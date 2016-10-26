Surface Dial: Microsoft’tan yenilikçi bir aksesuar

Surface ailesinde genellikle geleneksel aksesuarlar ile karşımıza çıkan Microsoft, bu kez profesyonellere yönelik olarak ilginç bir aksesuar tanıttı. Surface Dial kontrol düğmesi, Surface Studio odaklı bir aksesuar ancak diğer modellerle de kullanılabilecek.

Profesyonellere Özel

Bir müzik setinin ses kontrol düğmesine benzetebileceğimiz Surface Dial, ekran üzerine konduğu anda otomatik olarak ilgili menüleri çevresine diziyor ve döndürerek farklı fonksiyonlar yerine getirmenizi sağlıyor. Örneğin renk doygunluğunu ayarlıyor, farklı renklere geçiş yapıyor veya ses düzeyini kontrol ediyor.

Alüminyum gövde içerisinde bir titreşim motoru da mevcut ve kullanıcı farklı noktalarda titreşimli geri bildirimler alabiliyor. Microsoft Office uygulamaları yanında pek çok üçüncü taraf uygulama Surface Dial aksesuarına hazır durumda.

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Ekran üzerinde otomatik algılama özelliğinin sadece Surface Studio modeline özel olduğu ifade ediliyor. Bunun haricinde Bluetooth 4.0 üzerinden de bağlantı kurarak ekrandan ayrı bir noktada da kullanabiliyorsunuz. Diğer Surface modelleri bir güncelleme ile aksesuarı desteklemeye başlayacak.

Surface Dial, Surface Studio ön siparişlerinde ücretsiz olarak hediye edilecek. Diğer Surface modelleri için ise 99$ fiyat etiketi ile Kasım ayında satışa sunulacak.