Surface with Windows 8 Pro modeli gelecek yıl piyasada olacak

Haber Editörü
Microsoft'un tablet pazarında iddialı olma hedefiyle lansmanını yaptığı Surface with Windows RT versiyonu bir süredir satışlara devam ederken, Surface with Windows 8 Pro modelinin ne zaman piyasada olacağı hakkında herhangi bir bilgi verilmemişti.
Model ile ilgili sayfasını yayına sokan Microsoft, gelecek yılın ilk aylarında satışa başlanacağını açıkladı. Modelin başlangıç fiyatı ise 899$ olacak.
Surface with Windows 8 Pro modelinde Ivy Bridge tabanlı Core i5 işlemci, Intel HD 4000 grafik birimi, 10.6 inçlik 10 noktadan dokunmatik Full HD ekran, 4GB RAM, WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0, 42Whr batarya, 4-5 saat kullanım süresi, HD ön ve arka kamera, 13.5mm kalınlık, Windows 8 Pro işletim sistemi, 64GB/128GB depolama kapasitesi şeklinde özellikler saymak mümkün.
Lansmanın ardından Microsoft'un rekabetçi bir fiyat ile Surface tabletlerini pazara sunacağı iddiaları ortaya atılmış ve bazı üretici firmalardan tepkiler almıştı. Versiyonların fiyatlandırmasına bakıldığında diğer ürünler ile hemen hemen aynı seviyede olduğu görülüyor.
Windows 8 ürünlerinin satışlarının yavaş ilerlemesinden Surface with Windows RT versiyonu da nasibini aldı. Steve Ballmer tarafından makul olarak değerlendirilen satış rakamları nedeniyle, gelen bilgilere göre Microsoft, modelin üretim hızını yarıya düşürmüş durumda.
http://www.microsoft.com/Surface/en-US/surface-with-windows-8-pro/home Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Biz bu cihazın 2013 yılının Ocak ayında piyasaya sunulacağını biliyor ve duyuyorduk ama Ekrem Çukurca hocam öyle bir başlık atmış ki sanki 2013 yılının OCAK ayı ile ARALIK ayı arasında bir tarihte çıkacakmış gibi yüzeysel çok geniş aralıklı bir zaman söylemiş. Zaten "gelecek yıl" dediğimizde 1 yıl sonra bu gün ima edilir. Eeeee gelecek yıl bu aylarda HD4000 eskimiş olur ve HD5000 çıkar. Hiç kimse almaz o zaman bu aleti.
Ayrıca fiyatı çok yüksek.
Komik asparagas haber.
Yalniz ultrabooklar ile bu urunler ayni sinifta degiller. Bu urunlerin tablet ozelligi var, kalemle not alma ozelligi var. Bunlar ultrabooklarda yok. Ve donanim olarak ultrabooklarla neredeyse ayni. Pil suresi konusunda bence de daha fazla kullanim suresi saglamali. Sony vaio dou 11 klavyesi cikmiyor. Ama guzel alet o kesin. Yalniz tablet olarak kullanmak isteyen kisiler icin sony ekran ile klavyenin ayrildigi urunler yapmali. İsteyen klavye ile kullanabilmeli isteyen piyasadaki tabletler gibi klavyesiz kullanmali. Bunu su anda samsung ativ pro ve microsoft yapiyor.