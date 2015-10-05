Surface Pro 4 iki farklı ekran boyutuyla gelebilir

Surface Pro 3

Microsoft'un 6 Ekim tarihinde New York şehrinde gerçekleştireceği etkinlik merakla bekleniyor. Akıllı telefon kanadında Lumia 550, 950 ve 950 XL modelleri daha önce sızdırılmıştı ancak bu kez yeni Surface tabletiyle ilgili bazı iddialar dile getirildi. Bu iddialara göre Apple'ın iPad Pro modeliyle rakip olduğu Surface Pro yeni modelinde iki farklı ekran boyutu sunabilir.

Bunun yanında Microsoft'un geçtiğimiz dönemlerde sylus kalemler geliştiren İsrailli bir şirketi satın alması yeni bir kalemin geleceği yönünde yorumlanıyor. Bu sayede yeni Edge tarayıcısının sunduğu not alma ve işaretleme gibi özelliklerden kolayca istifade edilebilecek. Merakla beklenen tabletlerin tüm detaylarını yarın yapılacak etkinlikten sonra yine donanimhaber.com adresinde bulabileceksiniz.

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Bu tabletlerden birisinin 12" ekran ile Surface Pro 3'ün yerini alması bekleniyor, diğer model ise 14" ekrana sahip olacak. Bunun yanında her iki modelin 2K çözünürlük sunacağı ve sıfıra yakın ekran çerçevesine sahip olacağı da iddialar arasında. Teknik özellik kısmında ise yeni Skylake işlemciler, 16 GB'a kadar yükseltilebilir bellek seçeneği ve 500 GB depolama alanı gibi detaylar göze çarpıyor.