Surface with Windows 8 Pro modeli gelecek yıl piyasada olacak





Microsoft'un tablet pazarında iddialı olma hedefiyle lansmanını yaptığı Surface with Windows RT versiyonu bir süredir satışlara devam ederken, Surface with Windows 8 Pro modelinin ne zaman piyasada olacağı hakkında herhangi bir bilgi verilmemişti.





Model ile ilgili sayfasını yayına sokan Microsoft, gelecek yılın ilk aylarında satışa başlanacağını açıkladı. Modelin başlangıç fiyatı ise 899$ olacak.





Surface with Windows 8 Pro modelinde Ivy Bridge tabanlı Core i5 işlemci, Intel HD 4000 grafik birimi, 10.6 inçlik 10 noktadan dokunmatik Full HD ekran, 4GB RAM, WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0, 42Whr batarya, 4-5 saat kullanım süresi, HD ön ve arka kamera, 13.5mm kalınlık, Windows 8 Pro işletim sistemi, 64GB/128GB depolama kapasitesi şeklinde özellikler saymak mümkün.





Lansmanın ardından Microsoft'un rekabetçi bir fiyat ile Surface tabletlerini pazara sunacağı iddiaları ortaya atılmış ve bazı üretici firmalardan tepkiler almıştı. Versiyonların fiyatlandırmasına bakıldığında diğer ürünler ile hemen hemen aynı seviyede olduğu görülüyor.





Windows 8 ürünlerinin satışlarının yavaş ilerlemesinden Surface with Windows RT versiyonu da nasibini aldı. Steve Ballmer tarafından makul olarak değerlendirilen satış rakamları nedeniyle, gelen bilgilere göre Microsoft, modelin üretim hızını yarıya düşürmüş durumda.

http://www.microsoft.com/Surface/en-US/surface-with-windows-8-pro/home