde genellikle geleneksel aksesuarlar ile karşımıza çıkan Microsoft, bu kez profesyonellere yönelik olarak ilginç bir aksesuar tanıttı. Surface Dial kontrol düğmesi, Surface Studio odaklı bir aksesuar ancak diğer modellerle de kullanılabilecek.

Profesyonellere Özel

Bir müzik setinin ses kontrol düğmesine benzetebileceğimiz Surface Dial, ekran üzerine konduğu anda otomatik olarak ilgili menüleri çevresine diziyor ve döndürerek farklı fonksiyonlar yerine getirmenizi sağlıyor. Örneğin renk doygunluğunu ayarlıyor, farklı renklere geçiş yapıyor veya ses düzeyini kontrol ediyor.

Alüminyum gövde içerisinde bir titreşim motoru da mevcut ve kullanıcı farklı noktalarda titreşimli geri bildirimler alabiliyor. Microsoft Office uygulamaları yanında pek çok üçüncü taraf uygulama Surface Dial aksesuarına hazır durumda.

Ayrıca Bkz. "Surface Studio: Aileye hepsi-bir-arada yorumu"

Ekran üzerinde otomatik algılama özelliğinin sadece Surface Studio modeline özel olduğu ifade ediliyor. Bunun haricinde Bluetooth 4.0 üzerinden de bağlantı kurarak ekrandan ayrı bir noktada da kullanabiliyorsunuz. Diğer Surface modelleri bir güncelleme ile aksesuarı desteklemeye başlayacak.

Surface Dial, Surface Studio ön siparişlerinde ücretsiz olarak hediye edilecek. Diğer Surface modelleri için ise 99$ fiyat etiketi ile Kasım ayında satışa sunulacak.

 

https://techcrunch.com/2016/10/26/surface-dial/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
iMac 1tb fusion drive ile 2299 $. 1Tb normal hard drivelı versiyonu 2899 $. Surface studio 2999 $. Daha iyi bir gpu,4k dan %63 daha fazla piksel bulunduran dokunmatik panel, surface dial ve surface pen. Hangisi daha pahalı?
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serafon 2 yıl
işte bu hiç aklıma gelmedi, güzel fikir!
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smart1978 2 yıl
Surface Pro 4 ile de uyumlu olmasi guzel :)
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grafman09 2 yıl
İyi güzel hoş yalnız, Apple Rakip bir ürünle çıkıp daha pahalıya satıyorsun.. Benim bütçeme hitap etmiyor bu ürünler.
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Xtrud 2 yıl
Oyunlara entegre olsa güzel olabilir
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mako3e 2 yıl
Kendi pc mizde kullanabileceğiz bunu, işte bu güzel.
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