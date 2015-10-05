Surface Pro 4 iki farklı ekran boyutuyla gelebilir

Surface Pro 3
Microsoft'un 6 Ekim tarihinde New York şehrinde gerçekleştireceği etkinlik merakla bekleniyor. Akıllı telefon kanadında Lumia 550, 950 ve 950 XL modelleri daha önce sızdırılmıştı ancak bu kez yeni Surface tabletiyle ilgili bazı iddialar dile getirildi. Bu iddialara göre Apple'ın iPad Pro modeliyle rakip olduğu Surface Pro yeni modelinde iki farklı ekran boyutu sunabilir.
Bu tabletlerden birisinin 12" ekran ile Surface Pro 3'ün yerini alması bekleniyor, diğer model ise 14" ekrana sahip olacak. Bunun yanında her iki modelin 2K çözünürlük sunacağı ve sıfıra yakın ekran çerçevesine sahip olacağı da iddialar arasında. Teknik özellik kısmında ise yeni Skylake işlemciler, 16 GB'a kadar yükseltilebilir bellek seçeneği ve 500 GB depolama alanı gibi detaylar göze çarpıyor.
Bunun yanında Microsoft'un geçtiğimiz dönemlerde sylus kalemler geliştiren İsrailli bir şirketi satın alması yeni bir kalemin geleceği yönünde yorumlanıyor. Bu sayede yeni Edge tarayıcısının sunduğu not alma ve işaretleme gibi özelliklerden kolayca istifade edilebilecek. Merakla beklenen tabletlerin tüm detaylarını yarın yapılacak etkinlikten sonra yine donanimhaber.com adresinde bulabileceksiniz.
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büyük ihtimalle microsoft çalışanısın, yazdıklarından yaptığın reklamlardan 42 yaşındayım pek çok microsoft lisanslaması yaptım. 50 krş kar edemedim. bilgisayar firmasına kar ettirmiyorlar. amerika da sattığı fiyatların dolar olarak 4-5 katına lisansları Türkiye'de satmasını beğeniyor olabilirsin sen. firmaları zorla avukatlarla arayıp sizi basacağız bana lisans numaralarını gönder şunları al demesini de beğeniyor olabilirsin. kaçak kullanım da dünyanın hiç bir yerinde olmayan bir yasa ile kullananların hem hapis hemde çooook yüklü para cezalarını almasını da beğeniyor olabilirsin. burada bir kaç göz boyama olayını anlatıp reklam yapma git başka bir yeri trolle.
Sen innovation'ı çok yanlış anlamışsın kardeş. Bir firma ilklere öncülük ediyorsa diğer firmalarında onu takip etmesi gerekir aksi taktirde ona yenilik diyemeyiz o daha çok kendi kendine gelin güvey olma durumu. Hololens çıkmadı bile daha demosunu bile koymadılar sadece lafta bir ürün şuan için.
Sadece vita için son 4 yıldır her dönemde 150 200 milyon dolar zarar açıkladıkları için olabilir mesela. Ps3'ün emüle edilmesi mimarisi sebebiyle çok zor anca indieler dönüştürülebilir. Vitadan hangi uygulama kaldırıldı? Facebook deme gülerim...
Sony'nin kullanıcıyı düşündüğü kesinlikle tartışılır. Zira PlayStation tarafında kullanıcı yararına neredeyse hiçbir şey dönmüyor. PS Vita bunun en büyük örneği, madem bu konsolun yenisi çıkmayacak, bu şirket neden konsolu geliştirmiyor hadi onu geçtim neden olan uygulamaları da kaldırıyor ? PS4'ün PS3 oyunlarını desteklememesi, PSN sorunları vs. liste uzar gider. Ha eğer bundan 4-5 yıl önceki Sony'den veya SE döneminden bahsediyorsanız size kesinlikle sonuna kadar hak veririm ama günümüzde durum böyle değil maalesef.
Microsoft gerek Insider programı olsun, gerek Xbox kanadında X360 oyunlarını destekleme olsun, öğrencilere bedava ve indirimli Windows, Office sürümleri gibi eylemlerle bence kullanıcıya verdiği değeri kanıtladı.
fan yapımı vidyolardan daha uyuzu yoktur herhalde şunuda kabullenin artık microsoft zamana ayak uyduramadı. Xbox,windows oem,windows phone hepsi acı çekiyor surface'in satışlarındanda kar edemiyorlar. Ellerinde kobiler kaldı sadece.
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